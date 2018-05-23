 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США запретили импорт туркменского хлопка из-за принудительного труда
09:19 24.05.2018

США запретили импорт туркменского хлопка из-за принудительного труда

Власти США ввели запрет на импорт хлопка из Туркменистана, а также любой продукции, частично или полностью изготовленной из туркменского хлопка. Данное решение основано на жалобе, поданной в 2016 году проектом "Альтернативные новости Туркменистана" (АНТ) и Международным форумом трудовых прав (ILRF), после которой Таможенная и пограничная служба США провела собственное расследование. Итог: хлопок и хлопковая продукция из Туркменистана производятся с использованием принудительного труда, следовательно, в случае их поступления в порты США они подлежат аресту, сообщают Альтернативные новости Туркменистана.

"Хлопковая кампания" - глобальная коалиция правозащитников, инвесторов, представителей бизнеса и организаций по трудовым правам людей - приветствует это решение властей США, говорится в пресс-релизе кампании от 23 мая. Цель кампании – искоренение детского и принудительного труда в хлопковом производстве.

"Решение Таможенной и пограничной службы США является важным шагом на пути к полному прекращению одной из самых вопиющих практик использования принудительного труда, еще оставшейся в мире, - заявил Эрик Готвальд, директор ILRF по развитию стратегий и правовым вопросам. – Сейчас службе необходимо на практике применить запрет путем установления и задержания конкретных партий товара, сделанных из туркменского хлопка".

6 апреля 2016 года АНТ и Международный форум трудовых прав – члены "Хлопковой кампании", подали жалобу в Таможенную и пограничную службу США и призвали ее запретить импорт туркменского хлопка и изделий из него. Поводом для жалобы стали внесенные Конгрессом США поправки в Тарифный закон, запрещающие на территории США товары, изготовленные с использованием принудительного труда.

"Ежегодно власти Туркменистана под страхом увольнения заставляют десятки тысяч бюджетников, включая учителей и врачей, собирать хлопок, нанимать за свой счет сборщиков или откупаться от обязанности ездить на хлопок, - заявил Руслан Мятиев, редактор АНТ. – В 2017 году, помимо взрослых сборщиков, власти принуждали к сбору урожая и школьников в возрасте 10-15 лет, что является грубым нарушением как местных законов, так и взятых на себя международных обязательств".

После подачи жалобы АНТ и ILRF регулярно предоставляли властям США дополнительные сведения о систематическом использовании правительством Туркменистана принудительного труда среди населения. Активисты гражданского общества и журналисты, документирующие факты применения подневольного труда, не могут работать открыто, без риска быть подверженным преследованию, задержанию и аресту. "Хлопковая кампания" продолжает призывать власти Туркменистана освободить из заключения Гаспара Маталаева – активиста, проводившего независимый мониторинг для АНТ. 4 октября 2016 года его арестовали спустя два дня после публикации отчета о принудительном труде во время сбора хлопка.

"Запрет Таможенной и пограничной службы США означает, что розничные продавцы и мировые бренды должны немедленно выявлять и исключать туркменский хлопок из своих цепочек поставок", - заявила Патриша Джуревич, соучредитель "Хлопковой кампании" и директор организации "Сеть добросовестных поставщиков" (Responsible sourcing network).

Данная организация запустила "Хлопковый обет" по Туркменистану – письменное обещание компаний не покупать туркменский хлопок и изделия из него в целях борьбы с принудительным трудом. В настоящее время от закупки туркменского хлопка и текстиля публично отказались такие бренды, как H&M, IKEA, Inditex и VF.

"Мы наблюдали, какое давление оказывали корпорации и регулятивные структуры на Узбекистан, [где проблема с принудительным трудом не менее актуальная], сейчас настало время компаниям последовать примеру других и подписать туркменский обет", - заявила она.

Источник - ca-news.org
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