 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.05.2018
08:46  Славяно-тюркский симбиоз, как основа евразийской государственности XXI века, - Павел Зарифуллин
08:44  Война по-восточному: как генерал Ермолов покорил Кавказ
07:55  Люди у нас горячие... КырПравительство пытается успокоить недосожженное руководство китайской "Макмал Девелопинг"
07:42  Шах без мата. Почему американский план по Ирану похож на ультиматум, - К.Сенин
07:39  США и Китай вытесняют Россию с узбекского рынка вооружений, - В.Мухин
07:38  Иран отказался уступать Сирию российским войскам, - И.Субботин
07:29  Перемирия на Донбасс-фронте больше нет - Горловка на острие, - А.Уваров
07:25  Болгария опять клянчит у России трубу. Предательские "братушки", - М.Саморуков
07:20  Катар: курс на независимое развитие, - Виктор Михин
07:12  Америка снова боевыми вертолетами эвакуирует главарей ДАИШ из Сирии
07:10  Под колпаком у Мюллера. Как ФБР и ЦРУ охотились за сингапурским Моснарбанком (к истории развала СССР)
07:04  "Киргизия страна превратилась в рай для контрабандистов", - депутат Акылбек Жапаров
06:56  Налоговую Киргизии возглавил Тенизбек Абжапаров. Переводом из СоцФонда
06:52  ШОС к противодействию готов. Секретари Совбезов обсудили в Пекине новые угрозы и вызовы
06:48  Умер неплохой американский писатель Филип Рот ("Американская пастораль")
06:45  Китайская компания "Winta" предложила создать инвестфонд в Казахстане
02:50  Мун пытается спасти саммит США–КНДР. Трамп может отменить встречу с Кимом, - "НГ"
01:33  Идиотизм какой-то: есть хоть какая-то логика в нумерации домов в Бишкеке?
00:54  Освобождение Украины. 77 лет Николаю Олялину, исполнителю главной роли в советской киноэпопее "Освобождение"
00:23  Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
00:07  В Китае за $783 тысячи проданы рукописи Маркса и Энгельса
Вторник, 22.05.2018
22:52  Мирзиеев вытаскивает экс-генпрокурора Кадырова на публичное покаяние. Как в Китае времен Мао
22:50  Сирийская армия отвоевала центр страны. Но урегулирование под вопросом, - М.Беленькая
21:04  Частный сыск в Казахстане: быть или не быть? - В.Демидов
20:58  Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? - 24.kg
20:56  Запрет использовать газеты с портретами президента Туркменистана. В туалетах
20:18  Афганские туркмены разбегаются из приграничной полосы, опасаясь скорой войны
17:25  Фанерно-бумажный патриотизм чиновников Кремля, или Почему Россия не празднует День победы над Японией
12:50  Форум "Миграционная политика Российской Федерации" (Москва, 28/05, анонс)
12:47  Женщины в обмен на шиитов. Как саудовский принц ищет баланс между реформами и репрессиями
12:45  Как США становятся сырьевым придатком Китая, - А.Запольскис
12:43  The Hill: Китай подготовил ловушку для США к саммиту с КНДР?
12:41  Россотрудничество. 10 лет имитации деятельности, - И.Адясов
12:38  Военные США подорвались на фугасе в Сирии: трое убитых и несколько раненых
12:36  "Альтернатива для Германии" - это надолго, - Д.Карцев
12:35  "Спи спокойно, брат": в ДНР показали, как ответили ВСУ за Мамая (видео)
12:30  Strategist: Китай продолжает провокации в Южно-Китайском море
09:49  В Узбекистане купюры номиналом до 500 сумов заменят монетами
08:42  Правительство Венгрии выпустило "Меморандум о защите" венгров Украины
08:38  Павлины, говоришь... Мирзиеев доложил Путину об итогах поездки к Трампу
08:35  Молдавский тянитолкай. Затянувшееся безвременье, - Г.Васильева
08:11  Аркадаг после потопа в Ашхабаде устроил разнос в Минобороны
07:56  Алина Кабаева с блеском провела в Москве 10-й фестиваль гимнастики имени Алины Кабаевой
07:53  Сброс воды в Джалал-Абаде. Тонны воды уходят под землю, разрушая канал
07:32  Скончался народный писатель и драматург Кыргызстана Кочкон Сактанов
07:26  Саммит ШОС пройдет на родине Конфуция, - Ю.Паниев
07:24  Путин и Моди строят большой евразийский проект, - М.Сергеев
07:02  Русские идут! Хиллари Клинтон выступила в Йельском университете в шапке-ушанке (не юмор)
01:18  Аркадаг назначил министром автотранспорта... начальника облУВД
00:33  Вашингтон требует от Тегерана безоговорочной капитуляции, - "Къ"
00:22  Вышел в свет труд "Вооруженное восстание в Монголии в 1932 г." С.Кузьмина и Ж.Оюунчимэг
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
ШОС к противодействию готов. Секретари Совбезов обсудили в Пекине новые угрозы и вызовы
06:52 23.05.2018

В Пекине прошла первая встреча секретарей Советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после принятия в нее Индии и Пакистана. Участники заседания провели решающий мозговой штурм перед июньским саммитом ШОС в китайском городе Циндао и согласовали документы, которые подпишут лидеры государств-членов организации. Корреспондент "Ъ" Екатерина Мареева выясняла в Китае, как ШОС будет бороться с терроризмом после принятия в его ряды новых членов, имеющих непростые отношения друг с другом.

