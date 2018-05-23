А жандарм-то голый. Эксперимент с монополярным миром пора прекращать, - Л.Шевцов

09:24 24.05.2018 Одной из проблем международных отношений всегда становилась необходимость определения сущности нового мирового порядка. Обычно она вызвана окончанием крупных войн, в первую очередь мировых, распада империй, крупных государств, к примеру, таких, как Советский Союз.



Термин "мировой порядок" (МП) прижился, вошел в обиход в конце прошлого века и утвердился, потому что такие определения, как справедливый, демократический и другие, обычно стараются отнести к любому МП независимо от периода истории и мест принятия очередного нового мирового порядка (НМП).



Для удобства в политическом и научном обиходе при возникновении необходимости двумя-тремя словами выразить идею или некоторые особенности негласно решено использовать название МП, связанное с местом подписания документов. Наиболее известны Вестфальский, Венский, Версальский, Ялтинско-Потсдамский. Каждый внес свою лепту в международные отношения, выработку и осуществление международных принципов, жизнь различных стран, народов Европы и мира в целом. Некоторые, невзирая на благие намерения, сыграли отрицательную роль в истории политических и межгосударственных отношений, доведя до мировых войн. Сразу оговорюсь: дело не в названиях, а в сущности, которая закладывается в утверждение миропорядка на данном этапе.



Следите за порядком



Коротко о сути каждого миропорядка и его модели.

Вестфальский МП (1648–1799) закреплен одноименным мирным договором и связан с окончанием Тридцатилетней войны в Западной Европе. Суть его – в закреплении принципа национально-государственного суверенитета как приоритета в международных отношениях и установления границ. Мировой порядок складывался в основном на двухсторонней основе отношений между конкретными странами. Этот порядок нельзя считать в полной мере мировым, так как он касался в основном Европы. Период между 1799 и 1814 годами трудно считать мировым порядком, так как шли Наполеоновские войны.



Венский (1815–1871) связан с окончанием Наполеоновских войн. Закреплен подписанием соответствующего мира. Была достигнута договоренность о разделе Европы и создании Священного союза, в который вошли Россия, Австрия и Пруссия, позднее добавились Англия и Франция. Священный союз определил взаимоотношения между державами на институциональной основе, то есть исключал войны между великими державами, которые имели большее влияние, чем остальные. Великие державы начали распространять свое влияние на другие страны Европы и регионы мира, что создало дополнительное условие для колониальной системы. Великие державы по факту сформировались как империи, а МП стал более соответствовать своему определению.



Версальский (1918–1939) МП возник по итогам Первой мировой войны. Многополярность позволила принимать оптимальные важнейшие решения путем заключения договоров между странами. Была образована Лига Наций, основной задачей которой стало обеспечение действующего МП, обеспечение международной безопасности для всех стран. Но эта система оказалась нежизнеспособной, потому что страны обладали разным статусом. Система, в которой они делятся на победителей и побежденных, может обеспечить мир только на какой-то период, она неустойчива. Особенно сильно была ущемлена в правах и подверглась разграблению Германия. Этот период можно назвать относительно спокойным, но на деле, по крайней мере для Германии, он стал временем восстановления экономического и военного потенциала для очередного передела мира. Версальский МП по сути ставил интересы стран-победителей выше всего остального. Лига Наций в этих условиях не могла решить возникшие разногласия, тем более что великие державы использовали ее как ширму для решения своих вопросов.



Ялтинско-Потсдамский МП (1945–1991) сложился по итогам Второй мировой на конференциях в Ялте и Потсдаме в результате договоренностей победителей, в первую очередь России, США и Англии. Для обеспечения мира и безопасности была образована Организация Объединенных Наций (ООН), главной задачей которой являлось решение всех конфликтов и спорных международных вопросов договорным путем. В исключительных случаях применение военной силы предусматривалось только с разрешения Совета Безопасности ООН. Структура МП стала биполярной. Модель НМП миру предложили две сверхдержавы – США и СССР. Позднее были созданы два военно-политических блока – Североатлантического союза (НАТО) и Организации Варшавского договора. США и СССР получили статус сверхдержав и встали на путь гонки вооружения.

