Афганские туркмены разбегаются из приграничной полосы, опасаясь скорой войны

20:18 22.05.2018 Тысячи этнических туркмен из-за боевых действий покинули афганские села на границе с Туркменистаном (видео)



Жители приграничных провинций Афганистана, в том числе на севере страны, из-за вооруженных столкновений в регионе массово покидают свои дома. Как сообщил туркменской службе радио "Азатлык" депутат местного собрания провинции Кундуз Саид Эседулла Садат, в настоящее время только в районе Калайзал 86 сел захвачены боевиками.



"Талибан захватил 86 сел в Калайзале. На их территории правительственные силы были вытеснены Талибаном", - сообщил региональный чиновник.



Наступление боевиков в Кундузе, а также других приграничных регионах Афганистана началось в середине апреля. С тех пор, местные жители, среди которых немало семей этнических туркмен были вынуждены бежать, бросив свое имущество, многие из них находятся в бедственном положении. В то время, как правительство Афганистана не способно обеспечить им безопасность и пропитание.



Накануне сообщалось о столкновениях правительственных сил с вооруженными группировками в приграничных с Туркменистаном провинциях Фарьяп и Джовузжан.



Из-за ухудшения условий безопасности жители двух туркменских сел Гурайыш и Чаршанги, расположенных в районе Довлетабат граничащей с Туркменистаном афганской провинции Фаряп, под натиском вооруженных группировок были вынуждены покинуть свои дома.



12 мая сотни семей этнических туркмен, расположились на окраине одноименного села Гурайш в соседней провинции Джовузжан, без средств к существованию. Десяткам женщин с детьми посчастливилось добраться и до провинциальной столицы Шибиргана.



В начале мая тысячи семей этнических туркмен из-за боевых действий между вооруженными группировками и афганскими силами безопасности были вынуждены покинуть десятки сел в провинциях Гундуз и Джовузджан.



Как сообщает корреспондент "Азатлык" в Афганистане Шамердангулы Мырады, точными данными о численности людей, сумевших выбраться из захваченных "Талибаном" и другими вооруженными группировками территорий, на границе с Туркменистаном, не располагает даже правительство. Но, по приблизительным данным, только в местечке недалеко от города Дашдаховдан в настоящее время находятся тысячи семей.



"Это даже лагерем не назовешь. Люди находятся практически в чистом поле. Без еды, одежды и крыши над головой. Не известно сколько из них умирает от голода и болезней. По причинам безопасности до них не могут добраться ни правительственные организации, ни международные, в том числе Красный крест", - сообщил Шамердангулы Мырады.



По его словам, местное население, в том числе этнические туркмены, живущие в регионе, добровольно собирают хлеб и другие продукты, для беженцев в Дашдаховдане.



В начале апреля движение "Талибан" объявило о начале весеннего наступления, в этом году вооруженные действия группировки осуществляются под названием "Хандек"".



В общей сложности 34 района в провинциях Кундуз, Джовузджан, Фарьяп и Балх являются регионами компактного проживания этнических туркмен. Точные данные о численности туркмен в Афганистане не доступны. По мнению представителей туркменской диаспоры в Афганистане, предположительно в стране проживает от 3.5 до 4 миллионов этнических туркмен.



9 районов провинции Фарьяп, 3 района провинции Джовузджан и 1 район провинции Балх непосредственно граничат с Туркменистаном.



Протяженность границы между Туркменистаном и Афганистаном составляет более 800 километров. Источник - ca-news.org

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