Война по-восточному: как генерал Ермолов покорил Кавказ

08:44 23.05.2018 Среди русских военачальников Кавказской войны, пожалуй, нет более сложной и многогранной личности, чем генерал Ермолов, с именем которого связано начало покорения Кавказа



Война по-восточному и Ермолов

Начальный период Кавказской войны неразрывно связан с деятельностью Алексея Петровича Ермолова, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти на неспокойном Кавказе.

Впервые русским войскам на Кавказе пришлось столкнуться с таким новым явлением как восточная война - война, где победа достигается не только на поле боя, и далеко не всегда связана с количеством поверженных врагов. Неизбежной составляющей такой войны становится демонстративное унижение и ограбление побежденного противника, без которого победа не могла быть достигнута в полном ее смысле.

Отсюда чрезвычайная жестокость действий и той и другой стороны, которая порой не укладывалась в голове современников. В 1818 году в письме Воронцову, которому много лет спустя придется продолжить дело своего друга и соратника, Ермолов отмечал:

"Я заложил тут крепость, именуемую Грозная. В ней будет гарнизона до тысячи человек и страху для чеченцев на пять. В будущем году устрою еще одну не столь большую крепостцу и в нескольких пунктах при удобнейших чрез Сунжу бродах редуты, и чеченцы будут сговорчивее. Потом деревни чеченские, в которых укрываются под именем мирных разбойники по соседству наиболее вредные, истреблю; раздам прекраснейшие их земли казакам нашим, которые или совсем в них нуждаются или имеют весьма неудобные".

Правда, далеко не всегда решения Ермолова носили столь радикальный характер, по возможности все решалось переговорами, где, Ермолов выступал с понятной для горцев позиции силы и не пытался заигрывать с местной знатью, сделав ее своей опорой в управлении. Хотя бывали и исключения, когда требовалось заручиться поддержкой влиятельных и уважаемых лиц в горских обществах, но в этом случае действия носили, по признанию самого же Ермолова, тайный характер.



Облик ермоловских войск

Специфические условия войны на Кавказе, когда войска имели весьма ограниченный состав, а подход подкреплений и подвоз снаряжения был затруднен, вынудило русское командование приспосабливаться к новым непривычным условиям борьбы, внося необходимые перемены.

Например, боевые действия на Кавказе вынудили изменить походный порядок движения войск. Если изначально сильным являлся авангард отряда, которому приходилось нередко первым попадать под удар противника, держась до подхода основных сил, то на Кавказе наоборот - усиленным являлся арьергард, замыкавший движение.

Горцы нередко пропускали вперед передовой отряд и основные силы и нападали на арьергард, которому не принять бой было невозможно, а любая задержка по времени грозила тем, что он отстанет от основных сил и будет уничтожен. Одной из особенностей войн на Кавказе стало достаточно широкое использование служебных собак. Собаки несли караульную службу при охране укреплений – как правило, в ночное время они выпускались за вал укреплений до утра. Широко использовались собаки и во время походов в боковых цепях колон. Для содержания собак специально выделялись определенные деньги от казны.

В отношении вооружения войск Ермолов отдавал предпочтение гладкоствольному оружию, позволявшему за счет сравнительно высокой скорострельности, компенсировать недостаточную точность большой плотностью (залповая стрельба) и интенсивностью огня.

Нарезное оружие получает распространение у застрельщиков, составлявших охранные цепи колонн и действовавших обычно в паре. Причем застрельщику рекомендовалось не производить выстрела до того момента пока его напарник не успеет вновь зарядить штуцер. В ближнем бою, если позволяла местность, русская пехота проводила штыковые атаки в сомкнутом строю, опрокидывая численно превосходящего врага. Успеху штыковых атак способствовало и распространенное у горцев суеверия о том что быть заколотым штыком - значит уподобиться свинье, что считалось позорной смертью.

