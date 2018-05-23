Только двое из пяти предложенных Кырпрезидентом кандидатов в судьи Верхсуда прошли парламент

07:29 24.05.2018 Только двое из пяти выдвинутых президентом кандидатов на должности судей Верховного суда нашли поддержку в парламенте.



На заседании Жогорку Кенеша большинством голосов на должность судей Верховного суда избраны Нургуль Бакирова и Кыдык Жунушбаев.

На должность судей Верховного суда большинством голосов избраны Нургуль Бакирова, за которую проголосовали 82 депутата (против – 25) и Кыдык Жунушбаев, за которого отдали свой голос 70 депутатов.



Трое кандидатов - Дамира Орозова и Айдарбек Алымкулов, а также судья Ирина Воронцова, которая вынесла судебный приговор в отношении экс-члена временного правительства Дуйшена Чотонова, экс-депутата Аиды Саляновой, не смогли набрать нужное количество голосов. "За" Воронцову проголосовали лишь 16 депутатов, против - 90.



Все пятеро кандидатов были предложены на рассмотрение депутатам президентом КР С.Жээнбековым.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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