Сирийская армия отвоевала центр страны. Но урегулирование под вопросом, - М.Беленькая

22:50 22.05.2018 Дамаск и пригороды сирийской столицы полностью вернулись под контроль официальных властей Сирии. Однако есть опасения, что дальнейшему мирному урегулированию может воспрепятствовать Тегеран, возмущенный двенадцатью требованиями, выдвинутыми к нему Вашингтоном. Одно из них - немедленно вывести из Сирии подконтрольные Ирану формирования. Кстати, на выводе иностранных контингентов из этой страны настаивает и Россия.



Во вторник сирийское агентство САНА объявило о завершении операции по освобождению от террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) квартала Хаджр-эль-Асвад и соседнего с ним лагеря палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Сирийская армия вошла сюда еще в понедельник, но на окончательную зачистку района потребовались еще сутки. До начала сирийского конфликта в Ярмуке проживало около 180 тыс. палестинских беженцев. Многие из них выступили на стороне вооруженной оппозиции, а в 2015 году лагерь заняли террористы ИГ. Битва за Ярмук шла с 20 апреля. Это был последний оплот террористов в районе Дамаска.



На прошлой неделе также стало известно, что впервые с 2011 года армия взяла под контроль дороги, связывающие Дамаск, Алеппо и Хомс. Это стало возможным после того, как сирийские военные закрепились в северной части провинции Хомс и южной части провинции Хама. Таким образом, официальные власти Сирии полностью взяли под контроль центр страны.



Какую работу для ООН Россия, Турция и Иран нашли в Сирии

Какую работу для ООН Россия, Турция и Иран нашли в Сирии



Правозащитные организации опасаются, что следующим шагом сирийских властей будет попытка "зачистить Идлиб на севере Сирии или Деръа на юге". Эксперты, с которыми побеседовал "Ъ", не исключают такого развития событий, но указывают на сложности, с которыми может столкнуться Дамаск, если попытается это сделать. Глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что Дамаску будет затруднительно действовать в Идлибе из-за присутствия там турецких военных, а в Деръа - из-за покровительства США, которые являются гарантом юго-западной зоны деэскалации. "Американцы уже заявили, что будут готовы помочь оппозиции в Деръа, если Асад нарушит соглашения о зоне деэскалации",- сказал эксперт "Ъ". Также, по его словам, непредсказуемыми могут быть действия Израиля, который делает все, чтобы у его границ не оказалось шиитского движения "Хезболла", которое ведет бои в Сирии на стороне правительственных сил. "Хотя с учетом непредсказуемости режима в Дамаске и стоящего за ним Тегерана возможны любые, в том числе и самые конфронтационные и рискованные, сценарии",- добавил Кирилл Семенов.



После того как Дамаск установил контроль над центром страны, о сирийском урегулировании предстоит договориться ключевым внешним игрокам - США, России, Турции и Ирану



То, что многое зависит от поведения Ирана, считает и исполнительный директор аналитического портала "Аль-Джумхурия" Карам Нашар. "После Дамаска и Хомса мы, скорее всего, станем свидетелями снижения военной активности и интенсификации политического диалога, но прогнозировать развитие событий очень сложно в связи с последними заявлениями Майка Помпео относительно иранского присутствия в Сирии",- сказал он "Ъ".



Напомним, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном двенадцати требований Вашингтона. Среди них - покинуть Сирию, а также прекратить поддержку военизированных группировок в регионе, включая ливанское движение "Хезболла", палестинские "Хамас" и "Исламский джихад", а также хуситское ополчение в Йемене. "Вопрос, как Тегеран, Москва и Дамаск ответят на новую американскую политику в отношении Ирана. Внесет ли это раскол в их ряды или, напротив, укрепит союз. От этого зависит, будет ли новая эскалация в регионе",- считает Карам Нашар.



Какие еще требования к Ирану выдвинул Майк Помпео

Какие еще требования к Ирану выдвинул Майк Помпео



Опасаются подобного развития событий и российские дипломаты. "Американцы не понимают, что таким напористым подходом они настраивают против себя, по сути, весь иранский народ",- сказал "Интерфаксу" директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, отвечая на вопрос, может ли давление США на Иран привести к ужесточению позиции Тегерана по региональным вопросам.



В этом контексте арабские журналисты заинтересовались заявлением спецпредставителя России по Сирии Александра Лаврентьева, сделанным после переговоров в Сочи российского и сирийского президентов Владимира Путина и Башара Асада. Александр Лаврентьев прокомментировал слова российского президента о том, что "с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики".



Как США и их союзники ищут пути урегулирования, не предполагающие участия РФ и Ирана

Как США и их союзники ищут пути урегулирования, не предполагающие участия РФ и Ирана



"Речь идет обо всех иностранных воинских подразделениях, контингент которых находится на территории Сирии. Это в том числе и американцы, и турки, и "Хезболла", конечно, и иранцы",- сказал Александр Лаврентьев журналистам. До этого момента Москва постоянно заявляла, что иранское военное присутствие в Сирии санкционированно Дамаском, как и российское, в отличие от турецкого и американского. Любопытно, что буквально за несколько дней до этой реплики Александр Лаврентьев подчеркивал, что "на территории Сирии могут находиться лишь те воинские контингенты, которые получили добро со стороны легитимного сирийского правительства". В этой связи многие, в частности корреспондент газеты "Аль-Хаят", задаются вопросом, не изменила ли Москва свою позицию в отношении Тегерана и будет ли она по-прежнему легитимизировать его присутствие в Сирии?



Марианна Беленькая, Бейрут

22 мая 18 Источник - kommersant.ru

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