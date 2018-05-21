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В Узбекистане купюры номиналом до 500 сумов заменят монетами
09:49 22.05.2018

В Узбекистане купюры достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов будут изъяты из обращения. Также прекратится обращение монет номиналом в 50 и 100 сумов, сообщает Министерство юстиции Узбекистана в своем официальном Telegram-канале.

50 и 100-сумовые монеты и банкноты будут изъяты из обращения до 1 июля 2019 года, а банкноты номиналом 200 и 500 сумов - до 1 июля 2020 года. Вместо них будут выпущены новые монеты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов образца 2018 года. Подчеркивается, что изготовленные в 2011 году 500-сумовые монеты останутся в обращении.

О намерении заменить купюры и монеты с самым маленьким номиналом Центральный банк (ЦБ) объявил в январе, перечисляя свои задачи на 2018 год. В настоящее время самой крупной в Узбекистане является банкнота номиналом 50 тысяч сумов, введенная в августе 2017 года. Купюра в 10 тысяч сумов появилась 10 марта 2017 года, банкнота достоинством в 5000 сумов - в июле 2013 года.

В апреле 2018 года появились сообщения о планах ЦБ выпустить купюры в сто тысяч сумов. Однако конкретные сроки выпуска новых банкнот не уточнялись. В официальном ответе заместителя председателя ЦБ Тимура Ишметова на журналистский запрос по этому поводу было сказано, что "выпуск в обращение банкнот с более крупным номиналом" планируется до 2019 года.

Впервые собственные денежные знаки правительство Узбекистана ввело в оборот в ноябре 1992 года, это были сум-купоны, которые использовались наряду с рублями образца 1961-1992 годов в качестве параллельного платежного средства в соотношении 1=1. Они были введены для защиты внутреннего рынка от избыточной рублевой массы, а также для обеспечения своевременной выплаты денежных средств населению.

Современный сум был введен в обращение с 1 июля 1994 года в соответствии с указом первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Обмен на сум-купоны происходил в соотношении 1 сум = 1000 сум-купонов. С 1 августа 1994 года сум стал единственным законным платежным средством на территории Узбекистана.

В настоящее время все банкноты, выпущенные в Узбекистане, кроме купонов 1992 года, и монеты формально являются законными средствами платежа, однако монеты менее 100 сумов фактически не используются. 21 мая курс доллара к суму официально составляет 7997 сумов.
21.05.2018

Источник - fergananews.com
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