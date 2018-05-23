Морда - та, шапка не та... В Самарканде штрафуют торговцев сувенирами с изображением Каримова

09:00 24.05.2018 В Самарканде в ходе рейда 20 мая были задержаны предприниматели, торгующие календарями, магнитами и другими сувенирами с изображением покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.



Как сообщил 22 мая один из сотрудников Управления культуры и спорта Самаркандской области, были оштрафованы владельцы двенадцати магазинов, занимавшихся торговлей кустарных сувениров с изображением Ислама Каримова. Материалы конфискованы.



Блогер из Самарканда Ташпулат Рахматуллаев говорит, что многие кустарные сувениры с изображением Каримова выполнены некачественно. "Плакаты оформлены бессмысленными фразами, которые к тому же написаны с орфографическими ошибками. Я смог сфотографировать один календарь с изображением Каримова. В одном предложении есть двенадцать ошибок. На этих плакатах есть такие фразы: "Прощай мой народ! Нам не суждено было быть вместе в 25 лет!", - говорит он.



Журналист из Самарканда Каримберди Турамурод говорит, что некоторые торговцы превратили место погребения Ислама Каримова в источник дохода. Некоторые так называемые "предприниматели" обманным путем продают им бессмысленные сувениры, убеждая их, что эти сувениры привезены из святых мест, сказал он.



Один из торговцев кустарными сувенирами в Самарканде признался, что благодаря этому бизнесу он кормит свою семью. "Благодаря этому бизнесу вечером я возвращаюсь домой с двумя лепешками, для меня это источник средств к существованию", – сказал он. Источник - centralasian.org

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