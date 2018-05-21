Освобождение Украины. 77 лет Николаю Олялину, исполнителю главной роли в советской киноэпопее "Освобождение"

00:54 23.05.2018 Андрей Ведяев



Люди послевоенного поколения впервые увидели Великую Отечественную войну в киноэпопее Юрия Озерова и Юрия Бондарева "Освобождение" (1969-1972), которую по масштабности и глубине изображаемых событий можно сравнить разве что с "Войной и мир" Толстого, тем более, что ее консультантом был Маршал Советского Союза Конев. Во втором фильме киноэпопеи, который называется "Прорыв", показаны драматические эпизоды Битвы за Днепр. В сентябре 1943 года на правом берегу Днепра в 80 км южнее Киева был создан Букринский плацдарм, который в дальнейшем использовался, чтобы оттянуть на него крупные силы немцев. Эти бои вошли в историю как одна из самых кровавых операций такого рода и с невероятной глубиной и драматизмом воссозданы на широком экране. Роль смертников выпала 48-му полку 38-й стрелковой дивизии, которым командовал майор Михаил Яковлевич Кузминов. 25 сентября в густом тумане, без единого выстрела, на 6 лодках первым на правый берег переправился взвод разведки, усиленный саперами и автоматчиками. Разведчики захватили траншею немцев в сотне метров от берега, завязались жестокие рукопашные схватки. В этот момент с левого берега подоспели бойцы батальона старшего лейтенанта Тихона Ламко, которые на восходе солнца решительным штурмом захватили главную высоту 244.5 у села Григоровка и оборудовали на ней полковой НП. Однако немцы быстро подтянули большие резервы, в том числе танки, и бросились в контратаку. Село Григоровка пылало и несколько раз переходило из рук в руки. Начался настоящий ад. Защитников плацдарма оставалось все меньше и меньше, заканчивались боеприпасы, на каждое орудие было по 4-5 снарядов. Около 5 часов вечера немецкие танки ворвались на позиции полка и начали давить уцелевших бойцов. Один из немецких танков переполз через НП и, остановившись метрах в семи, стал бить прямой наводкой по переправе, не давая возможности переправиться подкреплению. Тогда майор Кузминов приказал вызвать огонь нашей артиллерии на себя. Огонь был такой силы, что из десяти немецких танков успели уйти только три. Рядом с Кузминовым лежал молоденький солдат. Когда начали бить "катюши", у солдатика буквально на глазах волосы превратились из темно-русых в белые... Начальник штаба Ершов и политрук Гордатий, собрав всех оставшихся в живых бойцов и развернув полковое знамя, которое нес сержант Тарасенко, пошли на прорыв. И немцы не выдержали, дрогнули. После боя среди лежавших на высоте трупов обнаружили живого, хотя и находящегося в состоянии шока майора Кузминова.



В фильме в список выживших бойцов авторы включили также своих вымышленных героев - капитана-артиллериста Цветаева и майора Орлова. Капитана Цветаева сыграл молодой и никому тогда неизвестный актер Николай Олялин. Высокий, стройный, голубоглазый, с мужественным и открытым лицом – мало кому удалось так ярко воплотить на экране образы людей в форме, их мужество, благородство и достоинство. Николай Олялин настолько достоверно сыграл роль командира батареи, что настоящие фронтовики искренне верили в реальность его героя. Актер рассказывал, что после премьеры к нему подошел седовласый орденоносец и, взяв его за руку, сказал: "Милый, родной мой, ведь я там, на Курской, вместе с тобой был!" Николай, родившийся 22 мая 1941 года на Вологодщине – ровно за месяц до начала войны – был растроган до слез… Успех фильма был таков, что ни один голливудский боевик с ним и рядом не стоял: только за первый год "Освобождение" посмотрели 400 миллионов человек.



Среди них был и Михаил Яковлевич Кузминов, командир полка, вызвавший на себя огонь "катюш". Он остался на Украине и жил в Виннице, хотя родом со Ставрополья, как и его земляк Василий Иванович Петров, начальник оперативного отделения штаба 38-й дивизии, который на Букринском плацдарме командовал 343-м полком. 1 ноября 1943 года оба полка в составе 38-й дивизии перешли в наступление с Букринского плацдарма на Киев, чем отвлекли на себя значительные силы противника, обеспечивая наступление на Киев с севера. После взятия Киева 38-я дивизия участвовала в форсировании Днестра, освобождении Румынии и Венгрии. 10 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм майору Кузминову Михаилу Яковлевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Сохранилась фотография, на которой подполковник Кузминов и майор Петров вместе после взятия Будапешта. В 1945 году оба они окончили ускоренный курс Военной академии имени Фрунзе и продолжили службу в Вооруженных Силах.



