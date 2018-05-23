Министр иностранных дел Таджикистана Аслов сменил фамилию на Мухриддин. Де-русифицируемся как можем

07:53 24.05.2018 Сироджиддин Мухриддин. Фото пресс-службы МИД Таджикистана

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов сменил свою фамилию на Мухриддин. Впервые его новая фамилия появилась в сообщении о встрече министра с членами молодежной организации "Созандагони Ватан", опубликованном на официальном сайте МИД.



Как пояснили информагентству "Азия-плюс" в МИДе, Аслов начал процесс по смене фамилии еще в прошлом году, однако по причине постоянной занятости и участия в международных мероприятиях вне страны и в самом Таджикистане окончательная смена фамилии на Мухриддин произошла только сейчас.



Напомним, что процесс дерусификации фамилий в Таджикистане начался в 2007 году, когда президент республики Эмомали Рахмонов стал Эмомали Рахмоном. В дальнейшем его примеру последовали многие жители республики. Однако спустя некоторое время таджикские мигранты, возвращаясь с заработков из России, начали снова брать свои прежние русифицированные фамилии, которые более привычны российскому обывателю.



Очередная волна смены русифицированных фамилий в Таджикистане началась в 2014 году после публикации в правительственной газете "Джумхурият" статьи генпрокурора республики Шерхона Салимзода. В статье он раскритиковал возврат многих сограждан, являющихся этническими таджиками, к русскому написанию имен и фамилий. Салимзода отметил, что возврат таджиков к русскому стилю написания своих фамилий и отчеств свидетельствует о низком уровне национального и патриотического самосознания молодого поколения. Следом за этим глава Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Гавхар Шарофзода заявила, что избавление от русских суффиксов в фамилиях является "национальным долгом каждого гражданина Таджикистана". После чего многие чиновники высшего ранга в республике поменяли свои имена, заменив русифицированные окончания фамилий "-ов" и "-ев" на национальный лад.



Отметим, что в апреле 2016 года в Таджикистане официально запретили регистрировать отчества и фамилии на русский манер. Органы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГСы) при регистрации новорожденных перестали вписывать в документы отчества и фамилии с русскими окончаниями "-ович", "-овна", "-ов", "-ова".



Глава таджикистанского вешнеполитического ведомства оставался одним из немногих министров, которые долгое время продолжали пользоваться "русской" фамилией. На сегодня в таджикистанском правительстве остается лишь один руководитель ведомства с руссифицированными фамилией и отчеством – это председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Сатторович Ятимов. Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527137580

Новости Казахстана

