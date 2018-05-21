Strategist: Китай продолжает провокации в Южно-Китайском море

12:30 22.05.2018 Китай готовится вытеснить ВМС США к 2020 году путем размещения большего количества ракет с большим радиусом действия, чем у корабельных систем США



Китай предпринял провокационный шаг, разместив противокорабельные ракеты и зенитные ракетные комплексы на рифах Мисчиф, Огненный крест и Суби - трех спорных районах Южно-Китайского моря, пишет Малькольм Дэвис в статье для австралийского издания The Strategist.



Развертывание данных систем расширяет военный потенциал Китая в Южно-Китайском море и может рассматриваться как еще один вызов решению международного арбитражного суда в Гааге. Действия Китая явным образом противоречат обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин на будет милитаризировать Южно-Китайское море. Это дает повод усомниться в заявлениях Китая о том, что он не стремится занять позицию регионального гегемона.



В частности, на рифах были размещены сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты YJ-12B - это одна из самых современных противокорабельных ракетных систем Китая. Диапазон действия составляет 545 километров. Ракета YJ-12B может развивать скорость 3 Маха и способна маневрировать и уклоняться от корабельных систем противоракетной обороны противника. Высокая скорость и дальность полета осложняют возможность перехвата. Именно наличие ракет YJ-12B побудило США к сотрудничеству с региональными союзниками, включая Австралию, для создания единой боевой информационной системы (CEC) - коллективной обороноспособности.



Недавно в тестировании CEC приняли участие эскадренный миноносец HMAS Hobart и NuShip Brisbane. CEC объединяет данные с датчиков, расположенных на нескольких судах, чтобы создать общую рабочую картину, которая позволяет боевым кораблям более эффективно противостоять таким высокоскоростным ракетам дальнего действия, как YJ-12B. Единая боевая информационная система является неотъемлемой частью более широкой концепции военно-морского флота под названием Военно-морская система интегрированного управления огнем и завоевания господства в воздухе - Navy Integrated Fire Control-Counter Air (NIFC-CA).



Развертывание китайских ракет YJ-12B совместно с ЗРК дальнего действия HQ-9B на базах в Южно-Китайском море повышает способность Пекина по защите этих баз. Считается, что HQ-9B является эквивалентом российского ЗРК С-300 "Фаворит" и представляет собой высокоэффективную систему противовоздушной обороны, в том числе против крылатых ракет.



Последние развертывания ракет не означают, что милитаризация Южно-Китайского моря на этом завершилась. В будущем КНР может создать ряд военных объектов в спорном Скарборо-Шол. Береговая охрана Китая уже контролирует моря вокруг мелководья. Пекин заявил о своем праве на создание в Скарборо-Шол "станции наблюдения за окружающей средой".



Будущая милитаризация Скарборо-Шол, скорее всего, будет проходить так же, как это было на рифах Мисчиф, Огненный крест и Суби. Появление в Скарборо-Шол военных объектов КНР позволило бы обеспечить дальнюю блокаду Тайваня, не подставляя свои боевые корабли под угрозу вблизи тайваньской территории. Также это означало бы, что китайские военные силы оказались бы всего в 350 километрах от Манилы.



На данный момент Китай не спешит расширять свою территорию до принадлежащего Филиппинам Скарборо-Шола. Президент Филиппин Родриго Дутерте играет полезную роль для Пекина, соглашаясь с китайским контролем над рыболовными угодьями вокруг мелководья. Это дает возможность КНР утверждать, что возможное развертывание ракет будет направлено на "защиту Филиппин".



Дутерте, похоже, готов согласиться с китайскими территориальными претензиями в обмен на китайские экономические инвестиции. Тем не менее срок полномочий Дутерте истекает в 2022 году. Китай, вероятно, будет действовать более агрессивно, если преемник Дутерте не пойдет навстречу КНР.



Во-вторых, вполне вероятно, что Китай будет наращивать оборонительные возможности уже имеющихся баз. Например, Пекин уже начал развертывание бомбардировщиков Н-6К на Парасельских островах. Появление таких бомбардировщиков в архипелаге Спратли будет означать, что северный район Австралии окажется в радиусе действия китайских ракет. В итоге КНР может объявить о создании зоны опознавания противовоздушной обороны, которая будет распространяться на часть или всю территорию Южно-Китайского моря, предоставив КНР региональное превосходство в воздухе.



В военном контексте последние развертывания ракет делают более рискованными операции ВМС США по обеспечению свободы навигации (FONOPs). Китай готовится вытеснить ВМС США к 2020 году путем размещения большего количества ракет с большим радиусом действия, чем у корабельных систем США.



Однако даже появление большего числа китайских ракет в регионе не означает, что США прекратят осуществление операций по обеспечению свободы навигации и свободы воздушного пространства над Южно-Китайским морем. Тем не менее дальнейшее развертывание китайских ракет на островах Спратли делает такие операции более рискованными и увеличивает вероятность эскалации напряженности.



Александр Белов Источник - REGNUM

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