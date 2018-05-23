В кыргызской Сулюкте горит контора китайской дорожно-строительной компании "Бейсин". Партизаны не сдаются!

09:08 24.05.2018 Близ Сулюкту произошел пожар в китайской дорожно-строительной компании - МЧС



Мунара Боромбаева. Близ Сулюкту произошел пожар на территории китайской дорожно-строительной компании "Бейсин". Об этом сообщили в МЧС КР в четверг.



В селе Кирпичный близ города Сулюкту Баткенской области произошел пожар на территории китайской дорожно-строительной компании "Бейсин".

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 10.22. Пожарный расчет прибыл по указанному адресу за 10 минут и потушил огонь к 10.55.

В результате пожара сгорели 12 кв. метров подсобного помещения, 2 печи на солярке и 2 вентилятора.

Как отметили в МЧС, причины возгорания выясняются. Источник - kyrtag.kg

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