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Самал Еслямова - мировая кино-дива из села АралагашСамал Еслямова - мировая кино-дива из села Аралагаш
16:22 23.05.2018

Северная звезда

"Я в шоке!" - написала на WhatsApp сестре победительница одного из престижнейших кинофорумов мира Самал ЕСЛЯМОВА по горячим следам своего триумфа. Эти слова вчерашней сельской девушки из Северного Казахстана с восторгом повторяет вся наша страна

Впервые в истории актриса из Казахстана получила приз "За лучшую женскую роль" на Каннском кинофестивале-2018. Самал ЕСЛЯМОВА родом из села Аралагаш Северо-Казахстанской области покорила всех без исключения кинокритиков и членов жюри под руководством оскароносной голливудской актрисы Кейт БЛАНШЕТТ. По завершении фильма "Айка", в котором и сыграла наша землячка, зал аплодировал стоя.

Никого не оставил равнодушным сюжет фильма, рассказывающего о киргизской девушке, которая была вынуждена оставить родину и отправиться на заработки в чужую и холодную Москву. Но самое страшное, что могло случиться с Айкой, - из-за неустроенной жизни на чужбине ей пришлось бросить родившегося ребенка.

В этом фильме Самал начала сниматься почти семь лет назад. Именно столько времени потребовалось режиссеру Сергею ДВОРЦЕВОМУ, чтобы воплотить историю несчастной девушки на экране. Съемки картины проходили в России, но участие в них принимали компании и продюсеры из Казахстана, Германии, Польши и Китая.

Тандем Еслямова - Дворцевой сложился давно, в 2004 году. Тогда Самал училась в Петропавловске в колледже искусств. Там-то ее и увидел режиссер-документалист Сергей Дворцевой, который собирался снимать в России свой первый художественный фильм "Тюльпан". Не раздумывая и не закончив обучение в колледже, начинающая актриса уехала на съемки в Москву, где позже поступила в ГИТИС.

Фильм "Тюльпан", где Самал сыграла одну из главных ролей, тоже в свое время участвовал в Каннском фестивале, но не в основном конкурсе, а в специальном - под названием "Особый взгляд". И уже тогда эта работа была высоко оценена кинокритиками, а Дворцевой решил идти дальше и стал снимать новый фильм вместе с актрисой Самал Еслямовой в главной роли.

- Самал не актриса-иллюстратор, она актриса-переживание, все пропускает через себя, - рассказал режиссер Дворцевой в Каннах сразу после получения Еслямовой приза "За лучшую женскую роль". - И в "Айке" каждая секунда ее пребывания в кадре - это настоящее страдание!

Сама Самал пока не дает больших интервью, аргументируя это тем, что до сих пор пребывает в шоке от того, что в ее жизни случилось такое грандиозное событие. Но о том, как снимался этот фильм, сколько сил и эмоций было потрачено на воплощение роли Айки, рассказала певица и актриса Жанар ДУГАЛОВА, близкая подруга Самал Еслямовой. Когда-то девушки вместе учились в российском ГИТИСе и жили в Москве в студенческом общежитии.

- Моя подруга очень талантливая и многогранная актриса, невероятно глубокий человек, таких людей очень мало и в жизни, и в профессии, - поделилась Жанар. - Столько лет потратить на работу над одним фильмом может не каждая актриса - и днем, и ночью, и в холод, и в жару, в ущерб личной жизни и в тоске по родине и родителям!

Когда в последние годы Дугалова приезжала по делам в Москву, то обязательно звонила подруге, чтобы встретиться. И эти встречи чаще всего проходили на съемоч­ной площадке фильма "Айка".

- Потому что она всегда снималась! - вспоминает Жанар. - Они постоянно были в работе, и эта работа была направлена на настоящее качество: ждали режима, им нужен был то снег, то дождь. Искусственного ничего нет в этом фильме. Они сотрудничали с очень известными голливудскими художниками и гримерами. Один из гримеров у них был тот, что работает с самим Джонни ДЕППОМ. Я все время думала: что же это за фильм будет, который так долго и так тщательно снимают? И вот оказалось, что это настоящее искусство - то, что останется в вечности. Самал не зря потратила столько лет и сил - получила за это награду самого престижного и влиятельного кинофестиваля в мире. Это судьба отблагодарила ее!

А тем временем в Петропавловске, где живут родители Самал, с момента объявления итогов кинофестиваля их телефон не умолкает. Дом полон гостей. Гульмайра и Ильяс ЕСЛЯМОВЫ принимают поздравления и ждут приезда дочери в гости.

- Мы простые деревенские люди, но все творческие, любим петь, - говорит мама победительницы. - Самал родилась в селе Аралагаш Аккайынского района. Она не думала посвящать себя искусству, мечтала быть журналистом, но не смогла поступить. В итоге училась в колледже искусств в Петропавловске на актера казахского театра. Режиссер Сергей Дворцевой приезжал в Петропавловск на кастинг, и она, будучи студенткой, получила там роль сестры главного героя. Режиссер хоть и москвич сейчас, но родом из североказахстанского села Келлеровка, некоторое время жил в Шымкенте, обожает казахские обычаи, мы всегда передаем ему казы и другие национальные деликатесы.

- Меня сестра с детства называет Айкой, так что победа в одно­именном фильме очень символична, - рассказала старшая сестра актрисы Аягоз САТИНА. - Про фильм мы не разговариваем, потому что до премьеры нельзя раскрывать сюжет. Но мне кажется, режиссер услышал, как она меня по телефону называла Айкой, ему понравилось, и это стало рабочим названием фильма. Но точно не знаю. Когда я ее поздравила с победой по WhatsApp, единственное, что она написала мне: "Я в шоке!" Я не стала ее мучить расспросами, мы видим по фотографиям, что она переволновалась и очень устала.

Родители рассказали, что Самал всю себя отдала работе, личную жизнь пока не строит, хотя ей почти 35 лет. Съемки в этом фильме продолжались не один год, и актриса очень устала, даже хотела бросить все.

Кино еще не закончили снимать, а его уже утвердили на участие в Канн­ском фестивале, и авторы фильма решили, что это хороший знак.

Оксана ВАСИЛЕНКО, Алматы
Екатерина НАЗАРЕНКО, фото автора и с интернет-ресурсов, Петропавловск

Источник - Время
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