Российская сталь губит турецкий рынок, - Абдуррахман Йылдырым

11:36 24.05.2018 Глава холдинга "Тосьялы" Фуат Тосьялы: пошлина США на сталь создала для Турции риски со стороны России и Украины



Абдуррахман Йылдырым (Abdurrahman Yıldırım)

Habertürk, Турция



Холдинг "Тосьялы" (Tosyalı Holding) - один из крупнейших игроков металлургического сектора. С запуском производства в Алжире холдинг достигнет мощности 12,2 миллиона тонн в год. В прошлом году объемы производства составляли десять миллионов тонн, прогноз на этот год - 12 миллионов тонн. Около 30% производимой продукции идет на экспорт, и это приносит прибыль 600 миллионов долларов. Холдинг продолжает вкладывать новые инвестиции. Проект в Алжире - на стадии завершения. Наряду с этим в рамках программы суперстимулирования в объеме 135 миллиардов лир холдинг готовится к инвестициям в Искендеруне в размере 28 миллиардов лир. Председатель правления холдинга "Тосьялы" Фуат Тосьялы (Fuat Tosyalı) встретился с группой журналистов. Мы побеседовали с ним об инвестициях холдинга и рисках, с которыми сталкивается металлургический сектор.



После введения США таможенных пошлин Россия и Украина переключили свое внимание на турецкий рынок, отметил Тосьялы. "Если для США импорт - угроза, то для Турции это еще большая угроза, - сказал он. - Необходимо принять протекционистские меры в отношении металлургического сектора".



По выражению Тосьялы, таможенная пошлина в размере 25%, введенная Америкой на импорт стали, - несправедливость по отношению к Турции. Тосьялы, обратив внимание на то, что гораздо более важный вопрос состоит в том, какой эффект это создаст в регионе, отметил следующее.



Мы покупаем у США 15-16 миллионов тонн металлолома и продаем им качественную продукцию. Мы и так покупаем больше, чем продаем, но нас относят к категории стран, в торговле с которыми у США имеется дефицит. Это большая несправедливость по отношению к нам. Это в некотором смысле политическое решение. Я верю, что все наладится. Потому что цену за таможенные пошлины платит их собственное общество, которое покупает более дорогую сталь. Тогда как Турция поставляет США самую качественную сталь.



Если для США импорт стали - угроза, то для Турции это гораздо большая угроза. Сейчас Россия и Украина обратили свои взоры на турецкий рынок, рассчитывая продавать в Турцию свою продукцию, которую они не могут продать в США. В данный момент невероятные объемы стали поступают в Турцию из Ирана. Таможенная пошлина на импорт строительного железа была обнулена из-за спекуляций. Но если имеют место спекуляции, есть известные способы проверить это. Проводится инспекция. Перед лицом этих рисков необходимо принятие протекционистских мер.



Сектор подошел к нынешнему этапу без стимулов и какой-либо поддержки. 25 лет назад государственное стимулирование было отменено. Фактические объемы производства, которых мы сегодня достигли, - 38 миллионов тонн, потенциальная мощность - 52 миллиона тонн. Мы должны выйти с наименьшими потерями из всех торговых колебаний, которые происходят вокруг нас. Сегодня Украина 20% производимой металлургической продукции использует внутри страны и 80% - экспортирует. К тому же это производство поддерживается государством. Сейчас Украина форсирует подписание соглашения о свободной торговле с Турцией. Россия тоже положила глаз на турецкий рынок из-за таможенных пошлин США. Опасность ясна и очевидна, не так ли? Источник - Иносми

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