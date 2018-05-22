Фанерно-бумажный патриотизм чиновников Кремля, или Почему Россия не празднует День победы над Японией

17:25 22.05.2018 День победы над Японией был, вероятно, "сдан-пожертвован" нашей стороной в ходе затяжной курильской шахматной партии, полагает эксперт



Отгремели выборы и инаугурация нового-старого президента России Владимира Путина, назначение нового-старого председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сформирован состав нового-старого правительства. Прошел по всей стране и миру небывалый по числу участников "Бессмертный полк", введен в эксплуатацию Крымский мост. Через все эти действия красной нитью проходил единый стержень. Этим стержнем являлся, по моему мнению, патриотизм. Именно он объединил всех при выборе президента РФ, в возведении досрочно Крымского моста, собрал разных по своим взглядам людей в едином строю "Бессмертного полка".



Да много еще чего случилось в эти майские дни. Казалось все идет, как ранее говорили: "Правильной дорогой идете товарищи!". Простите, ошибся, господа!



И все же у рядовых, шагающих по этой "правильной дороге", царит определенное разочарование, да и сомнения в ее "правильности" остаются. Эти сомнения высказывались в разговорах, шедших в московской колонне "Бессмертного полка", в электричке, за праздничным майски столом, да и в других местах, где каждый волен излагать свое личное мнение, не боясь окрика начальства. Судачат по ним и сейчас. Доходит ли все это до власть имущих? Сомневаюсь. В чем же суть "разочарований и сомнений"?



Если переизбрание на четвертый срок президента Российской Федерации В.В. Путина было ожидаемым, то выдвижение им в качестве председателя правительства РФ Медведева было для большинства избирателей Путина неожиданным и не логичным. Почему?



Рейтинг Медведева, как председателя правительства России, накануне выборов президента едва вытягивал до 7%. Руководимое им правительство никаких особых социально-экономических достижений не достигло. Чего стоит один только официальный показатель – за чертой бедности более 20 млн человек, а по неофициальным данным - и того больше. Другие экономические показатели медведевского периода тоже не впечатляют своими "достижениями", поскольку их население не видит, а точнее - реально ощущает по росту цен на продукты питания и тощающему своему кошельку. Страна как жила, так и живет за счет доходов от эксперта нефти и газа, а народ - за счет своего огорода. В этих условиях, как минимум, требовалась смена прежде всего председателя правительства РФ Д. Медведева, не говоря уже о смене вектора развития страны на ближайший шестилетний срок.



Этого ждал избиратель В. Путина. Но произошло то, что произошло…Вновь, используя покорное президенту думское большинство фракции "Единая Россия", председательское кресло осталось за Д. Медведевым со всеми вытекающими в ближайшее будущее отрицательными последствиями. И как первый сигнал этому - неизменный состав кабинета министров, предложенный Медведевым, не беря в расчет "косметического его обновления". Здесь возникает вполне логичный вопрос: "А как бы голосовал путинский избиратель, если бы В. Путин заранее, до выборов, объявил – голосуйте за меня и в "нагрузку" получите председателем правительства РФ Д. Медведева".



Смею предположить, что в этом случае вряд ли процент "за" Путина превысил 55 вместо полученных 76,7%. Напомню, в 2012 году В. Путин, идя на выборы президента России, заранее озвучил, что при его избрании он предложит портфель председателя правительства Д. Медведеву. В результате получил тогда 63,6% голосов избирателей. И это при лучших, чем сейчас социально-экономических показателях страны.



Не пора ли ввести законодательную норму, что претендент на должность президента России, выдвигая свою кандидатуру, обязан озвучить и предполагаемую им кандидатуру председателя правительства в случае его избрания. Так будет честнее и по справедливости.



Недоумение вызвало в эти майские дни и то, что парад по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, как и шествие "Бессмертного полка", прошли на Красной площади мимо временно (на этот день) закрытого чиновниками Кремля "фанерного саркофага" Мавзолея В.И. Ленина. Зачем это делается? И с какой такой патриотической целью?



Задавали этот вопрос не только соотечественники, но и зарубежные гости. При этом вспоминали, что в ноябре 1941 года, прошагав гордо глядя на Мавзолей Ленина, солдаты и офицеры ушли на фронт. Многие из них не вернулись. А те, кто вернулись с Победой, в июне 1945 года гордо к подножью Мавзолея бросали фашистские штандарты, знамена поверженных врагов. И для чего эти доподлинные исторические факты понадобилось чиновникам Кремля фальсифицировать "фанерным саркофагом" в наше время, когда патриотизм в цене и власть сама об этом неоднократно говорит и пишет. Или только говорит и пишет, а на деле "фанерные саркофаги" и ноль внимания к обращению своих граждан даже по патриотическим вопросам.



Как известно, Победа 1945 года ковалась нами как на западном направлении с фашистской Германией, так и на восточном направлении с милитарисктой Японией. По окончанию Великой Отечественной войны в 1945 году Советским Союзом были установлены две праздничные даты: 9 мая – День победы над Германией и 3 сентября – День победы над Японией. Были учреждены и соответствующие медали в честь этих побед для воинов, принимавших непосредственное участие в сражениях.