Этот период в политологии получил название "холодная война". Создание ядерного оружия усилило соперничество, но, невзирая на идеологические разногласия и наличие стратегических ядерных сил (СЯС), угроза мировой войны вынуждала руководство держав находить приемлемые подходы. В целом же международная политика и действия стран были ответственны и предсказуемы, что позволило на протяжении почти полувека сохранять мир без крупных конфликтов и региональных войн.



Ялтинско-Потсдамский мировой порядок характеризуется рядом особенностей.



1. Он был подготовлен и введен в практику лидерами только трех главных мировых держав – Советским Союзом, США, Англией и не имел прочной договорно-правовой базы. Правила были устными, декларативными и не оформленными документально, а некоторые – тайными, часть из которых не рассекречена до настоящего времени.

2. Ялтинско-Потсдамский МП охватил два этапа: биполярный (до 1991 года) и монополярный (после распада Советского Союза и окончания холодной войны).

3. Биполярность представляла собой противостояние двух моделей развития общества.

4. Мировая стабильность постепенно превращалась в противостояние.

5. Мир обеспечивался балансом стратегических ядерных сил.

6. Организация Объединенных Наций свои усилия сосредоточила на предупреждении вооруженного столкновения между СССР и США на всех уровнях, то есть на поддержании предсказуемости и стабильности советско-американских отношений как основной составляющей международной безопасности. ООН вынуждена была примерно половину своих усилий направить на сглаживание противоречий назревающих и действующих конфликтов между СССР и США.

7. Реальным достижением и заслугой биполярного МП является поддержание мира в течение полувека.



Постбиполярный МП (1991) – сложился с распадом Советского Союза и окончанием холодной войны. Суть его – мир стал однополярным с доминирующей ролью Соединенных Штатов, претендующих на гегемонию. Международное право игнорируется, фактически США пытаются установить свои законы, правила и нормы поведения для других стран. Заметно активизировалась политика США на Ближнем Востоке и даже в Европе. В отношении России идет информационная и экономическая война в виде санкций. В настоящее время мир опять поделен на победителей и побежденных, на этот раз в холодной войне. Как показывает история, такой МП нежизнеспособен. За последние 20–30 лет такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и многие другие стремятся к независимости от США. Россия восстановила военный потенциал и, значительно укрепив армию и флот, начала в экономическом плане приближаться к лидирующим странам.



Новый порядок без новой войны



Название НМП в настоящее время не до конца осмыслено. Потому что не выработаны позиции, которые закладываются в понятия этого порядка. Все предыдущие мировые порядки были связаны с войнами и их окончанием. Даже однополярная часть Ялтинско-Потсдамского МП и то в какой-то степени связана с войной, хотя и холодной. Конечно, в большей степени он предопределен распадом Советского Союза.



Что характерно, после каждой войны победители спешили справиться с двумя задачами. Первая – в очередной раз поделить мир. Вторая – выработать принципы, создать нормативную базу и организации, обеспечивающие безопасность для всех стран, исключить возникновение новых войн.



Сейчас ситуация нестандартная и непохожая на все предыдущие. Делить победителям в экономической составляющей нечего. Страны, образовавшиеся после распада СССР, стали самостоятельными и независимыми. И победители, если не брать в расчет идеологию, по сути ничего не добились.

Основы для новой структуры, как было в Ялте и Потсдаме, сейчас нет. Организация Объединенных Наций существует, и задача состоит в том, чтобы укреплять ее авторитет. Вопрос о создании новых структур не должен стоять, так как это неминуемо приведет к мировому беспорядку. В этом сложность и в определении НМП, потому что монополярный в связи с неожиданным скачком в экономическом и силовом компонентах таких стран, как Китай, Индия и Россия, исключается. Выработать новые принципы и подходы в настоящее время очень сложно, политологи и наука из-за разных подходов к определению сущности нового мирового порядка не могут выработать единую стратегическую линию. И дело не в названии, а в понимании сущности.



