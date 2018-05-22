Арестован один из богатейших бизнесменов Казахстана - Еркын Амирханов

17:46 23.05.2018 Арестован один из богатейших бизнесменов Казахстана



Еркын Амирханов взят под стражу на два месяца.



В Астане арестован известный бизнесмен Еркын Амирханов, бывший председатель правления АО "Эксимбанк Казахстан", несколько лет подряд входивший в рейтинг 50 богатейших людей Казахстана. Его подозревают в коммерческом подкупе, передает Zakon.kz.



Как сообщили в КНБ РК в ответе на официальный запрос портала, досудебное расследование в отношении Е.Амирханова было начато 3 мая 2018 года.



""3 мая 2018 года Следственным департаментом Комитета национальной безопасности начато досудебное расследование в отношении бывшего председателя по закупочной деятельности АО "Центрказэнергомонтаж" (осуществляющей подрядные работы по госконтрактам в Астане) Амирханова Е.А., который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 253 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп)", - говорится в ответе на запрос."



5 мая Амирханова задержали, а 6 мая судом №2 Есильского района Астаны в отношении него была санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.



""Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашаются", - отметили в КНБ РК." См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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