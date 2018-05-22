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The Strategist: Смогут ли США остановить КНР в Юго-Восточной Азии?
00:57 24.05.2018

Очевидно, что за последние два года в регионе возникло едва различимое, но все же заметное тяготение к Китаю

В Юго-Восточной Азии продолжается процесс изменения стратегического баланса сил. Китай предпринимает решительные шаги, в то время как Соединенные Штаты решили занять оборонительную позицию. Такое восприятие ситуации преобладает во всем регионе. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения Пекина, то Китай должен оказать поддержку региональным государствам, которые готовы к практическим шагам по улучшению своей экономики. С точки зрения Вашингтона, позиция которого отображена в стратегии национальной безопасности президента США Дональда Трампа, "Китай стремится вытеснить Соединенные Штаты из Индо-Тихоокеанского региона, расширить влияние своей модели экономики с преобладающей долей государства и изменить порядок в регионе в свою пользу", пишет Дэвид Шамбо в статье для австралийского издания The Strategist.

Очевидно, что за последние два года в регионе возникло едва различимое, но все же заметное тяготение к Китаю. Ключевой вопрос заключается в следующем: является ли такое положение дел временным явлением или оно превратится в долгосрочный тренд? Кроме того, можно ли сказать, что все государства АСЕАН тяготеют к КНР в равной степени? Если Пекин попытается переманить эти страны на свою стратегическую орбиту, какие условия подтолкнут их на сближение с КНР? Существует ли вероятность того, что КНР перегнет палку? Может ли Вашингтон эффективно конкурировать в соперничестве с КНР? Какими сильными и слабыми сторонами обладает каждая из сторон?

Соединенные Штаты обладают широкими и прочными связями в области безопасности, поддерживают высокий уровень дипломатического взаимодействия с региональными государствами и имеют широкое коммерческое присутствие в регионе. Американские программы военной помощи и сотрудничества в области безопасности не имеют себе равных. В данной сфере Пекин не может конкурировать с Вашингтоном.

Соединенные Штаты поддерживают устойчивый культурный обмен с региональными странами и располагают сильными позициями в области мягкой силы, тогда как КНР нечем похвастаться в данных областях. В 2015 году объем торговли между США и странами АСЕАН составил $234 млрд. Американские компании инвестировали в страны АСЕАН $32,7 млрд в период с 2012 по 2014 год, превысив инвестиционные показатели Китая более чем в три раза. Общий объем прямых иностранных инвестиций США (ПИИ) в регион составляет $226 млрд - больше, чем ПИИ Китая, Японии и ЕС вместе взятые. Вашингтон также вносит свой вклад в различные региональные программы помощи, включая "Инициативу Нижнего Меконга" - программу по поддержке образования и развития инфраструктуры в Камбодже, Лаосе, Таиланде, Вьетнаме и Мьянме.

С другой стороны, у Китая тоже есть свои сильные стороны. Это прежде всего географическая близость и огромные денежные средства. Пекин не критикует региональные государства из-за проблем в сфере прав человека. Китай располагает более регулярным дипломатическим присутствием и большим объемом торговли. Объем ПИИ Китая в регион продолжает стремительно расти. Китайский экономический след в регионе огромен и быстро увеличивается в рамках грандиозного инфраструктурного проекта "Один пояс и один путь". Объем торговли КНР со странами АСЕАН достиг $345,7 млрд в 2015 году. В 2010 году торговые отношения получили мощный импульс развития, когда вступило в силу соглашение о свободной торговле между КНР и странами АСЕАН (CAFTA).

Объем китайских инвестиций в АСЕАН также увеличился с 2010 года, достигнув в 2015 году $8,2 млрд, суммарный объем китайских инвестиций достиг $123 млрд к концу 2014 года. Китай является крупнейшим иностранным инвестором в Камбодже, Лаосе, Малайзии и Мьянме, а также вторым по величине в Сингапуре и Вьетнаме. Китай также начинает наращивать свои программы военной помощи и пропаганду народной дипломатии.

Помимо сильных сторон, у Китая есть и слабые. По иронии судьбы сюда опять же можно отнести географическую близость, учитывая его властную позицию и территориальные требования в Южно-Китайском море. Китай не в состоянии обеспечить реальную защиту региона, также у руководства некоторых государств Юго-Восточной Азии сохраняется подозрение, что Пекин может использовать свои этнические китайские общины в роли "пятой колонны".

Таким образом, в целом, сравнивая региональные позиции Китая и США, можно прийти к противоречивому выводу, согласно которому США занимают преобладающую позицию в Юго-Восточной Азии. США действительно имеют многомерное влияние в регионе, в то время как Китай представляет собой в основном одномерную альтернативу.

Учитывая это, Соединенные Штаты должны извлечь выгоду из своих сильных сторон и разработать всеобъемлющий план эффективной региональной конкуренции с Китаем. США должны изменить распространенное мнение о том, что Вашингтон неоднократно демонстрировал эпизодичность своей вовлеченности и не заслуживает доверия. Вашингтон должен повысить приоритетность Юго-Восточной Азии в рамках своей глобальной внешней политики. Роль противовеса США в Юго-Восточной Азии не должна ограничиваться только оборонной сферой, но также должна включать в себя весь спектр дипломатических, культурных, пропагандистских и экономических инструментов.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527112620
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