В Вашингтоне вас ждет маньяк. Чем Трамп хуже Никсона с его "тактикой сумасшедшего"

16:28 23.05.2018 Пятрас Джеймс

Духанов Сергей



На протяжении уже некоторого времени те, кто критикует политику президента Трампа, приписывают ее издержки какому-то психическому расстройству, неконтролируемой маниакальной депрессии, страсти к устрашению вследствие нарциссизма и другим патологиям.



Вопрос об умственном здоровье Трампа поднимает более глубокий вопрос о том, почему его патологии принимают специфически политическое направление? Тем более что решения имеют свою историю и контекст, а также проистекают из логики и веры в разумность и логичность власти имперской державы.



Каковы же причины, по которым Трамп принял три стратегических решения, которые могут иметь всемирно-исторические последствия? Речь об отказе США выполнять ядерное соглашение с Ираном, заявлении о торговой войне с Китаем и объявленной встрече Трампа с лидером Северной Кореи. Что он рассчитывает получить? Каков его "план на игру", особенно на тот случай, если его стратегия завершится провалом, а его противники вознамерятся этим воспользоваться?



" Военная интервенция разожжет региональную войну, которая уничтожит нефтяные месторождения в Саудовской Аравии "



Исходный посыл стратегического мышления Трампа в том, что "сила работает". Как естественное следствие, любого союзника, противника или конкурента, который ищет переговоров, взаимности или уступок, Трамп воспринимает как слабака, на которого следует давить и вынуждать идти на все большие уступки, на дальнейшее отступление и на жертвы, пока не достигнута конечная цель – капитуляция, повиновение и покорность. Другими словами, трамповская политика силы признает только контрсилу – ограничение его политических действий наступит лишь тогда, когда имперские амбиции США будут подорваны ощутимыми экономическими и военными издержками и потерями жизней американцев.



Односторонние уступки Ирана, разменявшего свою оборону военными средствами на рыночные возможности, воодушевили Трампа, и он поверил в то, что Тегеран можно устрашить, перекрыв ему все его рынки. Трамп смотрит на президента Рухани как на "торговца коврами", а не как на военного стратега, и считает, что экономическое удушение приведет к тому, что тот пожертвует союзниками в Сирии, Ливане ("Хезболла"), Палестине (ХАМАС) и Ираке (шииты), а также откажется от межконтинентальных ракетных вооружений. Стратегическая цель Трампа – ослабление Ирана и подготовка к смене режима для превращения страны в "государство-клиент", каковым оно было при шахе до революции 1979 года.



Вторая причина в том, что он стремится усилить военное могущество Израиля в регионе. Режим Трампа находится под сильным и глубоким влиянием сионистских властных структур в США, которые зачастую именуют "лобби".



Трамп признает израильский диктат и подчиняется ему потому, что сионисты обладают беспрецедентной властью над СМИ, над сектором недвижимости, финансов и страхования. Трамп признает их способность скупать голоса в конгрессе, контролировать обе политические партии и добиваться необходимых назначений в исполнительной ветви власти.



Трамп – типичный авторитарный деятель. Слабых – своих сограждан, союзников и противников – он хватает за глотку, а перед могущественными сионистскими силами, военными и перед Уолл-стритом стоит на коленях. Франции, Германии, Соединенному Королевству и России придется пожертвовать торговыми соглашениями с Ираном на многие миллиарды долларов и проводить политику давления на Тегеран с тем, чтобы тот принял трамповский план одностороннего разоружения и изоляции. Трамп считает, что он в состоянии вынудить транснациональные корпорации ЕС не подчиняться своим правительствам и соблюдать санкции.



Корея за компанию



Еще до президентства Трампа США начали против Китая торговую войну. С целью изолировать его Обама предложил Транстихоокеанский пакт и направил в Южно-Китайское море армады военно-воздушных и военно-морских сил. В Южной Корее Обама установил мощную систему разведывательного слежения и наблюдения, активизировал военные учения на границе с КНДР.



Трамп расширил воинственную политику Обамы в отношении Северной Кореи, потребовав денуклеаризации ее оборонной программы. Президенты Ким Чен Ын и Мун Джэ Ин достигли соглашения о том, чтобы приступить к переговорам о мирном соглашении, которое покончило бы с 60-летней враждой. Однако президент Трамп вмешался, утверждая, что мирные увертюры Северной Кореи стали результатом именно его угроз войной и устрашением. Он настоял на том, чтобы любое мирное урегулирование и прекращение экономических санкций могло быть достигнуто лишь при одностороннем ядерном разоружении Северной Кореи, сохранении на полуострове американских вооруженных сил и контроле со стороны инспекторов, утвержденных Соединенными Штатами.



Одностороннее объявление Трампом торговой войны Китаю сопровождается его верой в то, что военные угрозы привели Северную Корею к "капитуляции", к ее обещанию прекратить свою ядерную программу.



