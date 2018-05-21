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Россотрудничество. 10 лет имитации деятельности, - И.Адясов
12:41 22.05.2018

РОССОТРУДНИЧЕСТВО. 10 ЛЕТ ИМИТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Очерк новейшей истории

Иннокентий Адясов

В сентябре 2018 года исполняется 10 лет с момента создания Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству). Даже из названия агентства видно, что основной приоритет его работы - пространство СНГ.

Нельзя сказать, что российские власти не задумывались до 2008 года о создании специализированного органа российской "мягкой силы". Впервые о необходимости такого института заговорили в 2005 году - после первого майдана на Украине.

Но война с Грузией 2008 года подтолкнула к созданию единого оператора российской "мягкой силы", который - по задумке его создателей - должен был резко усилить влияние России на гражданское общество в странах СНГ.

Уже тогда были сомнения: стоит ли новому агентству передавать функции международного гуманитарного сотрудничества (эти функции традиционно были закреплены за МИД и Министерством культуры), но странная аппаратная логика тогда взяла верх. Что мы имеем спустя 10 лет?

Катастрофическое падение влияния России на процессы в гражданском обществе стран СНГ

О полной беспомощности как Россотрудничества в целом, так его и представительства (РЦНК) в Киеве в период Евромайдана написано очень много и, видимо, нет смысла все это дублировать в данной статье. Но есть один очень важный момент - летом 2013 года социологические опросы на Украине показывали примерное равенство сторонников евроинтеграции и сторонников вступления Украины в Таможенный Союз. Но Россотрудничество отстранилось от продвижения идей Таможенного Союза на Украине, заменив эту работу на рутинные и малоэффективные мероприятия.

Безусловно, вину за катастрофу российской внешней политики на Украине не стоит перекладывать только на Россотрудничество, но его роль в этом провале очевидна. Совершенна непонятна деятельность данного Федерального агентства и в Армении. Стоит заметить, что Россотрудничество всегда говорило о работе в Армении как о примере своей успешной деятельности. Пока лидеры протеста не выдвигают антироссийских лозунгов, но надо особо подчеркнуть, что в армянском обществе сейчас идеи интеграции с ЕС популярнее идей членства Армении в ЕАЭС. Идея о выходе из этого интеграционного объединения становятся все более популярной в армянском обществе.

Россотрудничество никак не реагирует (впрочем, как и МИД России) на фактический запрет русского языка на госслужбе и в делопроизводстве в Казахстане (при этом агентство имеет 2 представительства в этой стране). Вместо этого мы слышим дежурные разговоры о развитии гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном. Организации, выступающие за истинно союзнические отношения между Москвой и Астаной, не получают даже номинальной помощи от Россотрудничества (стоит заметить, что эти организации действуют строго в рамках законодательства Казахстана).

Поддержка русского языка за рубежом

Как известно, Россотрудничество выступает созаказчиком Федеральной целевой программы по развитию русского языка. В его сфере ответственности развитие русского языка за рубежом. Но и тут, несмотря на выделяемые средства, ситуация близка к плачевной. По данным ООН, носителей русского языка в мире становится все меньше с каждым годом. Русский язык теряет позиции по распространенности в мире и к 2025 году может стать даже менее популярным, чем бенгали или португальский, - свидетельствуют данные центра социологических исследований Минобрнауки России. Однако Россотрудничество регулярно отчитывается об освоении средств на поддержку русского языка, выделенных ему в рамках ФЦП.

При этом надо отметить один крайне важный момент: если во времена СССР ССОД - предшественник Россотрудничества - сам разрабатывал весьма успешные методики преподавания русского языка как иностранного, то сейчас Россотрудничество полностью отдало эту задачу на аутсорсинг и тендеры часто выигрывают весьма сомнительные фирмы с очень странными методиками.

Соотечественники

К сожалению, работа Россотрудничества на этом направлении свелась к поддержке КСОРС (координационных советов российских соотечественников) и других "профессиональных русских". Не желая обидеть членов КСОРС, надо признать, что во многих странах СНГ они стали карманным инструментом для местных властей в сфере работы с русскими и русскоязычными. Особенно показательна в этом плане Украина - КСОРС Украины, возглавлявшийся регионалом Вадимом Колесниченко (его кандидатура была горячо поддержана посольством РФ на Украине и Россотрудничеством) никак не смог организовать российскую общину на противодействие антиконституционным действиям майдана, а сам Колесниченко после смещения президента Януковича сбежал в Крым.

Крайне непрозрачны финансовые отношения КСОРС и Россотрудничества. Непонятно: на каких основаниях и под какие цели тот или иной КСОРС получает грант Россотрудничества. Все основное общение с соотечественниками, точнее - с "профессиональными русскими", свелось к бесконечной череде съездов, конференций, круглых столов, то есть к тем мероприятиям, на которые легко списать бюджетные средства.

Брошенные проекты Россотрудничества

Федеральное агентство очень любит заявлять о начале тех проектов, которые созвучны текущим веяниям российской политики. Так, в период руководства Мухаметшина Россотрудничество всячески пиарило программу "Инновационного развития стран СНГ". Под нее отвлекались немалые финансовые и организационные ресурсы. Сейчас об этой программе Россотрудничество успешно забыло и даже не вспоминает о ней. Российскому бюджету предложено убытки списать по умолчанию.

В бытность Любови Глебовой в руководстве - модной стала идея "гуманитарного сопровождения бизнеса" (хотя такие идеи выдвигал еще Константин Косачев, будучи главой Россотрудничества). Ситуация такая же - о программе успешно забыли, расходы списали.

Претензии к Россотрудничеству властей и экспертного сообщества

Первое - непонятное расходование госсредств на строительство РЦНК и их капитальный ремонт. Так, на строительство РЦНК в Кабуле были потрачены десятки миллионов долларов. Однако РЦНК так и не сдан в эксплуатацию из-за проблем с безопасностью.

Капитальный ремонт РЦНК в Софии (Болгария) и ресторана при нем продолжается долгие годы и так не завершен. По некоторым данным, на этот ремонт уже истрачено более 15 млн долларов. Счетная палата в ответ на запрос подтвердила, что она выявила существенные нарушения при финансировании данных действий. Эти данные были переданы в Следственный комитет России.

Претензии к кадрам загранаппарата Россотрудничества. Звучит странно, но в квалификационных требованиях Россотрудничества нет пункта об обязательном знании иностранных языков сотрудниками загранаппарата федерального агентства, включая и представителей. При этом любой сотрудник МИД РФ обязан знать как минимум два иностранных языка и их знания должны подтверждаться сертификатом высших курсов иностранных языков МИД России. Как следствие, часть мест представителей занимают люди, не имеющие профильного образования. Как минимум, это в разы снижает эффективность работы загранпредставительств.

Претензии Счетной палаты по проведению тендеров. Счетная палата год от года отмечает системные нарушения при проведении тендеров Россотрудничеством. Так, в 2016 году было указано, что расходы на транспорт в рамках программы краткосрочных визитов соотечественников в РФ были превышены в 8 (!) раз. Сейчас особое внимание Счетной палаты привлекают внебюджетные доходы Россотрудничества, прежде всего, от сдачи недвижимости за рубежом.

Перспективы

С выходом Украины из институтов СНГ Россотрудничество окончательно утратило значение для России. С другими странами постсоветского пространства РФ работает в других форматах, прежде всего - ЕАЭС. Стоит ли России сохранять орган исполнительной власти, который был создан прежде всего для работы в рамках кооперации внутри СНГ?

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526982060
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