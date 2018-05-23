Рахмонов стал имам-хотибом Ташкента

11:40 24.05.2018 Управление мусульман Узбекистана назначило нового главного имам-хатиба Ташкента



Временно исполняющим обязанности главного имам-хатиба (настоятель мечети, главный среди духовных лиц мечети) города Ташкента назначен Рахимберди Рахмонов, сообщает пресс-служба управления мусульман Узбекистана.



Назначение объяснили тем, что в священный месяц Рамазан (Рамадан) увеличивается объем религиозной деятельности, предполагающей проведение множества мероприятий и благотворительных проектов. Занимающий до настоящего момента должность главного имам-хатиба Ташкента Анвар-кори Турсунов не может исполнять обязанности по состоянию здоровья – в апреле он перенес микроинсульт.



Рахимберди Рахмонов известен, пожалуй, лишь тем, что несколько лет назад, будучи имамом ташкентской мечети "Мирзо Юсуф", открыто выступал в прессе против исполнения молодоженами на свадьбе европейского "вальса". Он заявил, что данная традиция противоречит узбекским обычаям.



Предшественник Рахмонова на посту главного имам-хатиба столицы куда более популярный и обсуждаемый религиозный деятель. В 2009 году на него было совершено покушение – получив ножевые ранения, Анвар-кори Турсунов пять дней провел в коме. Общественный резонанс вызвали, в частности, высказывания Турсунова о том, что групповое обучение женщин религиозным знаниям является макрухом (нежелательным или запретным действием). Также жарким спорам подверглось его заявление, что "хадж, совершенный должниками (за электроэнергию, газ и воду), не принимается, таких людей даже не пускают в самолет, направляющийся в Мекку". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Фергана

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