Правительство Венгрии выпустило "Меморандум о защите" венгров Украины

08:42 22.05.2018 У Киева осталось мало времени: Венгрия выпустила меморандум о Закарпатье



Новое правительство Венгрии во главе с переизбранным премьер-министром Виктором Орбаном приняло знаковый и очень важный для Украины меморандум.



Будапешт на высшем уровне обязался любыми способами защищать венгров, проживающих в Закарпатье. "Меморандум о защите закарпатских венгров" был принят на первом заседании обновленного правительства Венгрии. Об этом сообщает новостной сайт Закарпатья, ссылаясь на заявление пресс-секретаря венгерского министра.



Документ был разослан всем без исключения лидерам государств-членов Североатлантического альянса и Генсеку организации.



Будапешт в своем меморандуме особо подчеркнул, что законодательные инсинуации Киева напрямую угрожают безопасности и благополучию этнических венгров Закарпатья.



Также венгерское правительство в очередной раз напоминает партнерам по Евросоюзу о том, что киевские чиновники грубо нарушили международное право своим законопроектом "Об образовании".



По сути, Будапешт официально опубликовал послание тому же Североатлантическому альянсу, в котором обязался любой ценой защитить своих соотечественников, а по большей части и подданных (не забываем о двойном гражданстве и раздаче венгерских паспортов).



Для Европы это лишь предупреждение. Источник - rusvesna.su

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