Трамп ввел на китайский экспорт торговые тарифы, превышающие 100 миллиардов долларов, с тем, чтобы в течение двух лет сократить торговый дисбаланс на 200 миллиардов долларов. Он потребовал, чтобы Китай в одностороннем порядке прекратил промышленный шпионаж и технологическое воровство, хотя все эти обвинения фальшивы. Трамп настаивает, чтобы Китай не вводил ответных мер в виде тарифов или ограничений, угрожая, что в противном случае последуют еще более сильные санкции.



Цель Трампа – добиться превращения Северной Кореи в военного сателлита, чтобы с ее помощью окружить Китай по его южным границам и довести до экономического кризиса методами торговой войны. Трамп считает, что по мере того, как Китай будет приходить в упадок в качестве глобальной экономической державы, США будут расти и доминировать в экономике Азии и мира.



Он уверен, что успех в торговой войне приведет к успеху в войне вооруженной. Он считает, что покорившийся Китай в результате его изоляции от "динамичного" рынка США станет фактором, содействующим обретению Вашингтоном неоспоримого глобального господства.



Апокалипсис заказывали?



Однако политические планы Трампа глубоко ошибочны. Разрушение ядерного соглашения с Ираном и введение жестких санкций ведут к изоляции Трампа от его европейских и азиатских союзников. Его военная интервенция разожжет региональную войну, которая уничтожит нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Он вынудит Иран создать ядерный щит против американо-израильской агрессии, что приведет к продолжительной, дорогостоящей войне и в конце концов к поражению в ней. Политика Трампа объединит всех иранцев – либералов и националистов ¬– и подорвет позиции американских коллаборантов. Бомбардировки со стороны Тель-Авива приведут к контратакам внутри Израиля. Цены на нефть взлетят до небес, финансовые рынки рухнут, целые отрасли промышленности обанкротятся. Трамповские санкции и военная агрессия против Ирана приведут к взаимному экономическому уничтожению.



Торговая война Трампа против Китая приведет к разрушению той цепи поставок, которая поддерживает американскую экономику и нанесет особенно сильный ущерб тем 500 транснациональным корпорациям, экспорт которых в США зависит от китайской экономики.



Китай нарастит внутреннее потребление, диверсифицирует рынки, увеличит количество и разнообразие партнеров, а также укрепит военный союз с Россией. Китай обладает значительной живучестью и способностью преодолеть краткосрочные перебои, чтобы затем восстановить свою доминантную роль локомотива глобальной экономики.



Уолл-стрит ждет в этом случае финансовый коллапс, который станет для США катастрофой, они погрузятся в экономическую депрессию.



Переговоры Трампа с Северной Кореей ни к чему не приведут, поскольку Трамп требует одностороннего ядерного разоружения, контроля США над всем полуостровом и политической изоляции от Китая. Ким будет настаивать на окончании санкций и на двустороннем оборонном договоре с Китаем.



Северокорейский лидер предложит прекратить испытания, но не откажется от ядерного оружия. После того как Трамп нарушил ядерную сделку с Ираном, Ким будет считать, что никаким соглашениям с США доверять нельзя.



Громогласные заявления и жесты Трампа представляют собой реальную угрозу глобальному миру и справедливости. Но его представления о последствиях своей политики глубоко ошибочны. Нет никаких оснований полагать, что санкции приведут к падению иранского режима, что из войны с ним Израиль выйдет целым и невредимым, что "нефтяная война" не подорвет экономику США и что Европа позволит, чтобы ее компании оказались в замороженном состоянии.



Торговая война Трампа с Китаем – мертворожденное дитя. Он не сможет найти альтернативных производственных площадок для американских транснациональных корпораций. Ему не удастся вытолкать главного конкурента с глобального рынка, поскольку у китайцев налажены связи с пятью континентами.



Трамп не сможет доминировать над Северной Кореей, чтобы вынудить ее принести в жертву свой суверенитет на основании пустых обещаний снять санкции. Трамп движется к поражениям по всем направлениям и может попутно увлечь американский народ в ядерную пропасть.



Многие сравнивают нынешнюю политику Трампа с "тактикой сумасшедшего", проводимой связкой Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, при которой государственный секретарь приказывал противникам принять его "разумные" требования или ожидать нечто гораздо худшее от самого президента. Но нет – Никсона в отличие от Трампа не водил за нос Израиль. Никсон в отличие от Трампа не был управляем советниками, выступающими за ядерную войну. Никсон в противоположность Трампу открыл США для торговли с Китаем и подписал соглашения о сокращении ядерных вооружений с Россией.



Никсон с успехом продвигал мирное сосуществование. А Трамп – мастер поражений.



Джеймс Пятрас,

профессор социологии Университета Бингхэмтон (Нью-Йорк)



Перевод Сергея Духанова

Опубликовано в выпуске № 19 (732) за 22 мая 2018 года Источник - ВПК

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