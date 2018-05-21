 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.05.2018
12:50  Форум "Миграционная политика Российской Федерации" (Москва, 28/05, анонс)
12:47  Женщины в обмен на шиитов. Как саудовский принц ищет баланс между реформами и репрессиями
12:45  Как США становятся сырьевым придатком Китая, - А.Запольскис
12:43  The Hill: Китай подготовил ловушку для США к саммиту с КНДР?
12:41  Россотрудничество. 10 лет имитации деятельности, - И.Адясов
12:38  Военные США подорвались на фугасе в Сирии: трое убитых и несколько раненых
12:36  "Альтернатива для Германии" - это надолго, - Д.Карцев
12:35  "Спи спокойно, брат": в ДНР показали, как ответили ВСУ за Мамая (видео)
12:30  Strategist: Китай продолжает провокации в Южно-Китайском море
09:49  В Узбекистане купюры номиналом до 500 сумов заменят монетами
08:42  Правительство Венгрии выпустило "Меморандум о защите" венгров Украины
08:38  Павлины, говоришь... Мирзиеев доложил Путину об итогах поездки к Трампу
08:35  Молдавский тянитолкай. Затянувшееся безвременье, - Г.Васильева
08:11  Аркадаг после потопа в Ашхабаде устроил разнос в Минобороны
07:56  Алина Кабаева с блеском провела в Москве 10-й фестиваль гимнастики имени Алины Кабаевой
07:53  Сброс воды в Джалал-Абаде. Тонны воды уходят под землю, разрушая канал
07:32  Скончался народный писатель и драматург Кыргызстана Кочкон Сактанов
07:26  Саммит ШОС пройдет на родине Конфуция, - Ю.Паниев
07:24  Путин и Моди строят большой евразийский проект, - М.Сергеев
07:02  Русские идут! Хиллари Клинтон выступила в Йельском университете в шапке-ушанке (не юмор)
01:18  Аркадаг назначил министром автотранспорта... начальника облУВД
00:33  Вашингтон требует от Тегерана безоговорочной капитуляции, - "Къ"
00:22  Вышел в свет труд "Вооруженное восстание в Монголии в 1932 г." С.Кузьмина и Ж.Оюунчимэг
Понедельник, 21.05.2018
20:21  Китай запустил спутник "Цюэцяо" на темную сторону Луны
20:08  Мигранты в России начали строить первое кыргызское село. В 120 км от Москвы
20:00  Правительство Пашиняна в мягких объятиях англосаксов, - А.Цуканова
19:52  Близ Алматы будут строить еще один горнолыжный курорт - Тургень
18:59  Кыргызско-таджикская граница трещит по швам, - З.Миракилов
18:25  Путин, пора решать с Донбассом, - А.Родкин
17:31  Виндзорские проказники. Свадьба соек.., - Эдуард Лимонов
12:22  Иранский рикошет... в казахстанскую экономику, - Петр Своик
12:20  Иран: поколение санкций, - В.Лошак
12:19  Что может принести канал "Евразия"? О старой идее соединения Каспийского и Черного морей
12:07  Немецкие женщины объединяются в борьбе с домогательствами мигрантов
12:02  Трамп заставил Китай сдаться.., - "Взгляд"
12:01  Абрамовичу не дают британскую визу. На очереди - Алишер Усманов?
11:58  Интеллигенция в России приказала долго жить, - Дженк Башламыш
11:50  Индия закупит у России еще 40 Су-30 МКИ? Цена вопроса - 2,5 млрд долл
08:59  Неприкосновенность экс-президента Киргизии. Почему и за что ее могут лишить, - 24.kg
08:54  В Узбекистане начали выращивать бананы
08:53  Во время нападения на церковь в Грозном погиб гражданин Узбекистана
08:51  Крути педали... Аркадаг совершил вело-марафон в 30 км
08:49  В Фергане дехканин пробил тяпкой голову судисполнителю. Бувайдинский земельный вопрос, однако...
07:50  Давление переходит в объем. США и Китай разменивают торговую войну на расширение поставок, - "Къ"
07:27  Почему Путин не помешал армянской революции? - Foreign Affairs
07:18  Канал "Евразия": быть или не быть? - Р.Бахтигареев
07:15  Скандалы и интриги – это важнейшая часть казахстанской политической системы, - Д.Ашимбаев
07:13  "Что мучает наш народ?" - Мирзиеев признал "тяжелое положение" экономики Узбекистана
07:08  Доклад ООН раскритиковали в Таджикистане, - В.Панфилова
07:03  Николас Мадуро уверенно победил (67,7% в 1-м туре) на выборах президента Венесуэлы
02:04  Ярмук взят! Армия Асада зачистила последний "котел" джихадистов под Дамаском
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Спи спокойно, брат": в ДНР показали, как ответили ВСУ за Мамая (видео)
12:35 22.05.2018

Вооруженные силы ДНР нанесли сокрушительный удар по позициям противника в отместку за гибель командира бригады "Пятнашка" Олега Мамиева.

Кадры ударов показал советник главы ДНР Александр Казаков, добавив:

"Мамай, спи спокойно, брат. Мы сделали, как обещали. Свидомые, начинайте считать: 200, 300… и транспорт дополнительный пришлите".

19 мая Казаков, сообщая об объявлении траура по погибшему, написал на своей странице в соцсети: "Наши военные „попрощаются" с Мамаем по-своему. Следите за сводками".

Мстить обещал и боевой соратник Мамиева Ахра Авидзба, который и передал в свое время "Пятнашку" Мамаю.

"Я, как и на похоронах своих братьев - Моторолы и Гиви, - скажу одно: нас это никогда не ослабит. Это озлобляет нас, мы будем мстить. Не отрубая головы, а освобождая города, которые они (ВСУ) оккупировали. Хуже мести для Украины не будет, мы будем двигаться вперед", - сказал Абхаз в интервью телеканалу "Звезда".

Напомним, 17 мая командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев, более известный как Мамай, погиб, получив множественные осколочные ранения под Донецком.


Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526981700
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  