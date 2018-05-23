ШОС к противодействию готов. Секретари Совбезов обсудили в Пекине новые угрозы и вызовы

06:52 23.05.2018 В Пекине прошла первая встреча секретарей Советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после принятия в нее Индии и Пакистана. Участники заседания провели решающий мозговой штурм перед июньским саммитом ШОС в китайском городе Циндао и согласовали документы, которые подпишут лидеры государств-членов организации. Корреспондент "Ъ" Екатерина Мареева выясняла в Китае, как ШОС будет бороться с терроризмом после принятия в его ряды новых членов, имеющих непростые отношения друг с другом.



Церемония открытия заседания секретарей Совбеза ШОС, проходившая в Пекине в государственной резиденции "Дяо Ютай", не обошлась без конфуза. На полу в холле резиденции организаторы предусмотрительно наклеили стикеры с названиями государств-членов ШОС, чтобы участники встречи знали, какое место занять. В итоге в центре неожиданно оказался Пакистан, а Индии было отведено место слева, ближе к краю. Испытавший по этому поводу легкое недоумение член индийской делегации несколько минут внимательно изучал предложенную организаторами расстановку, после чего спросил одного из них, чем обусловлено такое место Индии, на что получил краткий ответ: "Ранжирование".



Впрочем, несмотря на трения между новобранцами организации - Индией и Пакистаном, в целом в государственной резиденции "Дяо Ютай" преобладала деловая обстановка, позволявшая участникам встречи сосредоточиться на главном. На первом после расширения организации саммите в китайском городе Циндао главы государств ШОС планируют подписать более 20 документов, включая новую программу действий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 годы, антинаркотическую стратегию ШОС и программу действий по предупреждению вовлечения молодежи в деятельность деструктивных структур.



В связи с этим встреча секретарей Совбезов в Пекине стала последним этапом подготовки документов саммита, а также положила начало нескольким новым инициативам. В ходе двухчасовой дискуссии ее участники были вынуждены признать, что перед членами организации стоит множество вызовов: от "попыток международных террористических организаций проникнуть на пространство ШОС" до "роста незаконного оборота наркотиков". Эти выводы подкрепляются статистическими данными. Как ранее сообщал генсек ШОС Рашид Алимов, в период с 2011-го до середины 2017 года компетентные органы восьми государств-членов ШОС изъяли 160 тонн героина, свыше 1,4 тыс. тонн марихуаны,1,5 тыс. тонн гашиша и 300 тонн опия.



По статистике региональной антитеррористической структуры (РАТС), входящей в состав ШОС, только в 2017 году в перечне запрещенных на территории ШОС террористических, сепаратистских и экстремистских организаций появилось 34 новых названия, а общее число запрещенных организаций достигло 105. Спецслужбы и правоохранительные органы ШОС объявили в 2017 году в розыск более 900 человек, подозреваемых в сепаратизме и экстремизме. В связи с этим члены организации договорились активнее противодействовать "террористической идеологии", финансированию терроризма, вовлечению молодежи в деятельность радикальных организаций и "выработать конкретный подход" по борьбе с распространением наркотиков.



В качестве первого шага в этом направлении секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предложил учредить рабочую группу по противодействию финансированию терроризма за счет доходов от незаконного оборота наркотиков.



Помимо этого страны ШОС выступили за то, чтобы ускорить согласование совместной конвенции по противодействию экстремизму и документов о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам XIII ежегодной встречи секретарей Советов безопасности государств ШОС сообщил министр общественной безопасности, член Госсовета КНР Чжао Кэчжи. В свою очередь, генсек ШОС Рашид Алимов на той же пресс-конференции рассказал, что особое внимание организация уделит борьбе с распространением и пропагандой радикальных взглядов в интернете.



Еще одна инициатива по борьбе с терроризмом - утвердить рабочую группу для создания на базе РАТС Универсального центра по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности. Напомним, что создать такой центр в 2012 году предложил президент России Владимир Путин, однако проект до сих пор находится на уровне идеи. "Во многом это происходит из-за того, что консенсуса по поводу этого предложения нет",- рассказал "Ъ" директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.



"Китайская Народная Республика и ряд других государств-членов ШОС поддерживают инициативу России, однако некоторые из наших партнеров полагают, что эти вопросы должны решаться на другой организационной основе, и предлагают создавать для этого отдельные структуры",- объяснил он.



Источники "Ъ" в ШОС поясняют: если на базе РАТС создать универсальный центр, то нужно будет закрыть несколько международных учреждений, которые расположены на территории других стран ШОС. Однако это принципиально не устраивает некоторых членов организации.



Традиционно одной из важнейших тем стала борьба с терроризмом в Афганистане. По статистике РАТС, на март 2018 года на севере страны находилось около 3 тыс. боевиков ИГ (запрещено в РФ), 80% из них - иностранцы, среди которых и выходцы из России, Китая и стран Средней Азии. В связи с этим участники встречи призвали международное сообщество активнее работать над урегулированием ситуации в Афганистане, а Николай Патрушев подчеркнул, что "любые односторонние попытки урегулировать ситуацию лишь усугубят положение дел".



Одним из пунктов итогового протокола стал тезис о том, что страны ШОС продолжат осуществлять пограничный контроль и обмениваться информацией о подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В связи с этим экспертное сообщество задается вопросом о том, как будут обмениваться разведданными год назад присоединившиеся к ШОС Индия и Пакистан, которые находятся в напряженных отношениях на фоне неурегулированного спора о принадлежности Кашмира. "Двусторонние противоречия не обсуждаются в рамках организации, которая действует на основании принципа консенсуса,- поясняет "Ъ" старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Владимир Захаров и добавляет: - Когда Индия и Пакистан вступали в качестве полноправных членов ШОС, они это должны были усвоить".



№87 от 23.05.2018 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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