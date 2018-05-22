Частный сыск в Казахстане: быть или не быть? - В.Демидов

21:04 22.05.2018 Почему в Казахстане никак не могут принять закон о частной детективной деятельности.



О том, чем на самом деле занимаются частные детективы, и почему они до сих пор находятся на полулегальном положении, рассказали на пресс-конференции представители "Объединения профессионалов корпоративной безопасности и детективной деятельности (ОПКБиДД) "Калкан", сообщает Zakon.kz.



Их как бы нет, но они есть



Как отметил, заведующий сектором детективной деятельности ОПКБиДД "Калкан" Андрей Крикнин, несмотря на отсутствие законодательства регулирующего деятельность частных детективов, по приблизительным подсчетам, эти услуги оказывают порядка 2 тысяч человек. Но официально рекламируют их лишь 38 частных детективов и детективных предприятий.



"Цифра в 2 000 детективов носит субъективный характер. Она основана на анализе количества лиц способных и возможно оказывающих детективные услуги. Сюда входят как частные детективы, так и работники служб безопасности, которые подрабатывают в нерабочее время, либо оказывают услуги детективного характера своему работодателю. Наряду с этим есть часть юридических компаний, которые оказывают элементы детективных услуг. И в принципе они работают законно. Статья 5 Предпринимательского Кодекса разрешает занятия всеми видами предпринимательской деятельности, которые не запрещены законом. Кроме того, в статье 20 Конституции четко сказано, что каждый имеет право получать и распространять информацию любым законным способом, не нарушая прав и законных интересов других граждан", – сказал А. Крикнин.



В общем, получается, что и сейчас действия частных детективов законны за исключением случаев, когда они используют запрещенную технику и методы при получении информации. А принятие закона, регулирующего частную детективную деятельность, просто прояснит их права и более четко обозначит обязанности.



Неверные супруги – лишь вершина айсберга



В корне неверно, по словам А. Крикнина, и сложившееся в обществе мнение, что частные детективы только и занимаются тем, что следят за неверными супругами. На самом деле спектр предоставляемых ими услуг гораздо шире.



Частный детектив выполняет поиск должников и их имущества, поиск пропавших без вести, поиск родственников с которыми утрачена связь, поиск потерянного или похищенного имущества клиентов. Кроме того, он занимается сбором сведений, необходимых для рассмотрения споров по гражданским делам. По просьбе родителей он может заниматься сбором сведений о поведении несовершеннолетних и их окружении, что позволяет на ранних этапах пресечь скатывание подростка в уголовную среду.



"Также он может собирать информацию о надежности и платежеспособности будущего контрагента. И эта услуга очень востребована. Ведь нередко бывает, что слова будущего партнера сильно разнятся с тем, что имеется на самом деле. Также очень востребована услуга по сбору информации в случаях, связанных с незаконным использованием товарных знаков и иной интеллектуальной собственности. И эта работа очень трудоемкая – ведь нужно найти не только точку сбыта, но и выяснить, где эта продукция производится. Также в условиях кризиса очень востребована услуга, когда работодатели проверяют кандидатов на трудоустройство", – рассказал А. Крикнин.



Он отметил, что в основном, частные детективы – это бывшие сотрудники правоохранительных органов или люди имеющие склонность к дедукции, анализу и синтезу. То есть это человек, который должен уметь наблюдать и выделять главное. Выявлять взаимосвязи внутри ситуации или события.



"Любой разумный человек, оказывающий детективные услуги никогда не будет использовать средства технической разведки и другие средства, которые запрещены к свободному обороту. Потому что текущая реальность содержит неимоверное количество открытых источников информации, с помощью которых можно аналитическим путем сделать необходимые клиенту выводы, которые будут пригодны для защиты его прав и законных интересов", – продолжил спикер.



При этом он подчеркнул, что на текущий момент четко устоявшейся стоимости услуг детектива не существует. Они исчисляются исходя из сложности задания. Ведь выполнение поручения часто содержит дополнительные расходы. Например, по его словам, мероприятия по розыску в среднем стоят от 50-70 тысяч тенге. Но опять же все зависит от ситуации.



Палка о двух концах



Что же касается принятия закона регламентирующую детективную деятельность, то, по словам А. Крикнина, такие попытки предпринимались уже не раз. Первый законопроект был разработан еще в 2003 году, но так и не был принят. В 2010 году президент Казахстана в ходе совещания по вопросам реформирования правоохранительных органов озвучил необходимость принятия закона о частной детективной деятельности. А в 2012 году в Послании народу Казахстана вновь дал указание по возобновлению работы над данным законом. Выполнением этого задания занялось министерство юстиции, но дело снова кончилось ничем. Наконец, в 2015 году на пленарном заседании мажилиса закон был принят в первом чтении, однако дальнейших процедур не прошел.



Почему так происходит никто из участников пресс-конференции точно сказать не смог. Но наиболее правдоподобную версию, пожалуй, выдвинул заведующий сектором информационной безопасности ОПКБиДД "Калкан" Игорь Чернов. По его мнению, работа частного детектива довольно неоднозначна и может затрагивать интересы других компаний, частных лиц и т.д. И это очень сложный вопрос, который требует пристального внимания и серьезной аналитической дискуссии.



"Прежде всего, нужно провести грань: что можно частному детективу, а чего нельзя. И в этой дискуссии обязательно присутствие профессионалов – то есть, людей, которые занимаются частной детективной деятельностью. Но почему-то разработку этого закона поручили министерству юстиции. А оно просто не знает работу частного детектива. И в принципе на Минюст обижаться не за что. Основная задача Минюста – защита законных интересов граждан и компаний. Вот они и защитили граждан и компании от частных детективов. Именно поэтому в этот закон было внесено очень много дополнений и, в общем-то, сейчас никто не знает, на каком этапе находится работа со всеми этими дополнениями", – сказал И. Чернов.



В свою очередь председатель ОПКБиДД "Калкан" Рустам Мирзабаев отметил, что принятие закона о частной детективной деятельности – сложный вопрос не только в Казахстане. Например, в РФ и Кыргызстане, подобный закон принимался очень долго. Было много спорных вопросов и тонкостей, а авторы законопроекта никак не могли прийти к общему мнению. Поэтому есть надежда, что и наша страна примет закон, который прояснит права частных детективов и более четко обозначит обязанности. По его мнению, это не только упорядочит общественные отношения в области оказания услуг связанных с детективной деятельностью, но и принесет пользу обществу и государству, удовлетворяя потребность общества и отдельных юридических и физических лиц в безопасности.



Владимир Демидов

22 мая 2018, Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1527012240

Новости Казахстана

