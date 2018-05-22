Мун пытается спасти саммит США–КНДР. Трамп может отменить встречу с Кимом, - "НГ"

02:50 23.05.2018 За три недели до сенсационного свидания главы Белого дома Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в США прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Первоначально его миссия состояла в том, чтобы подготовить Трампа к этому событию. Но после того, как вице-президент Майк Пенс пригрозил, что КНДР грозит участь Ливии, главная цель гостя состоит в том, чтобы предотвратить провал американо-северокорейского саммита.



Как уже писала "НГ" (см. номер от 17.05.18), помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Пхеньян быстро ликвидировать свой ядерный арсенал по образцу Ливии. Ссылка на Ливию возмутила северокорейское правительство. Оно отвергло сравнение с режимом Муаммара Каддафи так же, как и предложение полностью демонтировать ядерную программу в обмен на отмену санкций.



И вот вчера о ливийском варианте вновь заговорил вице-президент Пенс. По его словам, если договориться с Северной Кореей на саммите 12 июня не удастся, то ливийский сценарий не исключен. Это заявление звучит по меньшей мере бестактно. Каддафи, отказавшийся от попыток создать бомбу, был свергнут при участии ВВС Запада и убит.



Визит Муна в Белый дом, как предполагалось, должен был помочь союзникам выработать во всех нюансах курс переговоров на встрече Трампа с Кимом. Но как передало агентство Reuters, этот визит превратился в чрезвычайную сессию с целью спасти предстоящий саммит. Сеул передал Вашингтону выдержанный в позитивных тонах отчет о беседах Муна с Кимом.



Но Белый дом был захвачен врасплох, когда Север осудил новые совместные учения ВВС США и Южной Кореи, отложил запланированные переговоры с Югом и отказался обсуждать односторонне ядерное разоружение. В результате, как сообщила New York Times, Трамп стал задавать помощникам вопрос: стоит ли продолжать подготовку к саммиту?



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов отметил: "Мун пытается выставить себя главным организатором саммита и тем человеком, без которого американо-северокорейское сближение невозможно. Характерно, что это четвертая встреча лидеров Южной Кореи и США за год с небольшим. Мало кто из консервативных президентов, которых считали носителями проамериканской линии, встречался с американским руководством так часто".



При этом Мун не пытается донести до Трампа понимание, что нужно действовать прагматично и разъяснять ему особенности северокорейской позиции. "Мы слышим от Муна заявления, что альянс двух стран нерушим, что главной темой межкорейского сближения тоже будет денуклеаризация. Фактически, стремясь обеспечить себе пространство для маневра, Мун продолжает дезинформировать Трампа, говорит, что тот все делает правильно", – уточнил эксперт.



Если все сорвется, то виноватым окажется коварный Ким Чен Ын, который всех водил за нос. Конечно, стороны перед саммитом повышают ставки, чтобы было удобней торговаться. Но у Муна свои заботы. 12 июня должен состояться саммит, а 13 июня в Южной Корее пройдут выборы в местные органы власти, а также дополнительные выборы в парламент. У Муна большинства в парламенте нет. Поэтому итог выборов для него важен.



"В эти дни, с 23 по 25 мая, Северная Корея должна торжественно ликвидировать свой ядерный полигон. Эта акция во многом является необратимой. Даже если Север потом решит его восстановить, на это уйдет минимум год. При этом Вашингтон и Сеул не говорят, что это нужно как-то поощрять. Они говорят: "Вот когда Пхеньян полностью разоружится, тогда мы подумаем. Опасно, когда добрую волю принимают за готовность сдаться. Такой подход отбивает желание проявлять добрую волю", – заключил Асмолов.



Во вторник более 20 журналистов прибыли в КНДР, чтобы наблюдать за закрытием полигона в Пунгери. Пхеньян пригласил СМИ, но не иностранных технических специалистов. Получили отказ и южнокорейские медиа. Северокорейское государственное агентство ЦТАК намекнуло, что на переговоры Пхеньяна с Югом может повлиять судьба официанток, которые работали года два назад в ресторане в Китае, а потом сбежали в Южную Корею. Север утверждает, что их заманили и похитили. Поэтому их надо вернуть. Но перебежчики автоматически становятся гражданами Южной Кореи, и вряд ли их вернут в КНДР.



Владимир Скосырев



22 мая 18 Источник - Независимая газета

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