Николай Олялин, окончив Ленинградский театральный институт, работал по распределению в Красноярском театре юного зрителя. Когда в 1967 году в связи с празднованием 50-летия органов госбезопасности на экраны один за другим стали выходить фильмы про разведчиков: "Майор Вихрь", "Сильные духом", "Путь в "Сатурн"", "Щит и меч", Николай вдруг случайно узнает, что его, оказывается, приглашали пробоваться во всех из них, причем на главные роли – потом ему показали телеграммы с вызовами... Но главный режиссер театра Исаак Штокбант не хотел отпускать Олялина и складывал телеграммы в стол. По счастью, запрос от съемочной группы "Освобождения" был адресован лично актеру. "Пришлось искать возможность вылететь в Москву, – рассказывает Николай Владимирович, – Я дружил с директором Дворца культуры, где мы здание арендовали. "Володя, – прошу, – помоги!". Ну а поскольку у них был огромный химкомбинат и при нем двухдневный профилакторий, он предложил: "Давай я тебя туда как бы отправлю". Чтобы оздоровиться в профилактории, нужно было получить согласие директора. Часа три ходил я за ним хвостом, и он меня "таки" отпустил. Я тут же рванул в аэропорт, сел на самолет – и в Москву. Когда меня там встретили и рассказали, какая задумывается картина, я затрясся, меня заколотило... Волновался, конечно, страшно, но... Не знаю, что произошло, только на пробы вышел настолько собранный, настолько готовый..."



Второй фильм киноэпопеи "Освобождение", который назывался "Прорыв", снимали в 30 километрах от Киева, и директор киностудии имени Довженко Василий Васильевич Цвиркунов пригласил Олялина остаться работать у него. А к середине 1970-х годов Николая Олялина уже знала вся страна.



Все резко изменилось после распада Советского Союза. По словам Николая Владимировича, "пришло уничтожение, то есть наше поколение взяли и выкинули из жизни. Наступил такой мрак, что все, даже ехать некуда, предел".



Долгие годы Николай Олялин вообще не снимался в кино. Большие эмоциональные и физические перегрузки привели к необходимости сделать операцию на сердце, которую Николай Владимирович, как истинный человек искусства, отдающийся своему делу весь без остатка, попросил записать на видео. Он решил, что если операция пройдет успешно, то он создаст телевизионный фильм о спасших его украинских хирургах… Но пленка без согласования с актером была показана на одном из телеканалов, где так и осталась.



Как рассказывал сын актера, после выздоровления Николай Владимирович еще снимался, занимался творчеством. Со съемок в "Ночном дозоре" он вернулся окрыленный: "А руки-то помнят!"… И вдруг - обширный инфаркт. Николай Владимирович Олялин, главный солдат советского кинематографа, Народный артист Украинской ССР, скончался 17 ноября 2009 года на 69-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище, недалеко от могилы Народного артиста Украинской ССР Леонида Быкова, уроженца Донецкой области, командира "поющей эскадрильи" из фильма "В бой идут одни старики".



Михаил Яковлевич Кузминов возглавлял Винницкий областной военный комиссариат и после выхода в отставку в 1961 году в звании полковника до конца своих дней жил в городе Винница на Украине. В 1983 году в Киеве вышли его мемуары "О боях - пожарищах, о друзьях - товарищах..." Названием книги послужила строчка из легендарной песни, исполняемой Клавдией Ивановной Шульженко:



Вспомним, как на запад шли по Украине...

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Об огнях-пожарищах,

О друзьях-товарищах

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.

Вспомню я пехоту,

И родную роту,

И тебя за то, что ты дал мне закурить.



Василий Иванович Петров с 1948 года служил на Дальнем Востоке, командовал полком, дивизией, армией и округом, стал Маршалом Советского Союза. С ноября 1980 года по январь 1985 года он был Главнокомандующим сухопутными войсками Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982 года "за успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество и отвагу" Петрову Василию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".



Умер Василий Иванович Петров 1 февраля 2014 года и похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Он является одним из двух в истории Маршалов Советского Союза, похороненных за пределами Москвы. Второй из них - Василий Иванович Чуйков - похоронен в Сталинграде на Мамаевом кургане у подножья монумента "Родина-мать". Источник - Завтра

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