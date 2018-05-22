 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что ждет США в Иране? - Э.Лимонов
16:25 23.05.2018

Лимонов о том, что ждет США в Иране
Кто они такие

"Джентльменом, который еще недавно возглавлял шпионское ведомство", брезгливо назвал Марка Помпео президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани.

Помпео обратился к Ирану с ультиматумом. Он потребовал от Ирана допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты (допущение инспекторов и так было предусмотрено многосторонним соглашением по иранскому атому, из которого Трамп выскочил только что в истерике), призвал вывести иранские подразделения из Сирии, прекратить поддержку ливанской группировки "Хэзболла". Всего там восемнадцать, что ли, пунктов требований, в ультиматуме.

За невыполнение ультиматума Помпео пригрозил "самыми жестокими акциями в истории".

Только непонятно - в чьей истории. Иранская история насчитывает пять тысяч лет, первое государство на территории Ирана, Элам, уже существовало пять тысяч лет тому назад. Что до Соединенных Штатов, то еще 250 лет тому назад они были колониями Великобритании.

Помпео в нашей с вами стране назвали бы "быком", а его ультиматум "быкованием" - "бычит на Иран". У Помпео физиономия туповатого толстошеего военного, только что в белой рубашке с крикливым галстуком.

Президент Ирана в чалме, седобородый, и общий тон его одежд - белое и зеленое - цвета Ислама.

Роухани к США по поводу ультиматума Помпео:

"Мы слышали подобные заявления сотни раз и не обращаем на них никакого внимания. Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь остальной мир? Сегодня мир уже не признает этих притязаний США. У государств есть независимость".

Кто они такие? Попытаемся ответить на этот вопрос.

В этой связи всплывают две империи: Римская и империя Чингисхана.

Короткая справка о Римской империи.

Вся внешняя политика Римской империи характеризовалась почти непрерывными войнами. Целью войн было установление гегемонии римлян в данном регионе и захват земли.

Начали они с соседей. В кровавых войнах победили так называемых италиков - племена Апеннинского полуострова.

Оказавшие Риму сопротивление италики были проданы в рабство. Покоренные потеряли территории.

В III веке до нашей эры прокатились тяжелые и кровавые войны с Карфагеном за остров Сицилию и Иберийский полуостров, так называемые Пунические войны.

После разрушения Карфагена пошло планомерное наступление в Средиземноморье.

И далее - везде.

Границы Римской империи в лучшие времена достигли в Европе рек Рейна и Дуная, в Азии - реки Евфрат.

Империя Чингисхана. Короткая справка.

Вся внешняя политика Чингисхана (хан Темучин, 1162?1227) и его наследников была направлена на расширение территории.

Подчинив монгольские племена, империя продолжила свои завоевания за пределами Монголии.

В 1215-м монголы взяли Пекин.

В 1218-1227 взяли Бухару, Самарканд и другие центры Средней Азии. Далее завоевали Россию и дошли до Вены.

Обоих государств уже давно нет в живых.

Соединенные Штаты Америки. Короткая справка.

Их первый президент, генерал Джордж Вашингтон, он же крупнейший рабовладелец и плантатор виргинского табака, не выиграл ни одного сражения. Это доподлинно известно. Столицу построил неподалеку от своего имения в штате Вирджиния - через реку Потомак, - назвали Вашингтон.

Так же, как и римляне, США начали с покорения соседей, отобрали у слабой Мексики половину территорий.

Воевали беспрерывно, как и Римская империя, но коварным образом. Так, современную Калифорнию отобрали у Мексики, заманив испанского губернатора на американский корабль и направив пушки на губернаторский дворец в Монтерее, где находилась его семья: "Не подпишешь бумагу о передаче территории Северной Калифорнии нам, США, откроем огонь по твоим жене и детям". Бедняга подписал.

Первую мировую войну воевали в основном деньгами, финансировали Антанту. Во Вторую мировую также вступили только после Перл-Харбора. Безжалостно употребили против Японии атомную бомбу, против Германии практиковали ковровые бомбардировки.

Потеряв в корейской и особенно во вьетнамской войнах большее количество солдат, чем рассчитывали, в современные нам десятилетия стараются воевать чужими руками.

Ирану - пять тысяч лет, и он одно из мощнейших государств планеты. Население - 81 миллион человек.

Такие дела.

Эдуард Лимонов

Источник - REGNUM
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