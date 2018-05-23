Израилю это не понравится: Дараа - следующая цель войск Асада

07:47 24.05.2018 Для ведения боевых действий выдвинулись "Силы Тигра", 4-ая механизированная дивизия и части Республиканской гвардии





Сирийские войска готовятся к операции на юго-западе Сирии в провинциях Дараа, эс-Сувейда и Кунейтра. В этом районе действуют боевики т.н. "Свободной сирийской армии", "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, запрещенная в России - прим.ред.) и Исламского государства (организация, запрещенная в России - прим.ред.). Со стороны официального Дамаска для ведения боевых действий выдвинулись "Силы Тигра", 4-ая механизированная дивизия и части Республиканской гвардии.



"Умеренным" боевикам в этом районе оказывают поддержку Израиль, снабжая их боеприпасами, медикаментами и осуществляя лечение джихадистов в своих больницах, США, также снабжая оружием и финансируя их обучение на территории Иордании, которая, в свою очередь, опять же поставляет исламистам вооружение. Все эти страны имеют плохие отношения с Сирией и еще более натянутые - с Ираном, который играет в Сирии значительную роль. Начало широкомасштабных боевых действий в этом районе может привести к значительной эскалации в регионе.



Израиль постарается не допустить возвращения приграничных территорий под контроль сирийского правительства. Возвращение района под контроль Дамаска они рассматривают как в том числе еще один плацдарм для Ирана. Еще острее становится вопрос Голанских высот - их контролирует Израиль, по резолюции ООН они являются оккупированной территорией, а Сирия считает частью своей провинции Кунейтра и периодически грозится вернуть высоты под свой контроль.



США проводят плановую политику по сдерживанию иранских амбиций в регионе и поддержке своего союзника - Израиля. Последние несколько месяцев циркулируют слухи, что с началом кампании на юго-западе Сирии американцы могут активизировать подконтрольных им боевиков, занимающих район ат-Танф, и начать наступление на правительственные силы. Иордания, находящаяся под влиянием США, продолжит исправно выполнять функцию надежного тыла для джихадистов, подконтрольных Соединенным Штатам.



Президент Дональд Трамп, заявивший о выходе США из иранской ядерной сделки, по-сути развязал Тегерану руки в Сирии (и не только). Однако пока вопрос о применении новых санкций к Ирану окончательно не решен, каких-то радикальных действий от персов ждать не стоит. Источник - iarex.ru

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