Так, более 1 млн 600 тысяч награждены медалью за Победу над Японией. Многих из них уже нет в живых, но эти награды бережно хранят, гордятся ими дети и внуки ушедших. А вот празднование всей страной 3 сентября как День Победы над Японией новой Россией не проводится, как это предписано соответствующим указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, и который никто не отменял до сегодняшнего дня. Однако кремлевские чиновники "забелили" 3 сентября как День Победы над Японией и вместо него вписали этот день как памятную дату "День солидарности по борьбе с терроризмом". Вот такой у нас патриотический порыв кремлевских служивых! Не глядя, одним росчерком "мазилки" чиновники перечеркнули Победу над Японией, и … страна перестала праздновать этот победный день. Справедливости ради следует сказать, что жители Дальнего Востока и особенно Сахалина, Курил, Камчатки, да и в других регионах России чтят этот день, костеря чиновников за "замыливания" официального празднования. Вот такой у нас чиновничий патриотизм.



Правда, имеется и другая версия, что "замазывание Дня Победы над Японией" - политическое решение наших властей, принятое якобы для создания "благоприятных условий" в переговорном процессе, который идет между президентом РФ В. Путиным и премьер-министром Японии С. Абэ по заключению мирного договора в обмен на Курильские острова.



С тем, чтобы восстановить ежегодное празднование 3 сентября как Дня Победы над Японией более 110 общественных деятелей, ученых, военных ветеранов, депутатов, сенаторов и ряд неправительственных организаций, включая Фонд маршалов Победы, направили по этому вопросу отрытое обращение к президенту России. Но, как у нас заведено, в ответ получили серию отписок от президентской администрации.



Администрация президента в лице чиновников разного уровня подтвердила, что обращение получено и оно направлено, а точнее выражаясь по-спортивному, "отфутболено" в правительство России. Последнее, в свою очередь, "пасануло" в министерство обороны РФ, да еще и… в министерство труда и социальной защиты, и т. д. Другими словами, полетел мяч - "День Победы над Японией" по всему правительственному "футбольному полю". А чтобы приструнить настойчивую патриотическую общественность, которая еще и осмеливается к самому президенту РФ обращаться, да еще и поучает служивых президентской администрации, что они ответы дают с превышением своей компетенции, рекомендует им, аж такой замначальника департамента письменных обращений, как Панов - можете "обжаловать принятое по этому обращению решение… в судебном порядке…".



Вот так ни много, ни мало, а шлепайте вы все ветераны войны, общественники, ученые со своим "Днем Победы над Японией" в суды и там доказывайте, что мы - президентские служивые - не те ответы вам шлем. Напомню служивым АП, если они запамятовали, что "День Победы над Японией" равен по значению в Великой Отечественной войне такому дню, как "День Победы над Германией". Об этом и равноценные медали ветераны нашего Отечества с гордостью носят, а кого уже нет, то дети, внуки бережно хранят.



А чего же добиваются авторы обращения к президенту Путину? Только одного и об этом они в конце Обращения прямо и пишут: "Считаем, что сознательное замалчивание, и, по существу, неправомерная отмена Дня победы над Японией требует тщательного расследования, а дата 3 сентября - официального признания днем всенародного торжества - праздником победы над Японией". Решение данного вопроса очевидное: доложить президенту РФ с подготовленным указанием, в котором было бы ясно отражено - указ о праздновании ежегодно 3 сентября Дня победы над Японией от 2 сентября 1945 года никто не отменял, посему впредь праздновать его. Виновные в "замазывании" должны быть уволены из президентской администрации. И все!



Так почему же это не делается? Полагаю потому, что День победы над Японией был, вероятно, "сдан-пожертвован" нашей стороной в ходе той, образно выражаясь, затяжной курильской шахматной партии - переговоров Абэ - Путина, которые вот уже продолжаются в ходе их 20 встреч-ходов. В ближайшее время, а именно 25 - 26 мая состоится их 21 встреча по проблеме "мирный договор" в обмен на Курильские острова. Отсюда и волокита кремлевских чиновников с конкретным ответом на открытое обращение общественности по празднованию 3 сентября Дня Победы над Японией.



В этой связи хочу поделиться со служивыми российского президентского аппарата в назидании им, как в подобных случаях реагирует братский нам белорусский президентский аппарат. Будучи в свое время по личным делам в Минске передал письмо на имя президента Белорусской Республики А.Г. Лукашенко, приложив к ней книгу "Русские Курилы. История и Современность". Ответ даже не ожидал, но он последовал, найдя меня в Мурманске, без проволочек и конкретный.



Берите пример служивые российского президентского аппарата от своих белорусских коллег!



Президент В.В. Путин после инаугурации в своей речи особенно подчеркнул, что "люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость, стали нормой жизни для представителей всех уровней власти". Вот и пора эти слова президента практически воплотить кремлевским чиновникам в конкретные дела.



Вячеслав Зиланов – заместитель министра рыбного хозяйства СССР (1986-1991), заместитель Председателя Комитета по рыболовству России (1992-1997), заместитель губернатора Мурманской области (2003-2007), заслуженный работник рыбного хозяйства России, Почетный гражданин Мурманской области, специально для ИА "Реалист"



Мурманск, 22.05.2018, Источник - realtribune.ru

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