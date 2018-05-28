Форум "Миграционная политика Российской Федерации" (Москва, 28/05, анонс)

12:50 22.05.2018 Уважаемые коллеги!



28 мая 2018 года (понедельник) в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ул. Ильинка, д 6/1 с.1) в 10-00 состоится Форум "Миграционная политика Российской Федерации, ее влияние на экономический рост, деловой климат и социальное развитие России", организуемый ТПП РФ совместно с Национальным центром социально-гуманитарных проектов.



В ходе Форума (Проект Программы прилагается) будут обсуждены вопросы федерального законодательства в миграционной политике, преодоления барьеров на пути привлечения и использования иностранных трудовых ресурсов для российского работодателя, а также современные формы и положительный опыт предпринимательской деятельности в сфере миграции.



С учетом значимости мероприятия и возрастающей актуальности вопросов миграционной политики для нашей страны приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в Форуме.



Материалы Форума, в том числе выступления и доклады участников, будут опубликованы.



Будем Вам признательны, если Вы сообщите о своем участии до 24 мая с.г.



С уважением,

От имени Оргкомитета Форума

Московский Ю.В.

8-916-119-83-94

ksovet@gmail.com

http://www.dobro-sosedstvo.ru



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА



"МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ"



ОРГАНИЗАТОРЫ: ТПП РФ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ



ОРГАНИЗАЦИИ - ПАРТНЕРЫ: ФАДН, МИНТРУД, МВД



10:00, 28 мая 2018 г.

Москва

ТПП РФ, Конгресс-центр



08.45-09.45 Регистрация участников (Конгресс-центр, 1-й этаж)



10.00 -12.30 Круглый стол: "Вызовы и пути решения проблем современной миграционной политики России. Каким мы видим российское законодательство в сфере миграции"



Модератор: Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты России



Основные спикеры:

Магомедов М.М.- Заместитель Руководителя Администрации Президента

Топилин М.А.- Министр труда и социальной защиты РФ

Кириллова О.Е.- Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России

Баринов И.В.- Руководитель ФАДН России



Дискуссии по темам:



"Федеральное законодательство о миграционной политике. Болевые точки, оценка эффективности" - Эксперты ТПП РФ, руководители отраслевых ассоциаций и объединений предпринимателей



"Миграционная политика - барьеры на пути привлечения и использования иностранных трудовых ресурсов для российского работодателя" - Представители бизнеса



"Современные формы и положительный опыт предпринимательской деятельности в сфере миграции, презентация проектов" - Руководители и эксперты НКО



12.30- 13.30 Кофе - брейк, свободное общение Источник - ЦентрАзия

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