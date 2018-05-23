Их дело - труба: Сколько Европе нужно российских газопроводов, - Д.Родионов

11:46 24.05.2018 Их дело - труба: Сколько Европе нужно российских газопроводов

Болгария вдруг захотела вернуть "Южный поток"



Дмитрий Родионов



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Игорь Шатров

Станислав Бышок



Президент Болгарии Румен Радев предлагает Москве построить новый газопровод, который соединил бы Россию и его страну через Черное море. Об этом в понедельник, 21 мая он заявил в интервью "Коммерсанту".



По его словам, Болгария нуждается в прямых поставках российского газа.



"Назовем это „Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", - отметил Радев.



Он также добавил, что стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток-2", так как обе страны входят в Евросоюз и должны соблюдать правила Третьего энергетического пакета.



"Бесспорно, самый безопасный, самый надежный и самый дешевый путь - прямой. Особенно когда речь идет о поставках дополнительного количества российского природного газа в Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и на север Италии", - заявил он.



Предполагается, что после 2019 года, когда будет запущен газопровод "Турецкий поток", Болгария будет получать российский газ транзитом через Турцию. Радев считает, что его страна должна укрепить позиции регионального газораспределительного центра. По его словам, Европейский союз поддерживает Софию в этом начинании.



21 мая болгарский лидер прибыл в Россию с двухдневным визитом. В Москве он проведет встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а потом отправится в Сочи, где его примет президент Владимир Путин. Стоит отметить, что это будет первая двусторонняя встреча двух президентов за десять лет.



Напомним, через Болгарию должен был пройти газопровод нереализованного проекта "Южный поток", призванного соединить трубой Россию и южную Европу через Черное море. Труба должна была соединить российскую Анапу и болгарскую Варну, откуда предполагалось проложить две ветки - через Балканский полуостров в Италию и Австрию.



Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 года и по плану должно было закончиться в 2015 году. Мощность "Южного потока" должна была составить 63 млрд кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта составила 16 млрд евро. "Южный поток" должен был диверсифицировать поставки российского газа в Европу и снизить зависимость поставщиков и покупателей от ненадежных стран-транзитеров, в первую очередь - от Украины.



Однако вскоре после начала украинского кризиса и присоединения Крыма к России в апреле 2014 года Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал отказаться от строительства газопровода. Отметим, что именно Болгария своим следованием этой резолюции, в конечном итоге, сорвала строительство. В июне и в августе 2014 года по настоянию Еврокомиссии София останавливала работы по проекту. В результате 1 декабря 2014 года российский президент в ходе визита в Турцию заявил, что Россия не может продолжать реализацию "Южного потока" из-за неконструктивной позиции Евросоюза, и что подписан меморандум о строительстве газопровода в Турцию.



Строительство "Турецкого потока уже идет бурными темпами. Напомним, что в апреле "Газпром" сообщил о завершении строительства морской части первой нитки "Турецкого потока". Уже в этом году должна начаться прокладки "Северного потка-2". Есть ли целесообразность еще в одном газопроводе?



Кроме того, очевидно, что после срыва строительства "Южного потока" в России сформировалось недоверие к Болгарии как к партнеру в крупных инфраструктурных проектах. Кроме того, неизвестно, поддержит ли Евросоюз такое решение, который позволит Болгарии составить конкуренцию Германии в распределении российского газа. Неизвестно, как отреагируют США, бросившие все силы на борьбу с "Северным потоком-2". Наконец, непонятно, поддержит ли болгарского лидера правительство и парламент его собственной страны.



- Во время президентской избирательной кампании Румена Радева называли пророссийским кандидатом, - напоминает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.



- Хотя это, конечно, некорректное определение. Просто Радев на выборах был поддержан Болгарской социалистической партией и победил в итоге кандидата от партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"). Да, болгарские социалисты стоят на антинатовских, евроскептических и пророссийских позициях. Однако эти взгляды нельзя отнести к персоне Радева. Он кадровый военный, учился в военных учебных заведениях Болгарии и США, затем командовал военно-воздушными силами Болгарии. Скорее, он прагматик.



И именно с этой позиции он говорит о важности для Болгарии прямого газопровода из России. Но свои заявления ему не очень просто трансформировать в решения. Болгария -парламентская республика, и роль президента в ней не так велика. А премьер-министром страны остался тот же Бойко Борисов, лидер партии ГЕРБ. Он работал в этой должности и при прежнем президенте Росене Плевнелиеве, вместе с которым, по сути, они и лишили Болгарию преимуществ от роли хаба на пути "Южного потока".



Вообще на самом деле очень примечательное интервью. Радев неслучайно обращает внимание, что его визит в Россию состоится между двумя другими визитами европейских лидеров - Меркель и Макрона, а прежние контакты между нашими странами на уровне глав государств были аж 10 лет назад. Болгарский президент подыгрывает новой складывающейся в Европе конъюнктуре, стремясь выстраивать с Россией независимые от Брюсселя и Вашингтона двусторонние отношения. И поэтому он напоминает об истории российско-болгарской дружбы. Тем самым он как бы заявляет претензию на особую роль своей страны в случае поворота Европы к России.



