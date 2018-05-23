 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран отказался уступать Сирию российским войскам, - И.Субботин
07:38 23.05.2018

Москва и ее военные партнеры перестали скрывать разногласия

Игорь Субботин

23 мая 18

Атмосфера в сирийском альянсе России, Турции и Ирана становится все более напряженной. Тегеран ответил на призыв российского руководства вывести весь иностранный контингент с территории Арабской Республики, напомнив, что он находится там по официальному приглашению Дамаска. В экспертной среде называют обмен подобными заявлениями свидетельством возможного торга между Москвой и Вашингтоном по Сирии. Так, одним из требований США к России могло стать давление на Иран.

"Никто не может заставить Иран делать что-либо", – заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми. По словам дипломата, иранские силы присутствуют в переживающей конфликт стране по приглашению правительства, которое обращалось за помощью "в борьбе против терроризма и в защите территориальной целостности". Касеми добавил, что участие иранской стороны в сирийском конфликте "будет длиться настолько долго, насколько сирийское правительство будет нуждаться в помощи Ирана". Напомним, Тегеран не признавал участия своих регулярных формирований в боевых действиях в Сирии. По словам иранских властей, в Арабской Республике находятся исключительно их советники.

На прошлой неделе после переговоров с сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи президент России Владимир Путин заявил: "Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики".

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми пояснил, что участие его страны в сирийском конфликте будет длиться столько, сколько Дамаск будет нуждаться в помощи. Фото с сайта www.mfa.gov.ir
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми пояснил, что участие его страны в сирийском конфликте будет длиться столько, сколько Дамаск будет нуждаться в помощи. Фото с сайта www.mfa.gov.ir

Разъясняя слова Путина о выводе войск, его спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев выразил убежденность в том, что "все должно делаться в комплексе". Призыв Москвы, сказал он, обращен ко всем зарубежным участникам конфликта. "Это в том числе и американцы, и турки, и "Хезболла", конечно, и иранцы", – цитирует спецпредставителя РИА Новости, отмечая, что речь не идет о российском контингенте.

В экспертной среде видят в обмене такими заявлениями признак напряженности между Россией, Турцией и Ираном – гарантами сирийского перемирия, согласованного в Казахстане. "Подобные моменты и ранее всплывали в ходе астанинского процесса, – напомнил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Однако из-за общих целей они всячески сглаживались. Сейчас, когда Дамаск практически контролирует всю территорию, не размежеванную зонами деэскалации, встает вопрос о постконфликтном управлении этими территориями и о достижении компромиссов с внешними сторонами, которые контролируют оставшиеся зоны. Понятно, что в диалоге с Западом всплывает вопрос иранского присутствия. Не исключено, что российские представители ведут переговоры с американцами с тем, чтобы они снизили свое присутствие в Сирии и решили проблему курдского протектората. Это может произойти, но, вероятно, в обмен на снижение иранского присутствия в Сирии. У меня есть такое подозрение". Торг, по словам эксперта, может вестись РФ не только с Америкой, но и со странами Персидского залива.

Аналитик полагает, что на некий компромисс между РФ и Западом по поводу иранских формирований ранее указывали договоренности, заключенные в Иордании и касавшиеся юга Сирии. "Россия должна была, судя по всему, влиять на Иран, но этого не произошло, – считает Мардасов. – Эти заявления (российских властей. – "НГ") выполняют скорее всего политические цели на фоне переговоров с какими-то внешними сторонами, которые, возможно, обещают что-то при достижении политического решения". От России могут ждать при этом не только давления на Иран, но и включения сирийской оппозиции в переговоры, говорит эксперт. Впрочем, по словам Мардасова, требовать от Ирана полного вывода сил из Сирии бессмысленно: "Тегеран все равно останется через множество различных спонсируемых им местных группировок. Иранское присутствие может быть снижено, но войска Тегерана никуда не денутся". У России, как считает аналитик, есть инструменты давления на Иран. "Это Израиль, – считает Мардасов. – Поэтому удары еврейского государства по Сирии очень выгодны России".

К давлению на Иран американское руководство призывает регулярно. В том числе Россию, когда речь заходит о сирийском конфликте. Во время своего выступления в фонде Heritage госсекретарь США Майкл Помпео заявил: "Благодаря Ирану "Хезболла" использует свои наземные войска для военной кампании в Сирии. Корпус стражей исламской революции (элитное подразделение Вооруженных сил республики. – "НГ") также продолжает перекачивать тысячи бойцов в Сирию, чтобы поддержать кровавый режим Асада и превратить эту страну в место убийств". Глава американской дипломатии добавил: "Вместо того чтобы помогать своим гражданам, режим продолжает создавать коридор, простирающийся от границ Ирана до берегов Средиземного моря. Иран хочет, чтобы по этому коридору к порогу Израиля шли истребители и передовые системы вооружений". Выступление Помпео иранский МИД назвал вмешательством во внутренние дела и пообещал, что "ответственность за последствия любых деструктивных, незаконных и предпринятых с позиции силы шагов против нации Ирана будет лежать на правительстве США".

Источник - Независимая газета
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