Церемония открытия заседания секретарей Совбеза ШОС, проходившая в Пекине в государственной резиденции "Дяо Ютай", не обошлась без конфуза. На полу в холле резиденции организаторы предусмотрительно наклеили стикеры с названиями государств-членов ШОС, чтобы участники встречи знали, какое место занять. В итоге в центре неожиданно оказался Пакистан, а Индии было отведено место слева, ближе к краю. Испытавший по этому поводу легкое недоумение член индийской делегации несколько минут внимательно изучал предложенную организаторами расстановку, после чего спросил одного из них, чем обусловлено такое место Индии, на что получил краткий ответ: "Ранжирование".

Впрочем, несмотря на трения между новобранцами организации - Индией и Пакистаном, в целом в государственной резиденции "Дяо Ютай" преобладала деловая обстановка, позволявшая участникам встречи сосредоточиться на главном. На первом после расширения организации саммите в китайском городе Циндао главы государств ШОС планируют подписать более 20 документов, включая новую программу действий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 годы, антинаркотическую стратегию ШОС и программу действий по предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных структур.

В связи с этим встреча секретарей Совбезов в Пекине стала последним этапом подготовки документов саммита, а также положила начало нескольким новым инициативам. В ходе двухчасовой дискуссии ее участники были вынуждены признать, что перед членами организации стоит множество вызовов: от "попыток международных террористических организаций проникнуть на пространство ШОС" до "роста незаконного оборота наркотиков". Эти выводы подкрепляются статистическими данными. Как ранее сообщал генсек ШОС Рашид Алимов, в период с 2011-го до середины 2017 года компетентные органы восьми государств-членов ШОС изъяли 160 тонн героина, свыше 1,4 тыс. тонн марихуаны,1,5 тыс. тонн гашиша и 300 тонн опия.

По статистике региональной антитеррористической структуры (РАТС), входящей в состав ШОС, только в 2017 году в перечне запрещенных на территории ШОС террористических, сепаратистских и экстремистских организаций появилось 34 новых названия, а общее число запрещенных организаций достигло 105. Спецслужбы и правоохранительные органы ШОС объявили в 2017 году в розыск более 900 человек, подозреваемых в сепаратизме и экстремизме. В связи с этим члены организации договорились активнее противодействовать "террористической идеологии", финансированию терроризма, вовлечению молодежи в деятельность радикальных организаций и "выработать конкретный подход" по борьбе с распространением наркотиков.

В качестве первого шага в этом направлении секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил учредить рабочую группу по противодействию финансированию терроризма за счет доходов от незаконного оборота наркотиков.

Помимо этого страны ШОС выступили за то, чтобы ускорить согласование совместной конвенции по противодействию экстремизму и документов о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам XIII ежегодной встречи секретарей Советов безопасности государств ШОС сообщил министр общественной безопасности, член Госсовета КНР Чжао Кэчжи. В свою очередь, генсек ШОС Рашид Алимов на той же пресс-конференции рассказал, что особое внимание организация уделит борьбе с распространением и пропагандой радикальных взглядов в интернете.

Еще одна инициатива по борьбе с терроризмом - утвердить рабочую группу для создания на базе РАТС Универсального центра по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности. Напомним, что создать такой центр в 2012 году предложил президент России Владимир Путин, однако проект до сих пор находится на уровне идеи. "Во многом это происходит из-за того, что консенсуса по поводу этого предложения нет",- рассказал "Ъ" директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.

"Китайская Народная Республика и ряд других государств-членов ШОС поддерживают инициативу России, однако некоторые из наших партнеров полагают, что эти вопросы должны решаться на другой организационной основе, и предлагают создавать для этого отдельные структуры",- объяснил он.

Источники "Ъ" в ШОС поясняют: если на базе РАТС создать универсальный центр, то нужно будет закрыть несколько международных учреждений, которые расположены на территории других стран ШОС. Однако это принципиально не устраивает некоторых членов организации.

Традиционно одной из важнейших тем стала борьба с терроризмом в Афганистане. По статистике РАТС, на март 2018 года на севере страны находилось около 3 тыс. боевиков ИГ (запрещено в РФ), 80% из них - иностранцы, среди которых и выходцы из России, Китая и стран Средней Азии. В связи с этим участники встречи призвали международное сообщество активнее работать над урегулированием ситуации в Афганистане, а Николай Патрушев подчеркнул, что "любые односторонние попытки урегулировать ситуацию лишь усугубят положение дел".

Одним из пунктов итогового протокола стал тезис о том, что страны ШОС продолжат осуществлять пограничный контроль и обмениваться информацией о подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В связи с этим экспертное сообщество задается вопросом о том, как будут обмениваться разведданными год назад присоединившиеся к ШОС Индия и Пакистан, которые находятся в напряженных отношениях на фоне неурегулированного спора о принадлежности Кашмира. "Двусторонние противоречия не обсуждаются в рамках организации, которая действует на основании принципа консенсуса,- поясняет "Ъ" старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Владимир Захаров и добавляет: - Когда Индия и Пакистан вступали в качестве полноправных членов ШОС, они это должны были усвоить".

№87 от 23.05.2018

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527047520
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  