 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 23.05.2018
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В Кыргызстане забастовали рабочие-строители автобана Талас-Тараз-Суусамыр
08:39 24.05.2018

В Кыргызстане рабочие-дорожники устроили забастовку





Рабочие, реализующие третью фазу проекта по строительству дороги Талас-Тараз-Суусамыр, устроили забастовку. Причина – они не получают зарплату четвертый месяц.

Как сообщил заместитель директора ОсОО "Кыргыз жол курулуш", занимающейся реконструкцией дороги, Болотбек Сейдакматов, забастовка длится уже неделю. Он отметил, что бросившие работу в знак протеста около 50 человек строили тротуар.

Получить комментарий у основного подрядчика, который должен был выплатить зарплату рабочим - компании "Чакыр йапы Санайи ве Тижарет" - пока не представляется возможным.

Третья фаза строительства дороги Талас-Тараз-Суусамыр должна была быть закончена в конце августа прошлого года. Но по разным причинам дата ввода в эксплуатацию дороги была перенесена на июнь этого года.

В сентябре прошлого года уже происходил аналогичный случай. Строители, работавшие на 87 километре автодороги, выражали протест с задержкой зарплаты.

Источник - centralasian.org
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