The Hill: Китай подготовил ловушку для США к саммиту с КНДР?

12:43 22.05.2018 Складывается впечатление, что каждая из сторон что-то выиграет, но поскольку это соперничество, в котором кто-то обязательно выигрывает, а кто-то проигрывает, то остается лишь немного подождать, чтобы выяснить, каких результатов добьется каждая из сторон



Резкое прекращение переговоров между КНДР и Южной Кореей и угрозы Пхеньяна о возможном выходе из подготовки к саммиту с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом свидетельствуют о непредсказуемости ситуации на Корейском полуострове. Более того, решение северокорейского лидера Ким Чен Ына о приостановлении переговоров с Югом было вызвано совместными военными учениями Вашингтона и Сеула, которые были запланированы несколько месяцев назад, когда Пхеньян признал возможность проведения этих маневров, пишет Херберт Лондон в статье для американского издания The Hill.



Пхеньян использовал в качестве предлога совместные военные маневры между США и Южной Кореей, чтобы добиться определенных преимуществ в преддверии переговоров с США? Интересно то обстоятельство, что председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что он хочет, чтобы переговоры были продолжены. Его мотивы неочевидны. Однако стоит учитывать то, что на протяжении десятилетий китайцы стремились к гегемонистическому контролю над Тихоокеанским бассейном. На этом пути находится только одно серьезное препятствие: Седьмой флот ВМС Соединенных Штатов.



В настоящее время боевые надводные корабли и подводные лодки США представляют собой мощную силу в Азии. Но это сила, которой пренебрегал бывший президент США Барак Обама. Основываясь на последних бюджетных корректировках, ВМС увеличат общую численность военных кораблей с 280 до 326. Это произойдет примерно в 2023 году. В то же время китайский флот растет быстрее, чем флот США.



Наиболее важно то, что китайцы в одностороннем порядке создали зону воздушного периметра в Южно-Китайском море, которая теперь включает искусственно построенные острова, на которых возможно размещение истребителей. Несмотря на то, что Гаагский суд вынес решение в пользу региональных стран, которые оспаривали китайский контроль над островами, председатель КНР ясно дал понять, что протоколы международного права не применяются к Китаю. Он будет действовать как хозяин в Азии до тех пор, пока эта позиция не будет оспорена.



Перед кораблями ВМС США стоит деликатная миссия: оспорить китайский контроль в Южно-Китайском море, не заходя слишком далеко, чтобы не вызвать открытого конфликта. КНР также не заинтересована в конфликте, но Пекин в тоже время стремится к роли гегемона в регионе. Любопытным моментом является то, что переговоры между КНДР и Соединенными Штатами могут помочь КНР достигнуть желанной цели.



В ходе всех предварительных обсуждений, состоявшихся между государственным секретарем США Майком Помпео и северокорейским лидером, ключевой темой являлся вопрос о ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове. Задача, стоящая перед США, ясна: вывести ядерное оружие с территории КНДР. Для Пхеньяна денуклеаризация означает ликвидацию американского ядерного зонтика, призванного обеспечить защиту Южной Кореи и Японии, а также других региональных союзников.



Таким образом, Северная Корея может обеспечить маскировку намерений Китая, который хочет снизить влияние США в Азии на данном этапе и ликвидировать его полностью в долгосрочной перспективе. Не случайно Ким Чен Ын, который ранее не покидал КНДР после того, как пришел к власти, совершил две поездки в Китай за последние несколько месяцев. Северокорейский лидер, скорее всего, будет придерживаться распоряжений Пекина, когда сядет за стол переговоров с главой Белого дома в июне этого года.



Все негодование КНДР о совместных военных маневрах Южной Кореи и США как рукой снимет незадолго до проведения саммита. Ким Чен Ын знает, кто его кормит. Китайцы рассматривают эту встречу как грандиозную возможность для будущего воплощения своих планов. Трамп в свою очередь осознает все политические выгоды "исторического прорыва", который может оказать серьезное влияние на результаты выборов губернаторов и конгрессменов в ноябре 2018.



Складывается впечатление, что каждая из сторон что-то выиграет, но поскольку это соперничество, в котором кто-то обязательно выигрывает, а кто-то проигрывает, то остается лишь немного подождать, чтобы выяснить, каких результатов добьется каждая из сторон. Учитывая все вышесказанное, не стоит забывать про пословицу "предупрежден - значит, вооружен" - это все, что хотелось бы посоветовать президенту Трампу, секретарю по национальной безопасности Джону Болтону, госсекретарю Помпео и другим должностным лицам США.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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