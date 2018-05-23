Иран выдвинул Европе свой ультиматум по ядерной сделке

07:22 24.05.2018 Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями трех ветвей власти страны озвучил шесть условий, при соблюдении Европой которых Тегеран сохранит приверженность ядерной сделке.



Среди этих условий, в частности, - обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном, гарантии европейских стран по поводу продажи иранской нефти. Также Иран требует от стран ЕС показать, что им можно доверять, и не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и региональную активность Тегерана. "В случае любого промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право возобновить ядерную активность",- сказал аятолла.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану. Он объявил, что Белый дом готовит "жесточайшие санкции в истории" и применит их, если Тегеран не выполнит условия. В частности, по словам господина Помпео, Иран должен прекратить разрешенное ему по ядерной сделке 2015 года обогащение урана, предоставить инспекторам доступ ко всем своим объектам, перестать поддерживать повстанцев-хуситов в Йемене, вывести свои силы из Сирии и прекратить угрожать Израилю. Источник - kommersant.ru

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