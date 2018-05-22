Умер неплохой американский писатель Филип Рот ("Американская пастораль")

06:48 23.05.2018 В возрасте 85 лет умер американский писатель Филип Рот. Он - лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий. Наиболее известные работы - "Американская пастораль" и "Случай Портного".



Первый роман писателя "Наплевательство" вышел в 1962 году.



В 2014 году в интервью Би-би-си Филип Рот заявил, что больше не собирается ни появляться на публике, ни садиться за письменный стол.



Его последним романом стала "Немезида" - тридцать первая по счету книга. Источник - kommersant.ru

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