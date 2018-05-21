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|Военные США подорвались на фугасе в Сирии: трое убитых и несколько раненых
12:38 22.05.2018
Сирийские партизаны снова успешно атаковали агрессоров
Как сообщает иранское информационное агентство FNA, на дороге Хасака – Таль Тамар в провинции Эль-Хасака во время следования американской военной колонны произошел подрыв фугаса. В результате взрыва придорожной мины погибли трое американских военнослужащих, еще несколько были ранены. В результате взрыва были уничтожены три транспортных средства.
По данным арабских сайтов, американский конвой двигался из Ирака на свою базу в районе населенного пункта Таль Бейдар. Подрыв произошел в районе деревни Аль-Ракба.
По некоторым сведениям, на базе в районе Таль Бейдара американские военнослужащие проводят тренировки боевиков некоторых антиправительственных группировок.