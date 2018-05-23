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США и Китай вытесняют Россию с узбекского рынка вооружений, - В.Мухин
07:39 23.05.2018

Шойгу пообещал Ташкенту в разы увеличить помощь в подготовке военных специалистов

Российское руководство пытается нарастить военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Узбекистаном. Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу в Ташкенте встречался с узбекским президентом Шавкатом Мирзиеевым. О конкретных итогах контактов с главой Узбекистана не сообщается.

Содержание встречи Шойгу с узбекским коллегой Адбусаломом Азизовым оказалось более информативным. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Кроме того, Шойгу предложил "увеличить не на проценты, а в разы" подготовку в РФ узбекских военных специалистов. "Готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда", – сказал глава Минобороны РФ.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по итогам российско-узбекских контактов почти ничего конкретного не было сказано о направлениях ВТС Москвы и Ташкента. Оказывается, военные ведомства двух стран только готовят программу в сфере ВТС, которую Шойгу предложил Азизову обсудить в августе 2018 года во время Международного военно-технического форума "Армия-2018". Шойгу также предложил провести на форуме заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Готов ли узбекский министр приехать на форум и провести такое заседание, не сообщается.

Договор в сфере ВТС Россия и Узбекистан подписали еще в ноябре 2016 года. Весной 2017-го он был ратифицирован обеими странами. Во время визита в апреле прошлого года Шавката Мирзиеева в Москву много говорилось о расширении поставок из РФ в Узбекистан военной техники, ее ремонте на российских предприятиях на взаимовыгодных условиях, а также о реализации совместных проектов с участием госкорпорации "Ростех". Однако, похоже, все эти направления сотрудничества зависли. И, видимо, не по вине России. Из короткого открытого выступления Мирзиеева можно сделать вывод, что после визита узбекского лидера в Москву в стране определялись "с военной стратегией, доктриной, руководством Минобороны". И до ВТС дело не дошло.

Военное сотрудничество двух стран до сих пор касалось больше вопросов боевой подготовки, а не сфер оружейного бизнеса. Осенью прошлого года в Узбекистане прошло первое за последние 10 лет совместное тактическое учение. В этом году узбекские офицеры и военачальники продолжали посещать российские части и соединения, перенимая у них боевой опыт. Узбекские делегации активно работали на 7-й Московской конференции по безопасности, готовятся к участию в Армейских международных играх и т.п.

О конкретных военно-технических контактах Москвы и Ташкента не сообщалось. Как отмечают источники в Узбекистане, в основном новое руководство страны только к ним готовится. Причем не столько к закупкам вооружений, сколько к организации их производства с участием РФ на своей территории. "Если кто-то и хочет поставлять в Узбекистан вооружения, пусть делает это исходя из принципа безвозмездной помощи или по очень льготным ценам. Именно так делали американцы и китайцы, когда поставляли Узбекистану вооружения и военную технику (ВВТ)", – рассказал "НГ" источник в военно-дипломатических кругах на правах анонимности.

По данным западных СМИ, Вашингтон в 2016 году безвозмездно предоставил Узбекистану 308 бронемашин, 20 ремонтно-эвакуационных автомобилей, а также 10 разведывательных тактических беспилотников типа Raven. В 2017 году США продолжали поставки ВВТ, правда в меньших размерах, но к ним прибавились средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Похоже, прорывное военно-техническое сотрудничество Ташкента с США наметилось после состоявшегося на прошлой неделе визита Мирзиеева в Вашингтон, где впервые в истории отношений двух стран был подписан пятилетний План военного сотрудничества. Какие новые вооружения и на каких основаниях, согласно ему, получит Узбекистан от американцев, не сообщается. Но то, что это реально будет осуществлено, подтвердил президент США Дональд Трамп, когда 16 мая встречался с коллегой из Узбекистана.

В военной помощи Узбекистану преуспел и Китай. Он безвозмездно поставлял в страну стрелковое оружие, минометы, автомобили для чиновников. Сергей Шойгу только предлагает организовать массовое обучение узбекских курсантов в российских вузах и учебных центрах, а у КНР с Ташкентом на этот счет есть соответствующее соглашение. Оно было подписано во время официального визита в декабре 2017 года в Узбекистан делегации КНР во главе с тогдашним членом Госсовета, министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем. Как выясняется, Китай уже поставил в Узбекистан свои зенитные ракетные системы (ЗРС) FD-2000 (аналог российских С-300). И эти системы под руководством специалистов из Воздушно-космических сил РФ уже участвовали в апреле 2018 года в Узбекистане в совместных учениях сил, входящих в Объединенную систему ПВО СНГ.

Военный эксперт Владимир Попов считает, что FD-2000 значительно дешевле С-300, поэтому закуплены именно они. Он уверен, что Китай и США сейчас составляют реальную конкуренцию России в сфере ВТС. "Эти страны более развиты в экономическом отношении и могут себе позволить демпинговать, осуществляя продажу и дарение ВВТ Узбекистану и другим малоразвитым странам", – уверен эксперт. Чтобы РФ реализовать свои интересы, необходимы определенные не только ценовые уступки, но и политические шаги, а также долгосрочные совместные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса, чтобы привязать экономику Узбекистана и других стран СНГ к российской. "Но будет ли от этого долгосрочный успех – сказать трудно", – полагает Попов.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

23 мая 18

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527050340
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