 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Киргизия страна превратилась в рай для контрабандистов", - депутат Акылбек Жапаров
07:04 23.05.2018

"Наша страна превратилась в рай для контрабандистов", - такое мнение выразил на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике 22 мая депутат Акылбек Жапаров. Обращаясь к главе Государственной таможенной службы Алмазу Онолбекову, нардеп призвал пресечь контрабандную деятельность, отметив необходимость внесения срочных поправок в законы, открывающие дорогу контрабанде.

"Должны быть отменены законы, до сегодняшнего дня открывающие дорогу контрабандным действиям. Через две-три недели принесите поправки во все законы, которые открывают дорогу контрабанде, а мы поддержим. К сожалению, в нашем государстве таможенники богатеют, а все привыкли, что страна живет бедно. Все производители выезжают из государства, потому что более легким способом представляется контрабанда, нежели производство", - сказал Жапаров.

Источник: super.kg
Автор: Жамалидин Парманкулов

22 мая 2018

Источник - super.kg
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