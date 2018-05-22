Америка снова боевыми вертолетами эвакуирует главарей ДАИШ из Сирии

07:12 23.05.2018 Полевые командиры боевиков добровольно шли в вертолеты США



Серию ударов с воздуха нанесли ВВС США по деревням Аль-Кэйраван, Харесат Синджар, Аль-Та’эф и Абу-Кубрах 21 мая, сообщает портал "Free-News".



После зачистки улиц вертолеты, которых в операции было задействовано четыре единицы, приземлялись у населенных пунктов, куда проникал десант, высаживающийся из боевых машин. Обратно бойцы возвращались с несколькими людьми.



Как утверждают местные жители, эти люди им известны как полевые командиры "Исламского государства" (организация, запрещенная в России - прим.ред.), а сами боевики шли добровольно, что говорит в пользу версии об их эвакуации.



Ранее в адрес американские военные уже были замечен за переброской халифатчиков из Сирии и Ирака в Афганистан, где их количество выросло настолько, что они стали захватывать административные центры. В частности, об этом в феврале 2018 года заявлял начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери.



ИГ* - организация, запрещенная в России - прим.ред. Источник - iarex.ru

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