"СП": - Есть ли вообще целесообразность в таком газопроводе, если уже строятся "Турецкий поток" и "Северный поток-2?



- Диверсификация маршрутов поставок российского газа в Европу выгодна в первую очередь для России. Это снижает риски от ситуаций, подобных украинской. Ведь тот же "Турецкий поток" подвержен не меньшим угрозам, чем украинский транзит. Турции придется выдерживать давление США, и насколько велик запас прочности Эрдогана, трудно предсказать.



"СП": - Способна ли Болгария стать новым газовым хабом Европы? Позволят ли ей это?



- Этот вопрос остается открытым. Впрочем, это второй вопрос. А первый: насколько Радеву это позволит Борисов и другие проевропейские политики внутри самой Болгарии?



"СП": - Но как на такую инициативу отреагируют в США и ЕС?



- Конъюнктура меняется, и невозможное становится возможным. Но не будем забывать, что Болгария, согласно официальному докладу Евростата, самая бедная страна ЕС по итогам 2017 года. Ее экономическая зависимость от евроструктур грандиозна. Ее политический вес внутри Евросоюза низок. Без поддержки Германии и Франции такой проект не пройдет. А с поддержкой даже США, может быть, станут не указ.



- Болгария увидела, что вопрос "Северного потока-2" решен Германией и Россией в положительном ключе, - отмечает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- София резонно предположила, что можно извлечь из изменившейся российско-европейской конъюнктуры выгоду - "ковать потоки, пока горячо". Реанимация "Южного потока" под другим названием представляется довольно понятным предложением в этом контексте. Другой вопрос, что русскую пословицу "хороша ложка к обеду" никто не отменял, а ведь именно София (разумеется, не без внешнего давления) в свое время фактически заблокировала тот самый "Южный поток".



"СП": - Может ли София воспользоваться ситуацией с давлением США на Европу по поводу СП-2? Получится ли у Радева продавить решение внутри страны? Может ли Болгария стать крупным газовым хабом?



- София прекрасно осознает ограниченность своих сил, поэтому будет смотреть на развитие американо-немецких отношений в этом контексте. Если Берлин устоит под внешним давлением (а он, судя по всему, проявляется некоторую стойкость), то София будет смелее продвигать интересный для себя энергетических проект с Москвой.



В болгарском политикуме сосуществуют русофильская и антирусская линии, но в настоящее время первую скрипку играют русофилы. В этой связи инициатива президента Радева вполне может прибавить ему политических очков внутри страны.



Что же касается планов стать крупным газовым хабом, то здесь амбиции Болгарии представляются явно преувеличенными. Уже есть Турция, которая играет более значительную роль в регионе, а на Балканах есть Сербия, которая исторически и на современном этапе является для Москвы гораздо более надежным и понятным партнером.



"СП": - В свое время Болгария отказалась от Южного потока. Что изменилось сейчас? Можно ли ей теперь доверять?



- Доверять, как известно из фильма, в наше время нельзя никому, кроме Мюллера. Вопрос, впрочем, состоит не в доверии, а в том, насколько предложение Софии выгодно Москве. Если Болгария или ЕС готовы софинансировать проект или если София готова взять у Москвы кредит на эти цели при понятных условиях, то это один разговор. Если же предложение состоит в том, чтобы все бремя брала на себя РФ, а потом еще гарантировала бы Софии почетную роль "главного хаба", то такое предложение вряд ли стоит рассматривать всерьез.



"СП": - Нужен ли этот газопровод России? Как он может повлиять на отношения с Турцией и Германией, которые явно хотели бы стать газораспределительными центрами для Европы?



- Об экономической рентабельности газопровода для России вопрос следует адресовать соответствующим специалистам. Что же касается политических аспектов, то правильным образом действий для Москвы, как представляется, была бы диверсификация собственных внешних отношений: не "ставить" только на одну конкретную страну или лидера страны в качестве своего основного партнера в том или ином регионе, но стараться создавать предпосылки конкуренции за собственную дружбу. Разумеется, ресурсы у России ограничены, но они есть.



"СП": -Как отреагируют США? Легко ли им будет противостоять сразу двум "потокам"?



- Кроме проблемы двух "потоков" есть еще Иран, который, поставляя углеводороды на европейские рынки, составляет еще больше препятствий для американских экспортеров на континент, которых обещал поддержать президент Трамп. Пока же, насколько можно судить, у американской администрации нет стратегии войны на несколько "фронтов". Давить на своих европейских партнеров Вашингтон, конечно, может, однако если при этом взамен не предлагается ничего, помимо возвращения к ситуации статус-кво, давление становится менее эффективной. Источник - СвободнаяПресса

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