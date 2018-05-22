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|Службу государственной охраны Казахстана возглавил Канат Оразкулов
21:39 23.05.2018
В Службе государственной охраны сменился начальник
Президент провел назначения.
В среду, 23 мая, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев издал ряд указов по кадровым назначениям, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства Оразкулов Канат Орынтаевич освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу
Указом Главы государства Куренбеков Амантай Жанкеевич освобожден от должности Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста.
Новым начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан назначен Оразкулов Канат Орынтаевич.
Канат Оразкулов родился 27 октября 1970 года в Жамбылской области.
Образование:
· Казахский сельскохозяйственный институт (1993) (Специальность "Лесное хозяйство")
· Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2002) (Специальность "Правоведение")
Трудовой стаж:
· Специалист Есикского лесничества Тургенского мехлесхоза Енбекшиказахского района Алматинской области (1993-05.1994);
· Служба в подразделениях УКНБ РК по г. Алматы и Алматинской области (1994-1997);
· Служба на различных офицерских и руководящих должностях в подразделениях кадров, обеспечения визитов и личной охраны Президента РК в Службе охраны Президента РК (10.1997-2009);
· Заместитель Начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (2009-04.2014);
· Заместитель Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (04.2014-04.2017);
· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 04.2017)