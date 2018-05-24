 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ошские страсти. Угрозы и избиение. Как проходит суд по убийству подполковника Таира Уларова
07:57 24.05.2018

Вчера в суде по уголовному делу об убийстве подполковника Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Таира Уларова вдова погибшего и ее адвокаты заявили отвод судебной коллегии Ошского областного суда. Суд в отводе отказал. После заседания адвокатов подсудимых вновь закидывали камнями и оскорбляли. Юристы обратились за медицинской помощью.

Эмоции зашкаливают
Это дело имеет широкий общественный резонанс. Между сторонами подсудимых и потерпевших наблюдается информационное противостояние: они регулярно выходят в СМИ с очередными заявлениями и обвинениями в адрес друг друга. Родственники дают одну пресс-конференцию за другой как в Оше, так и в Бишкеке. Ни одно слушание в судах обеих инстанций не проходит тихо и спокойно, каждый раз стороны устраивают инциденты с оскорблением адвокатов и родственников подсудимых, были угрозы физической расправы и нападения.

В этот раз зал был переполнен публикой из числа родственников потерпевшей стороны, студентов юридического вуза, наблюдателей от правозащитных организаций. До начала процесса вдова погибшего Нургуль Мендиева поинтересовалась у студентов и журналистов, кто они и каким образом узнали о суде. Ей напомнили, что, согласно процессуальным нормам, на открытый судебный процесс может свободно прийти любой желающий.

После предыдущего заседания, которое состоялось на прошлой неделе, на адвоката подсудимых Рамазана Кожомкулова тоже напали. Его избили. Вчера в суде усилили охрану: в зале насчитывалось более трех десятков сотрудников милиции, были сотрудники и в коридоре. Но это не спасло от очередного инцидента.

После слушания толпа из нескольких десятков человек преследовала двух адвокатов подсудимых, кидала в них камни, выкрикивая угрозы. Юристам нанесли легкие повреждения. По словам жены подсудимого Наргизы Раджаповой, оба адвоката обратились за медицинской помощью. Они подали заявления в городскую прокуратуру и УВД.
На протяжении всего процесса со стороны присутствующих в зале заседаний были постоянные выкрики во время выступлений подсудимых и их защитников. Судьи несколько раз делали замечания и пообещали наложить штраф за нарушение порядка. Только тогда в зале немного стихло, но периодически выкрики продолжались.

Краткая предыстория
По словам вдовы убитого подполковника Нургуль Мендиевой, ее муж Таир Уларов вышел из дома 21 марта 2017 года - в день празднования Нооруза, сказав, что ненадолго, но так и не вернулся. Его тело обнаружили 23 марта в салоне автомашины. Смерть наступила от удара тяжелым предметом по затылку. По подозрению задержали четырех членов одной семьи - супругов Дамира Шабыралиева и Наргизу Раджапову, их 17-летнего сына и младшего брата жены Мурата Раджапова. Позже женщину и подростка отпустили.

Дамиру Шабыралиеву и Мурату Раджапову предъявили обвинения в убийстве. По версии обвинения, якобы Дамир убил подполковника из ревности к жене.

Следствие продолжалось полгода, столько же дело рассматривал суд первой инстанции. Параллельно шло дело о мошенничестве, по которому проходили Наргиза Раджапова и ее муж Дамир Шабыралиев. В обоих делах Дамира признали виновным. По статье за убийство его осудили на 18 лет лишения свободы. За мошенничество- еще на 5 лет. Общий срок лишения свободы составил 23 года.

Мурата Раджапова признали виновным в укрывательстве преступления и осудили на 7 лет. Но вдова не согласилась с приговором и обратилась с заявлением об ужесточении сроков в областной суд, который рассматривает дело до сих пор.

Адвокатские разборки
23 мая в начале процесса вдова и ее адвокаты Динара Турдуматова и Саликан Бегимкулова выразили недоверие судебной коллегии областного суда и попросили перенести рассмотрение дела в другой суд любой области Кыргызстана. Они обосновали это тем, что двое из трех судей коллегии являются земляками судьи Жаналы Батырбекова, который рассматривал дело в суде первой инстанции, и это повлияло на приговор.

Динара Турдуматова добавила, что от подсудимых исходят постоянные провокации и они умышленно затягивают процесс, а это ведет к недовольству потерпевшей стороны. По ее словам, ранее адвокат подсудимых - бывший судья Рамазан Кожомкулов выступил в СМИ с заявлением о нападении на него. Но эта информация не соответствует действительности. Постоянные выступления подсудимых в СМИ имеют цель повлиять на судей и принятие решения. Она выступила с критикой в адрес пресс-секретаря облсуда, который, по ее словам, дает комментарии по делу, хотя рассмотрения по существу еще не было, тем самым обозначая позицию суда. Адвокат попросила суд не усложнять ситуацию и отдать дело в другой областной суд.

"Я устала", - сказала адвокат потерпевшей стороны Динара Турдуматова.

Представитель защиты подсудимых Рамазан Кожомкулов прокомментировал слова коллеги. Он рассказал, как произошло нападение, и добавил, что провокации исходят со стороны потерпевших.

Суду не доверяют
Обвинители от областной прокуратуры оставили вопрос отвода на усмотрение суда. Как только судьи удалились в совещательную комнату, группа поддержки потерпевшей стороны сразу же кинулась к решетке, за которой находились подсудимые. Дорогу им преградили сотрудники милиции. Были слышны выкрики с угрозами и оскорблениями.

Судебная коллегия в составе председательствующего Абдрасула Шамшиева и судей Алмазбека Абдылдаева и Шумкара Жусупбаева отклонила ходатайство об отводе. Процесс продолжился.

Затем они отклонили ходатайство защиты подсудимых о вызове свидетелей по делу - двух экспертов, родственников, объяснив отказ тем, что в деле имеются показания всех участников, данные ими в суде первой инстанции, и нет необходимости в их повторном вызове. У защиты подсудимых было достаточно времени для ознакомления с материалами дела.

Динара Турдуматова акцентировала внимание на судимости одного из подсудимых по делу о мошенничестве девятилетней давности. Но, по словам Наргизы Раджаповой, ее муж Дамир Шабыралиев не был судим. Судимой была она, но судимость погашена в 2012 году.

В своих показаниях оба обвиняемых рассказали о применении сотрудниками правоохранительных органов пыток с целью получения признания в убийстве подполковника. На их заявления о пытках не было реакции.

Рассмотрение дела продолжится 30 мая.

Сахира НАЗАРОВА
24 мая 18

Источник - 24.kg
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