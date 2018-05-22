Налоговую Киргизии возглавил Тенизбек Абжапаров. Переводом из СоцФонда

06:56 23.05.2018 Назначен председатель Государственной налоговой службы



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, которым Тенизбек Абжапаров назначен председателем Государственной налоговой службы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.



Другим распоряжением Октябрь Абдыкаимов освобожден от должности главы ГНС.



Тенизбек Абжапаров родился 9 января 1970 года в Узгенском районе Ошской области. Окончил Кыргызский государственный университет (учетно-экономический факультет).



С 1995-го работал в Министерстве финансов, с 2002 года - в Социальном фонде.



С 2016 года занимал пост председателя Социального фонда КР.



Анастасия МОКРЕНКО См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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