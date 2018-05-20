Павлины, говоришь... Мирзиеев доложил Путину об итогах поездки к Трампу

08:38 22.05.2018 Президенты Узбекистана и РФ провели телефонный разговор



Сегодня, 21 мая, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В начале беседы Глава нашего государства еще раз искренне поздравил Владимира Путина с вступлением в должность Президента Российской Федерации и пожелал ему больших успехов.



С глубоким удовлетворением были особо отмечены динамичное развитие и последовательное укрепление узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также достигнутый прогресс в расширении взаимовыгодного многопланового сотрудничества.



В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте подготовки предстоящего государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан.



Подчеркнута важность практической реализации ранее достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в рамках деятельности совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



В этой связи внимание было уделено вопросам подготовки перспективных проектов с участием ведущих российских компаний и банков в энергетическом комплексе, металлургии, машиностроении, электротехнической промышленности и других высокотехнологичных отраслях.



Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов на уровне регионов и о проведении осенью этого года в г. Ташкенте первого Межрегионального форума Узбекистана и России.



Отмечена необходимость дальнейшего расширения туристического и культурного обменов, реализации взаимовыгодных программ в сфере образования и здраво-охранения.



Главы государств рассмотрели также другие актуальные вопросы международной политики. Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности.



В завершение телефонного разговора Президенты Республики Узбекистан и Российской Федерации подтвердили готовность продолжить тесное взаимодействие в различных форматах. Источник - UzDaily.uz

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