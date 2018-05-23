Елбасинда ополчилась на интернет-троллей - "невидимых бойцов информационных войн"

08:44 24.05.2018 Назарбаев сказал о фейковых новостях, его дочь - об интернет-троллях



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаева в обращении к участникам Евразийского медиафорума в Алматы, говоря об ответственности журналистики, сказал о соцсетях и фейковых новостях. Обращение Назарбаева к участникам форума зачитал министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.



В обращении, говоря о том, что "серьезным вызовом для классической журналистики становится кризис доверия", когда аудитория "все чаще предпочитает альтернативные источники информации в лице независимых блогеров и материалов социальных сетей", Назарбаев заявил: "Вместе с тем конкурентные преимущества традиционных СМИ всегда будут основываться на профессионализме и качестве контента".



"Только корректная и достоверная информация и проверка фейковых новостей могут обеспечить привлечение аудитории, укрепление авторитета СМИ как источника объективной информации. Для этого важно развивать открытые каналы доступа к информации и поддерживать непрерывный диалог, который является ключевым условием налаживания сотрудничества в решении возникающих проблем", - огласил текст обращения Назарбаева министр.



Назарбаев за последние несколько недель сделал ряд высказываний о работе прессы. 28 апреля в Астане на сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил о тех, кто готов "раскручивать недостатки". На прошлой неделе на встрече с президентом России Владимиром Путиным в российском городе Сочи Назарбаев заявил, что СМИ должны "не раздувать из мухи слона".



Дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева, председатель оргкомитета Евразийского медиафорума, на открытии форума, говоря о развитии Интернета и технологий, высказалась об "интернет-троллях".



"Упрощенный доступ на просторы Интернета открыл доступ не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей…" - заявила Назарбаева. "Настоящим бедствием стали так называемые тролли - невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей и фейков. На этом фоне таблоиды выглядят вполне прилично", - добавила она. Источник - centralasian.org

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