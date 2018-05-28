|Форум "Миграционная политика Российской Федерации" (Москва, 28/05, анонс)
12:50 22.05.2018
Уважаемые коллеги!
28 мая 2018 года (понедельник) в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ул. Ильинка, д 6/1 с.1) в 10-00 состоится Форум "Миграционная политика Российской Федерации, ее влияние на экономический рост, деловой климат и социальное развитие России", организуемый ТПП РФ совместно с Национальным центром социально-гуманитарных проектов.
В ходе Форума (Проект Программы прилагается) будут обсуждены вопросы федерального законодательства в миграционной политике, преодоления барьеров на пути привлечения и использования иностранных трудовых ресурсов для российского работодателя, а также современные формы и положительный опыт предпринимательской деятельности в сфере миграции.
С учетом значимости мероприятия и возрастающей актуальности вопросов миграционной политики для нашей страны приглашаем Вас и Ваших представителей принять участие в Форуме.
Материалы Форума, в том числе выступления и доклады участников, будут опубликованы.
Будем Вам признательны, если Вы сообщите о своем участии до 24 мая с.г.
С уважением,
От имени Оргкомитета Форума
Московский Ю.В.
8-916-119-83-94
ksovet@gmail.com
http://www.dobro-sosedstvo.ru
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА
"МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ"
ОРГАНИЗАТОРЫ: ТПП РФ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ - ПАРТНЕРЫ: ФАДН, МИНТРУД, МВД
10:00, 28 мая 2018 г.
Москва
ТПП РФ, Конгресс-центр
08.45-09.45 Регистрация участников (Конгресс-центр, 1-й этаж)
10.00 -12.30 Круглый стол: "Вызовы и пути решения проблем современной миграционной политики России. Каким мы видим российское законодательство в сфере миграции"
Модератор: Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты России
Основные спикеры:
Магомедов М.М.- Заместитель Руководителя Администрации Президента
Топилин М.А.- Министр труда и социальной защиты РФ
Кириллова О.Е.- Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России
Баринов И.В.- Руководитель ФАДН России
Дискуссии по темам:
"Федеральное законодательство о миграционной политике. Болевые точки, оценка эффективности" - Эксперты ТПП РФ, руководители отраслевых ассоциаций и объединений предпринимателей
"Миграционная политика - барьеры на пути привлечения и использования иностранных трудовых ресурсов для российского работодателя" - Представители бизнеса
"Современные формы и положительный опыт предпринимательской деятельности в сфере миграции, презентация проектов" - Руководители и эксперты НКО
12.30- 13.30 Кофе - брейк, свободное общение