Куда едем, родимые? О какой "дорожной карте" говорили руководители Узбекистана и США

09:15 24.05.2018 Как известно, в ходе состоявшихся встреч, главы государств США и Узбекистана обсудили ряд вопросов в том числе, и связанных с обеспечением в нашей стране прав и свобод человека.



Президент США Д.Трамп позитивно оценил деятельность правительства, направленную на улучшение ситуации с правами человека в Узбекистане и с удовлетворением отметил принятие нашей страной "дорожной карты" в сфере религии или убеждений.



Для того чтобы было понятно о чем идет речь, поясню, что в октябре 2017 года Узбекистан посетил Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений господин А.Шахид.



В ходе пребывания в нашей стране Специальный докладчик подробно знакомясь с состоянием прав и свобод человека в этой сфере, провел ряд встреч с представителями религиозных конфессий, институтов гражданского общества.



По их итогам А.Шахид, с удовлетворением отмечая, что Узбекистан наработал большой опыт в деле обеспечения прав и свобод в этой сфере, вместе с тем представил свои рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства и приведению его в соответствие с международными стандартами в сфере религии или убеждений.



В связи с этим, с учетом рекомендаций Специального докладчика ООН была разработана "дорожная карта" которая утверждена совместным Постановлением Кенгаша Законодательной палаты Республики Узбекистан и Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Этим же Постановлением образована рабочая группа по мониторингу за реализацией "дорожной карты" по обеспечению свободы религии или убеждений. Следует отметить, что свобода совести, религии или убеждений относятся к категории фундаментальных прав человека. Именно поэтому статья 31 Конституции Республики Узбекистан гарантирующая свободу совести отнесена к категории личных прав и свобод. (Глава VII Конституции Республики Узбекистан)



Личные права и свободы человека именуются фундаментальными в связи с тем, что все другие права, к примеру, социально-экономические и культурные права возникают и развиваются на основе личных прав и свобод.



Исходя из этого, могут возникнуть вопросы о том, почему именно парламент утвердил данную "дорожную карту", ведь в стране есть и другие государственные институты, которые могли принять этот документ?



Следует сказать, о том, что за годы независимости наша страна присоединилась к 70 основным документам по правам человека и в том числе 10 основополагающих международных Конвенций и Пактов, принятых ООН в сфере прав человека.



В этом ключе следует отметить, что Олий Мажлис Республики Узбекистан в 1995 году принял Постановление о присоединении к международному Пакту о гражданских и политических правах. Кстати говоря, статья 18 этого международного документа регламентирует вопросы свободы религии или убеждений.



Более того, Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 1997 году была одобрена и Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Принятие парламентом данного Постановления наглядно продемонстрировало мировому сообществу готовность обеспечивать нашей страной права и свободы человека в вопросах религии или убеждений.



Уже этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что все международно-правовые документы, касающиеся прав и свобод человека ратифицируются высшим представительным органом страны, что налагает определенные обязательства по имплементации международных норм в национальное законодательство.



В утвержденной парламентом "дорожной карте" есть пункты, касающиеся совершенствования законодательства в сфере религии или убеждений и доведения их до уровня международных стандартов.



В частности, предусматривается существенно доработать и принять в новой редакции действующий сегодня Закон Республики Узбекистан "О свободе совести и религиозных организациях" и привести его в соответствие со статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.



Рекомендуется также пересмотреть нечеткие определения "экстремизма", поскольку как говорится в "дорожной карте" "чрезмерно широкий круг правонарушений в сфере религиозной деятельности может иметь негативные последствия для свободы религии и убеждений в сочетании со свободой выражения". В этой связи, включен вопрос разработки проекта закона Республики Узбекистан "О противодействии экстремизму". Следует сказать о том, что проект данного закона в первом чтении уже рассмотрен и концептуально одобрен Законодательной палатой. В настоящее время идет работа по подготовке законопроекта ко второму чтению.



Наряду с указанным, "дорожная карта" предусматривает также и решение вопросов связанных с регистрацией религиозных организаций, совершенствование порядка издания и распространения религиозной литературы, содействие распространению грамотности в области религии и свободы религии и убеждений и ряд других вопросов.



В завершении следует особо отметить, что приток иностранных инвестиций, внедрение новых инновационных технологий в экономику страны путем предоставления мировыми финансовыми институтами кредитов, технологическое перевооружение и модернизация отдельных ведущих отраслей экономики в полной мере зависит от того, насколько эффективно обеспечиваются и гарантируются права и свободы человека в нашей стране.



Шухрат БАФАЕВ, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, член фракции УзЛиДеП.

23 мая 2018 г. Источник - UzDaily.uz

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