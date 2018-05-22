 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Могут ли сунниты-саудиты и шииты-иракцы вместе выступить против Ирана?
00:13 24.05.2018

Последователям двух ветвей ислама Запад рекомендует примириться

Западная международная организация International Crisis Group (ICG) выступила на днях с докладом, посвященным налаживанию отношений между Саудовской Аравией и Ираком. В нем проанализированы различные направления, сделаны оценки и даны рекомендации. Мы же ограничимся только религиозной составляющей не самого простого диалога между Эр-Риядом и Багдадом.

Саудовская Аравия возобновляет отношения с Ираком после почти 25 лет разорванных связей, отмечается в докладе. Сближение началось в 2016 году, резко ускорилось в середине 2017 года и может получить новый импульс после иракских выборов в мае 2018 года. Эр-Рияд делает ставку на то, что, во-первых, для подавляющего большинства иракских шиитов их этническая идентичность (арабская) окажется выше конфессиональной. Во-вторых, есть расчет на то, чтобы повысить религиозную важность иракского Эн-Наджафа по отношению к иранскому Куму, где сосредоточены богословские школы и университеты исламской республики. Эн-Наджаф - это крупнейший на юге Ирака священный город мусульман-шиитов, место их паломничества к гробнице халифа и первого имама шиитов Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада. По количеству мусульманских паломников, посещающих это место, уступает лишь Мекке и Медине, расположенным в Саудовской Аравии. Но что более важно, "созерцательное" богословие Эн-Наджафа конкурирует с утвержденной в Иране после исламской революции доктриной вилаят аль-факих ("государство просвещенных"), а ее "саудовские лидеры считают угрожающей".

Развивая эти две темы в Ираке, Эр-Рияд фактически будет раскалывать шиитское единство иракцев с иранцами, противопоставляя арабов персам, а также утверждать первенство Ирака в шиитском мире в противовес Ирану. Кстати, ИА REGNUM уже прогнозировало такое развитие событий, допуская перемещение главного шиитского центра из Ирана в Ирак, который при премьер-министре аль-Малики уже позиционировал себя в качестве защитника шиитов. А сейчас по итогам выборов решающую роль в формировании нового правительства может сыграть влиятельный шиитский проповедник Муктада ас-Садр, выходец из уважаемого шиитского рода, который носит титул "великого аятоллы" и считается убежденным сторонником исламской теократии, подобной той, что есть в Иране. Предполагается, что при его правлении Багдад способен начать отстраиваться от Тегерана, вступая с ним в конкуренцию за влияние в регионе.

В июле 2017 года ас-Садр посетил Саудовскую Аравию, где предложил саудовцам рассмотреть вопрос о совместных экономических проектах (иракцы рассчитывают, что соседи вложатся в восстановление разрушенных джихадистами городов), а также признает шиизм как законную доктрину среди других школ ислама. Он попросил Эр-Рияд открыть консульство в Эн-Наджафе, чтобы туда было легче ездить шиитским паломникам из Саудовской Аравии, равно как помочь иракским шиитам совершать хадж в саудовские Мекку и Медину. Время покажет, насколько инициативы ас-Садра, когда он был еще в оппозиции, будут соответствовать его политике в случае, если он будет занимать ведущие позиции во власти. Пока больший интерес здесь видится, скорее, для Эр-Рияда, которому хотелось бы сформировать пул арабского шиизма (нечто подобное, например, саудовцы пытались проделать в Ливане). Хотя у этого проекта есть не только плюсы, но и вызовы для королевства.

Аналитики ICG считают, что игра с иракскими шиитами согласуется с "внутренним приоритетом Саудовской Аравии по обузданию более нетерпимых и откровенно сектантских элементов внутри собственного суннитского духовенства". Напомним, что наследный принц Мохаммед бен Салман провозглашает проведение реформ, которые затрагивают и религиозную сферу. Наследник королевского дома, в частности, говорил о желании видеть в своей стране так называемый умеренный ислам. В этом контексте Эр-Рияд с прошлого года делает определенные жесты в сторону религиозного плюрализма. В королевстве побывал с визитом маронитский патриарх и католический кардинал Бешара Раи, недавно в саудовской столице неделю провел президент Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан. Помимо представителей Святого престола саудовские высокопоставленные лица встречались с еврейскими раввинами в Нью-Йорке и одним из лидеров шиитский общины королевства шейхом Хасаном аль-Саффаром.

Ряд наблюдателей считают в то же время, что пока это больше выглядит как игра на публику. Все-таки духовенство есть институт, который формирует привычки и устои народа, что является субстанцией консервативной, очень слабо подверженной изменениям. Время религиозное и время политическое текут с разной скоростью. Поэтому реформы, инициированные светскими властями, могут не найти поддержки у саудовских духовных лидеров, которые станут ретранслировать свое недовольство верующим. К тому же никуда не деться от геополитики. Если Эр-Рияд будет одной рукой поддерживать иракских шиитов, а другой отталкивать йеменских и иранских, как долго шиитский мир будет закрывать на такое глаза? Не исключено, что уже в нем самом это вызовет глубокие расколы. Ныне иракские шиитские священнослужители надеются встать над схваткой, дистанцируясь как от Саудовской Аравии, так и от Ирана. Но дрова на Ближнем Востоке сегодня в любом месте настолько сухие, что для пожара достаточно малой спички.

Станислав Стремидловский

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527109980
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