Ведение боевых действий в специфических условиях Кавказа наложило отпечаток на обмундирование войск Кавказского корпуса. Начиная с ермоловских времен происходят значительные изменения во внешнем облике казачьих частей и регулярных войск. Это было вызвано необходимостью приспособиться к условиям несения службы и ведения войны, а так же слабым снабжением войск, когда быстро изнашиваемое обмундирование было невозможно заменить новым.

Кубанское линейное казачье войско по сути заимствовало экипировку и вооружение черкесов. В пехоте на смену высоким киверам приходят папахи и фуражки. Сапоги, как правило, берегли, заменяя нередко их горскими кожаными лаптями. Для ношения патронов нашиваются газыри. На смену ранцам приходят вещевые мешки.



Жизнь среди войны

Проводя жесткую политику, Ермолов большое внимание уделял строительству крепостей, дорог, просек и развитию торговли. С самого начала делалась ставка на постепенное освоение новых территорий, где одни только военные походы не могли дать полного успеха.

Правда, единственным рычагом проведения политики на осваиваемой территории за неимением административного аппарата, в руках Ермолова оставалась армия. Именно вокруг армейского костяка начнет складываться гражданская система управления Кавказом.

Ермолов провел ревизию крепостей и городов, приказав оставить ряд укреплений, построенных без учета санитарных условий местности . Так было оставлено укрепление Св. Николая на Кубани, а областной центр был перенесен из Георгиевска в Ставрополь. Основой будущих городов являлись военные поселения, в создании которых Алексей Петрович имел гораздо больший успех, чем Аракчеев.

Он выдвинул и законодательно осуществил идею создания так называемых "женатых рот" и добиться льгот для жен рекрутов, служивших в Кавказском корпусе. Постепенно исключительно военное население дополнялось крестьянами-переселенцами. По мере возможности была упорядочена правовая система, где до этого существовали российское право, законы действовавшие на территории Грузии а также местные обычаи горцев.

В 1822 году Кавказская губерния была преобразована в область с четырьмя уездами. Для управления территории вводился институт приставов, которые по своей сути были военными чиновниками. Их задачей был надзор за жизнью горского населения с целью предупреждения выступлений. В Дагестане, где коренные преобразования в сжатые сроки было невозможно осуществить, Ермолов ограничился сменой наиболее враждебной знати и духовенства , более лояльными их представителями, которые осуществляли власть под контролем русских военных чиновников.

По возможности уничтожалась работорговля, а в Грузии в 1824 году крестьяне получили право получения личной свободы за выкуп. Кстати опыт выкупа крестьянами личной свободы по государственной субсидии в последующем будет использован в России в 40-ые годы XIX века. Далеко не все административные и экономические преобразования Ермолова имели успех, но тем не менее среди полосы военных походов, имея ограниченные ресурсы, Ермолову удалось положить начало планомерному утверждению российской государственности на Кавказе.



Персидский вопрос

В период управления Ермолова главную потенциальную угрозу для русских войск представляли не разрозненные выступления горцев, а вероятность большой войны с Персией, стремившейся к реваншу и пересмотру Гюлистанского мира 1813 года.

Имея перед собой опасного противника, Ермолов приложил огромные усилия для подготовке к неизбежной войне и тем не менее постоянные донесения Ермолова о о неизбежности войны с Персией всерьез российским министерством иностранных дел не рассматривались. Скорее наоборот: боясь спровоцировать конфликт, Петербург всячески старался ограничить военные приготовления к обороне в Закавказье.

План Ермолова сводился к активной обороне, когда в течение года предполагалось измотать противника в условиях войны в горах, когда основные потери войска несли от болезней и лишений. Затем, имея надежный тыл, последовательно, и методично оттеснять противника вглубь его территории, стараясь свести к минимуму передвижения войск и потери от болезней. По сути, этот план может быть в несколько ускоренном и жестком виде и был позднее осуществлен Паскевичем, имевшем в своем распоряжении прекрасно подготовленные и обученные Ермоловым войска и сильные офицерские кадры.

22 мая 18 Источник - russian7.ru

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