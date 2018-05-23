|Люди у нас горячие... КырПравительство пытается успокоить недосожженное руководство китайской "Макмал Девелопинг"
07:55 23.05.2018
Первый вице-премьер встретился с руководством "Джи Эл Макмал Девелопинг", здание которой было подожжено в Тогуз-Торо
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня, 22 мая, провел встречу с руководством ОсОО "Джи Эл Макмал Девелопинг". Соответствующий релиз распространило правительство.
Согласно информации, во время встречи стороны обсудили события, произошедшие 11 апреля 2018 года в селе Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, где был совершен поджег на территории золотоизвлекательной фабрики ОсОО "Джи Эл Макмал Девелопинг".
По данным руководства компании, предварительно сумма ущерба составила 2,3 млн долларов США.
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что необходимо дождаться результатов расследования инцидента и выявить организаторов беспорядков.
"Важно, чтобы местные органы власти и правоохранительные органы работали превентивно, предпринимая меры для предотвращения конфликтов между горнодобывающими компаниями и местными жителями", - сказал он.
Кубатбек Боронов отметил, что правительство КР заинтересовано в иностранных инвесторах и развитии золотодобывающей отрасли.
"Эффективное сотрудничество с иностранными инвесторами имеет для нас принципиальное значение. Вопрос по расследованию ситуации, случившейся 11 апреля, находится под моим личным контролем. Подчеркну, что все действия по данному вопросу должны проходить исключительно в правовых рамках", - сказал вице-премьер.
В завершение встречи руководство ОсОО "Джи Эл Макмал Девелопинг" заявило, что и впредь намерено привлекать инвестиции в Кыргызскую Республику.
Автор: Бектур Токтоноев
SUPER.KG
23 мая 2018