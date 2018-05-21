Аркадаг после потопа в Ашхабаде устроил разнос в Минобороны

08:11 22.05.2018 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов после затопления ливнями Ашхабада устроил разнос в Министерстве обороны. 18 мая с формулировкой за "серьезные недостатки, допущенные в работе" он уволил Ровшена Оразмамедова с должности замминистра обороны, начальника Главного управления гражданской обороны и спасательных работ. Строгий выговор объявлен главе министерства Яйлыму Бердиеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью подчиненного ему личного состава, сообщает "Туркменистан сегодня".



Затопленный проспект в Ашхабаде. Фото с сайта Habartm.org



Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и недостатки в работе строгие выговоры объявлены заместителю председателя правительства Дадебаю Амангелдиеву, министру коммунального хозяйства Мыратниязу Абилову, управляющему делами аппарата президента и правительства Хаджымырату Хаджымырадову. Выговоры получили также начальник государственной авиационной службы "Туркменские авиалинии" (Тürkmenhowaýollary) Довран Сабуров и хяким (мэр) Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев.



15 мая из-за проливных дождей оказалась затоплена центральная часть Ашхабада, вода наполнила подвалы зданий, размыла грунт под дорогами и тротуарами. Серьезно пострадал торговый центр "Беркарар". Дожди вызвали горные сели. Бердымухамедов лично в белом костюме с вертолета проинспектировал затопленные территории и залитые грязью строительные котлованы.



21.05.2018 Источник - fergananews.com

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