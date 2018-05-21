"Спи спокойно, брат": в ДНР показали, как ответили ВСУ за Мамая (видео)

12:35 22.05.2018 Вооруженные силы ДНР нанесли сокрушительный удар по позициям противника в отместку за гибель командира бригады "Пятнашка" Олега Мамиева.



Кадры ударов показал советник главы ДНР Александр Казаков, добавив:



"Мамай, спи спокойно, брат. Мы сделали, как обещали. Свидомые, начинайте считать: 200, 300… и транспорт дополнительный пришлите".



19 мая Казаков, сообщая об объявлении траура по погибшему, написал на своей странице в соцсети: "Наши военные „попрощаются" с Мамаем по-своему. Следите за сводками".



Мстить обещал и боевой соратник Мамиева Ахра Авидзба, который и передал в свое время "Пятнашку" Мамаю.



"Я, как и на похоронах своих братьев - Моторолы и Гиви, - скажу одно: нас это никогда не ослабит. Это озлобляет нас, мы будем мстить. Не отрубая головы, а освобождая города, которые они (ВСУ) оккупировали. Хуже мести для Украины не будет, мы будем двигаться вперед", - сказал Абхаз в интервью телеканалу "Звезда".



Напомним, 17 мая командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев, более известный как Мамай, погиб, получив множественные осколочные ранения под Донецком.





Источник - Русская весна

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