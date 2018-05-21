Запрет использовать газеты с портретами президента Туркменистана. В туалетах

20:56 22.05.2018 В Туркменистане запретили использовать газеты с изображением президента в качестве туалетной бумаги. Об этом сообщили "Альтернативные новости Туркменистана".



По их данным, руководство ОВД поселка Гумдаг приказало всем участковым инспекторам полиции обходить уборные в частных дворах и выявлять лиц, использующих газеты с изображением президента в качестве туалетной бумаги. В случае обнаружения владельцу уборной для первого раза выносится официальное предупреждение.



Издание сообщает, что предупреждения выносятся каждый день и помногу, так как сегодня из-за экономического кризиса далеко не каждая семья готова часть своего бюджета потратить на туалетную бумагу.

"Фотографиями Гурбангулы Бердымухамедова туркменские газеты и журналы пестрят в изобилии. В будние дни в каждом номере центральных и местных печатных изданий можно насчитать минимум 2-3 снимка президента, а в праздники и того больше", - сообщило издание.



По его данным, испачканные фотографии президента участковым предписано также искать на свалках среди бытового мусора внутри жилых кварталов городка с населением около 20 тысяч человек. За каждой свалкой закреплены персональные смотрители, которые обязаны инспектировать мусор, искать испорченные фото в газетах, устанавливать дом и квартиру по указанному на издании номеру дома подписчика и докладывать в органы.



22 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Мария ОРЛОВА Источник - 24.kg

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