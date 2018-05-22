"Киргизия страна превратилась в рай для контрабандистов", - депутат Акылбек Жапаров

07:04 23.05.2018 "Наша страна превратилась в рай для контрабандистов", - такое мнение выразил на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике 22 мая депутат Акылбек Жапаров. Обращаясь к главе Государственной таможенной службы Алмазу Онолбекову, нардеп призвал пресечь контрабандную деятельность, отметив необходимость внесения срочных поправок в законы, открывающие дорогу контрабанде.



"Должны быть отменены законы, до сегодняшнего дня открывающие дорогу контрабандным действиям. Через две-три недели принесите поправки во все законы, которые открывают дорогу контрабанде, а мы поддержим. К сожалению, в нашем государстве таможенники богатеют, а все привыкли, что страна живет бедно. Все производители выезжают из государства, потому что более легким способом представляется контрабанда, нежели производство", - сказал Жапаров.



Источник: super.kg

Автор: Жамалидин Парманкулов



22 мая 2018 Источник - super.kg

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