Загрузить НАТО – и заработать



В настоящее время мировые порядки подразделяются в зависимости от числа полюсов на монополярные, биполярные и многополярные. Монополярный МП образовался после распада Советского Союза и окончании холодной войны с 1991 года. В мире осталась одна сверхдержава – США. Сдерживающего субъекта в международных отношениях, которым являлся Советский Союз для США, не стало. Международное право и законы, заключенные ранее договоренности постепенно стали для США второстепенными. Законы, принятые в одной стране, стали считаться более важными и приоритетными в международных отношениях, чем документы СБ ООН. Некоторые положения американского законодательства стали навязываться путем всевозможных санкций и угроз в адрес других независимых государств под предлогом борьбы за демократию и права человека, порой подкрепляясь применением военной силы.

Как результат – резко возросло число локальных и региональных конфликтов и даже войн. Количество погибших, число политических и экономических мигрантов не поддается учету. Некоторые страны на какое-то время вообще лишились государственности.

Терроризм, ранее проявляющий себя в восточных странах, расширил географию и после теракта в 2001 году в Нью-Йорке стал называться международным. Это определение ввели США, причем далеко не случайно. Дело не в географии. Создателем массового, а ныне международного терроризма стали США, разрушая государственность в Ираке, Ливии, Сирии и других странах.

Однако слово "международный" позволило хоть как-то обосновать необходимость НАТО, у членов которого стали возникать вопросы о необходимости такого союза. Необходимость нашли: борьба с международным терроризмом. Как она была организована и результаты известны.



Борьба с международным терроризмом позволила США и НАТО вмешиваться в дела суверенных стран за пределами ответственности членов альянса без всяких просьб других независимых государств. Пример – Сирия, которая этих борцов не приглашала, а после вмешательства России фактически решила проблему. Но теперь никак не может удалить со своей территории самозваных "борцов".



Главное для американцев – обеспечить получение прибыли за счет постоянной загруженности военно-промышленного комплекса. НАТО установило стандарты для техники и другого вооружения, которые обязательны для всех стран альянса. Раньше в НАТО входило 16 стран, а сейчас – 29, и всех необходимо перевооружить. На это каждой стране, особенно вступившей в альянс в числе последних "призывов", требуются огромные деньги, но отказаться невозможно. Например, как только Турция решила закупить российские комплексы ПВО С-400 "Триумф", сразу раздались окрики и проявилось намерение наказать Анкару, поскольку российские системы ПВО предназначаются для замены "Пэтриотов", а это потери прибыли для американского ВПК.

Вопрос: почему при биполярном мировом порядке терроризм был редким явлением, а при монополярном стал массовым и международным? Страна, гордящаяся достижениями в вопросах демократии, фактически отвергла ее в международных отношениях, получив возможность какое-то время быть единоличным лидером, гегемоном мирового порядка.



Играют, как соперник позволяет



Для доходчивости сравню монополярный мировой порядок с единоначалием. Этот чисто армейский принцип США начали декларировать в международных отношениях. А если сказать проще – налицо попытка "поставить в строй" всю Европу (некоторые страны уже стоят). Что, суверенные и, как они сами считают, независимые страны Европы потянуло на армейскую службу? Следующей командой будет "Вперед, на фронт!". И пойдете, потому что в армейском строю не шутят. Американцы им и это обоснуют.

Интересно, а члены НАТО и Евросоюза имеют свое мнение? Мне кажется, да – но высказывают его только в своем кругу. Однако при американцах они с этим мнением не согласны. В настоящее время проблема НМП требует решения. Почти четверть века идет эксперимент, и становится очевидным, что его необходимо прекращать.



Вывод делайте сами. Одна и та же страна при разных условиях ведет себя по-разному. Оказывается дело не в ней, а в условиях, которые мы, мир, создаем для этого.

Завершить хочется словами президента России Владимира Путина: "Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации".



Леонтий Шевцов, генерал-полковник, 22 мая 18 Источник - ВПК

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