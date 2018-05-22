Китайская компания "Winta" предложила создать инвестфонд в Казахстане

06:45 23.05.2018 Компания "Winta Investment Group" подготовила ряд предложений по реализации промышленных проектов на территории Казахстана. В их числе – производство отделочного камня, включая разработку месторождений и экспорт готовой продукции за рубеж, а также строительство индустриальных парков и др.



22 мая в Астане в ходе встречи председателя правления "Kazakh Invest" Сапарбека Туякбаева и вице-президента китайской компании "Winta Investment Group" Тянь Джиюань была обсуждена возможность создания инвестиционного фонда в РК. Данный вопрос ранее был рассмотрен во время предварительных переговоров с представительством "Kazakh Invest" в г. Пекин.



Помимо этого, компания "Winta Investment Group" подготовила ряд предложений по реализации промышленных проектов на территории Казахстана. В их числе – производство отделочного камня, включая разработку месторождений и экспорт готовой продукции за рубеж, а также строительство индустриальных парков и др. По каждому отдельному проекту предложены потенциальные партнеры, меры государственной поддержки и ресурсная база.



Со стороны "Kazakh Invest" было предложено рассмотреть возможность участия в управлении специальными экономическими зонами Казахстана, а также некоторые перспективные инвестиционные проекты, один из которых – проект по строительству крупного тематического парка под Алматы.

Кроме того, потенциальному инвестору представлены возможности регистрации компании на площадке МФЦА с участием "Kazakh Invest" и получением дополнительных преференции для работы на рынке РК.



В целом, за годы деятельности общий объем инвестиций компании "Winta Investment Group" проекты составляют 6,2 млрд. долларов США. В компанию "WINTA Investment Group Co., Ltd входят 30 различных компаний Китая, которые занимаются банковской деятельностью, управлением финансовыми инвестициями, инвестированием в промышленные проекты, строительством недвижимости производством строительных материалов торговлей и др. Источник - mid.gov.kz

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