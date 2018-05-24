 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мировой уровень нефтедобычи определят на форуме в Питере. Страны ОПЕК+ готовы пересмотреть его условия
07:14 24.05.2018

Лидеры стран ОПЕК услышали окрик Вашингтона, недовольного слишком высокими нефтяными ценами. Поэтому нефтедобывающие страны уже в июне готовы пересмотреть ограничения на добычу, зафиксированные в соглашении, получившем название ОПЕК+. Представители Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов приедут на экономический форум в Санкт-Петербурге для определения новых ограничений вместе с министром энергетики РФ Александром Новаком. Эксперты предполагают, что после этого рост нефтяных цен прекратится.

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) может повысить объем добычи уже в июне ввиду обеспокоенности уровнем поставок из Ирана и Венесуэлы, а также из-за позиции Вашингтона, считающего, что нефтяное ралли зашло слишком далеко, передает агентство Reuters со ссылкой на дискуссии в ОПЕК и нефтяной индустрии.

Страны ОПЕК из Персидского залива возглавят переговоры о наращивании добычи нефти, чтобы снять напряжение на рынке, которое возникло после подорожания барреля нефти Brent до 80 долл. Одновременно страны-экспортеры могут заново переделить уровни добычи, разрешенные для каждой страны.

Решение о повышении объемов добычи может быть принято на ближайшей встрече представителей стран ОПЕК в июне. Конкретные уровни наращивания добычи пока не оглашаются. "Мы до сих пор рассматриваем различные сценарии", – сообщил Reuters второй источник, добавив, что даже если ОПЕК решит в июне ослабить ограничения, для того чтобы эффект отразился на рынках, потребуется от трех до четырех месяцев.

Источники сообщили, что за изменениями в стратегии ОПЕК стоят быстрое снижение мировых запасов нефти, беспокойство о влиянии на поставки выхода США из ядерной сделки с Ираном, а также снижение объемов поставок из Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в прошлом месяце в искусственном завышении цен на нефть. На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призвал своих коллег из ОАЭ, США и России, а также крупного потребителя топлива – Южной Кореи – "скоординировать глобальные усилия по смягчению беспокойства на мировых рынках". Увеличение допустимых уровней добычи страны могут оформить через пересмотр приемлемых нефтяных запасов. Одним из вариантов изменения показателей эффективности сделки по ограничению добычи ОПЕК+ может стать корректировка периода оценки среднего уровня мировых запасов нефти со среднего пятилетнего уровня до среднего семилетнего уровня, сообщил Интерфаксу источник, близкий к картелю.

"В чем особенность пятилетней средней – из-за переизбытка нефти в последние годы она немного завышена по сравнению с теми уровнями, которые были до этого переизбытка. Поэтому отдельные страны дискутируют на тему, является ли пятилетняя средняя идеальным показателем, может, нужно какие-то коррективы внести. В частности, предлагалось рассмотреть семилетнюю среднюю или взять другие года для определения пятилетней средней. Но в то же время надо учитывать то, что спрос вырос. Задачка оказалась не такой простой, как изначально ее себе поставили", – сказал он. По словам источника, вопрос о корректировки показателей эффективности сделки ОПЕК+ будет рассматриваться на заседании министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в июне в Вене.

Заметим, что российские нефтяные компании готовы наращивать добычу в связи с пересмотром параметров соглашения ОПЕК+. Так, например, компания "Роснефть" в своем отчете обозначила группу месторождений, добычу на которой пришлось сдерживать в рамках сделки ОПЕК+. Официальной "жертвой" международного соглашения стал Ванкор, один из основных источников для заполнения трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). "Роснефть" ограничивает добычу нефти пропорционально своей доле в общей добыче России. "Из-за этого фактора добыча на многих активах снизилась, однако ограничение добычи не оказывает влияния на планируемый срок ввода новых активов", – уточнили в нефтекомпании.

Российские эксперты предполагают, что пересмотр соглашения ОПЕК+ может остановить рост цен.

"Цену в 80 долл. за баррель можно считать несколько завышенной, поскольку она включает все геополитические риски, связанные с санкциями в отношении Венесуэлы и Ирана. При отсутствии каких-то спекулятивных факторов цена барреля может снизиться до 65–75 долл.", – считает доцент Высшей школы корпоративного управления Тамара Сафонова.

"Состоявшееся падение добычи в Венесуэле и возможное сокращение экспорта нефти Ираном в случае возобновления санкций способствуют более быстрому, чем ожидалось, восстановлению баланса, что гонит нефтяные котировки вверх", – отмечает аналитик компании "Финам" Алексей Калачев.

"По поводу ценовых целей у участников сделки ОПЕК+ мнения могут расходиться. Поэтому споры на очередной встрече неизбежны. Предполагаю, что участники соглашения предпочтут сохранить общий ориентир по снижению нефтедобычи, повысив квоты лишь для компенсации выбывающих объемов", – говорит Калачев. Чтобы компенсировать падение добычи Венесуэлой, будет достаточно увеличить добычу на 1 млн барр. в день. Еще примерно на столько же придется увеличить общую квоту в случае усиления антииранских санкций. "Этого может оказаться достаточно, чтобы стабилизировать рынок и заставить цены скорректироваться до примерно 70 долл. за баррель", – предполагает Калачев. По его словам, бюджет РФ и нефтяные компании могут оказаться в выигрыше при пересмотре уровней добычи.

"Причин роста долларовых цен на нефть – множество. Одна из них – это изменение стоимости доллара по отношению к золоту. Если пересчитать цену барреля в граммы золота, то мы увидим, что эта цена остается стабильной уже долгое время", – говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. По его оценкам, внутренний спрос на нефтепродукты в России заметно увеличивается, и это позволяет России наращивать экспорт с нынешних 550 млн т до 700 млн т в год, что примерно соответствует 14 млн барр. в сутки.
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

24 мая 18

Источник - ng.ru
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